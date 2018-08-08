Yeni Palm akıllı telefonunun ayak sesleri

Bir dönemin en beğenilen el bilgisayarı platformu olan Palm, sonrasında rekabete yenik düştüğü için piyasadan silinmekten kurtulamamıştı. HP tarafından satın alınan Palm burada da tutunamayınca işletim sistemini LG, isim hakkını da Çinli TCL satın almıştı.

Önemli hamleler

TCL’nin 2011 yılında satın aldığı Palm isim hakkının üzerinden 6 yıl geçti ancak bugüne kadar bir hareketlilik yaşanmamıştı. Zaman içerisinde Alcatel ve BlackBerry üretim haklarını alarak kendisini gösterme fırsatı yakalayan TCL, şimdi Palm’ı ayağa kaldırmaya hazırlanıyor.

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Geçen yıl yaptığı açıklamada bu yıl için Palm akıllı telefonunu piyasaya sürmek istediğini ifade eden TCL şimdi de ABD iletişim komisyonuna ve WiFi birliğine sertifika başvurusunu yapmış durumda.

Başvurularda Palm Ventures Group adı dikkat çekiyor. TCL yeni akıllı telefonları doğrudan kendisi değil iştiraki yoluyla üretecek. Diğer taraftan yeni cihaz için Palm PVG100 isimlendirmesi kullanılmış ve Android işletim sistemi ile çalışması bekleniyor.

Palm markası yeniden küllerinden doğabilecek mi bilinmiyor. Bununla birlikte Çinli TCL üretim hakkını aldığı Alcatel ve BlackBerry markalarını başarılı bir şekilde pazarda temsil ediyor. Palm markası için de muhakkak önemli planları vardır.