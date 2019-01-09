Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor

CES 2019 fuarında Radeon VII ekran kartını tanıtarak sürpriz yapan AMD’nin 7nm sürecinde tasarlanan Ryzen 3 işlemcileri de tanıtması bekleniyordu. AMD kısa bir bilgilendirme yaptı ancak detaya girmedi.
Ryzen 3 işlemciler neler sunuyor?
Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3 masaüstü işlemciler Intel işlemcilere göre daha iyi enerji verimliliği sunarken çok daha yüksek performans seviyesine erişebiliyor. Radeon VII ekran kartı ve bir Ryzen 3 işlemci ile yapılan testlerde Forza Horizon 4 oyununda Full HD çözünürlükte 100 kare/saniye hızı elde edilmiş.Ayrıca Bkz. "Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor"
Cinebench testlerinde ise Ryzen işlemciler 135W enerji tüketiminde 2057 puan elde etmiş. Intel Core i9-9900K işlemci ise 180W enerji tüketiminde 2040 puan alabilmiş. Bu rakamlar henüz geliştirme aşamasında elde edilmiş zira AMD kesin hızları belirlememiş.
Bant genişliği iki katına çıkaran PCI-Express 4.0 standardının kullanıldığı Ryzen 3 işlemciler ikili zar tasarımında geliyor. Küçük zar alanında çekirdekler yer alırken büyük zar alanında da kontrolcü, PCIe ve girdi çıktı birimlerine yer veriliyor.
Zen 2 mimarisi ilk olarak EPYC 2 sunucu işlemcilerinde boy gösterecek. AMD pek çok teknoloji devi ile iş birliği yaptı ve işlemciler hali hazırda sistemlere entegre ediliyor. Bunlar yılın ortalarına doğru kullanıma sunulacak.
https://www.techpowerup.com/251367/watch-amds-ces-2019-livestream-live-blog Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10 yıldan uzun süredir tam 9 nesildir rafine edile edile bir hal olmuş çekirdek ve rafine edilmekten 14+++++ haline dönmüş üretim yöntemi ile çekirdek hızları aşırı zorlanarak üretilmiş 9900K'yı yakalıyor ve birisi 125W çekerken diğeri 75W çekiyorsa
Ve siz bunu başarısızlık olarak görüyorsanız hiç bir işlemciyi beğenmiyorsunuz, dünyada sizin beğenebileceğiniz bir işlemci henüz üretilmedi demektir
Adamlar sadece mühendislik tasarımı halindeki işlemci ile kendisinden 10 kat büyük intelin ürettiği en iyi masaüstü ana-akım cpu 9900K gibi bir canavara eşit güce ulaşıyor ve bunu çok daha düşük TDP ile veriyorsa bu muhteşem bir başarıdır. Bence
AMD fx gibi çöp işlemci ürettiği günlerden 9900K benzeri işlemci üretimine geçip yine de beğenilmediği günlere geliyorsa bu AMD'nin son 2 yılda devasa yok katettiğini gösterir başka bir şey değil Sadece 2 sene önce intel 8/16 @4.7 Ghz işlemci üretecek ve AMD mühendislik örneği işlemci ile rakibini yakalamakla kalmayıp neredeyse yarı yarıya daha az güç tüketecek ve hala bunu beğenmeyen insanlar olacak deselerdi birçoğumuz şu tepkiyi verirdik
Adamlar şuradan;
Şuraya getirdiler olayı:
Lisa aplamın elinden öpüyorum Çok çekirdeği, uygun fiyatları, bolca gücü piyasaya getirdiği, inteli çekirdek çitlemeye zorladığı ve bizlere seçme imkanı getirdiği için