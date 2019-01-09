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Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor

İlk benchmark sonuçları Ryzen 3 işlemcilerin Intel Core i9-9900K işlemcisini oldukça geride bıraktığını gösteriyor. Zen 2 mimarisi işlemci pazarında yine fırtınalar estirecek.
4 ay
20,8b
1
102
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında Radeon VII ekran kartını tanıtarak sürpriz yapan AMD’nin 7nm sürecinde tasarlanan Ryzen 3 işlemcileri de tanıtması bekleniyordu. AMD kısa bir bilgilendirme yaptı ancak detaya girmedi.

Ryzen 3 işlemciler neler sunuyor?

Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3 masaüstü işlemciler Intel işlemcilere göre daha iyi enerji verimliliği sunarken çok daha yüksek performans seviyesine erişebiliyor. Radeon VII ekran kartı ve bir Ryzen 3 işlemci ile yapılan testlerde Forza Horizon 4 oyununda Full HD çözünürlükte 100 kare/saniye hızı elde edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Oyunculara müjde: 7nm Vega grafik birimi geliyor"

Cinebench testlerinde ise Ryzen işlemciler 135W enerji tüketiminde 2057 puan elde etmiş. Intel Core i9-9900K işlemci ise 180W enerji tüketiminde 2040 puan alabilmiş. Bu rakamlar henüz geliştirme aşamasında elde edilmiş zira AMD kesin hızları belirlememiş.

 

Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor
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Bant genişliği iki katına çıkaran PCI-Express 4.0 standardının kullanıldığı Ryzen 3 işlemciler ikili zar tasarımında geliyor. Küçük zar alanında çekirdekler yer alırken büyük zar alanında da kontrolcü, PCIe ve girdi çıktı birimlerine yer veriliyor.

Zen 2 mimarisi ilk olarak EPYC 2 sunucu işlemcilerinde boy gösterecek. AMD pek çok teknoloji devi ile iş birliği yaptı ve işlemciler hali hazırda sistemlere entegre ediliyor. Bunlar yılın ortalarına doğru kullanıma sunulacak.

 

https://www.techpowerup.com/251367/watch-amds-ces-2019-livestream-live-blog Yorum Yaz
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AwerlawK 4 ay en beğenilen
Haber başlığında 3. Nesil Ryzen deseydiniz keşke. Ryzen 3 diyince giriş seviyesi ryzen işlemciler akla geliyor
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BoşnakAğa 4 ay No Way Out
Henüz tamamlanmamış mühendislik örneği 3. nesil bir cpu
10 yıldan uzun süredir tam 9 nesildir rafine edile edile bir hal olmuş çekirdek ve rafine edilmekten 14+++++ haline dönmüş üretim yöntemi ile çekirdek hızları aşırı zorlanarak üretilmiş 9900K'yı yakalıyor ve birisi 125W çekerken diğeri 75W çekiyorsa
Ve siz bunu başarısızlık olarak görüyorsanız hiç bir işlemciyi beğenmiyorsunuz, dünyada sizin beğenebileceğiniz bir işlemci henüz üretilmedi demektir



Adamlar sadece mühendislik tasarımı halindeki işlemci ile kendisinden 10 kat büyük intelin ürettiği en iyi masaüstü ana-akım cpu 9900K gibi bir canavara eşit güce ulaşıyor ve bunu çok daha düşük TDP ile veriyorsa bu muhteşem bir başarıdır. Bence


AMD fx gibi çöp işlemci ürettiği günlerden 9900K benzeri işlemci üretimine geçip yine de beğenilmediği günlere geliyorsa bu AMD'nin son 2 yılda devasa yok katettiğini gösterir başka bir şey değil
Sadece 2 sene önce intel 8/16 @4.7 Ghz işlemci üretecek ve AMD mühendislik örneği işlemci ile rakibini yakalamakla kalmayıp neredeyse yarı yarıya daha az güç tüketecek ve hala bunu beğenmeyen insanlar olacak deselerdi birçoğumuz şu tepkiyi verirdik
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Adamlar şuradan;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şuraya getirdiler olayı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




Lisa aplamın elinden öpüyorum
Çok çekirdeği, uygun fiyatları, bolca gücü piyasaya getirdiği, inteli çekirdek çitlemeye zorladığı ve bizlere seçme imkanı getirdiği için

Henüz tamamlanmamış mühendislik örneği 3. nesil bir cpu10 yıldan uzun süredir tam 9 nesildir rafine edile edile bir hal olmuş çekirdek ve rafine edilmekte...
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Son Intel bükücü
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1 Avatar
tariik38 3 ay
Arkadaşlar vu amd yi anlamak güç. Bende yeni bir işlemci alma telâşındayım. Hatta 3600x nedeniyle beklemedeyim ama aklıma bir kaç soru takıldı.
1. Sorum. Bu ces 2019da 9900k ile neden 3600x gibi bir işlemci karşılaştırıldı. Ben olsam 3800x yada 3900x hangisi en iyisiyse onu karsilastiririm. 9900k ya da şu kadar fark attım derim.
2. Sorum forza oyun testinde yeni islemci 1080p ile ultra da 100fps gibi bir sonuç alındı deniyor fakat 8700k rtx 2080 işe 140 fps alıyor. Yanı ces te yapılan testte fps değeride düşük çıkmış gibi geldi bana. Buda tek çekirdek hızının 8700k ya yetmezken 9900k nin yanından bile geçemeyeceği sonucunu düşündürüyor.
3.soru cinebench puanları 9900k ile eşit çıkıyor. Burda cinebench çoklu çekirdek testi mi oluyor yoksa tekli çekirdek testi mi oluyor. Eğer çoklu çekirdekte 3600x 9900kyi yakaladıysa bu daha önce de intel ve amd arasında yaşanmıştı galiba. Mesela 2600x 9600k yi yada 8700k yi çoklu çekirdekte yakalıyor ama iş tek çekirdek performansına dönerse intel izlediğim videolarda 1080p de yüksek fpsli oyun gereksinimlerinde amd yi nakavt ediyor.
4.soru ise sadece ve sadece oyun oynayan biriyim. 3600x i bekleyim diyorum. Fakat korkum şu. Eğer amd bol çekirdek yaptım kendimi geliştirdim deyip tek çekirdek performansını hiç geliştirmediyse(forza 4 oyun testi fps değeri 1080p ise çok düşük bana göre) ben zaten amd almayı istemem. Cunku pc yi sadece oyun oynamak ve basit isler icin kullaniyorum. Bu durumda da boşa beklemiş olurum.
5.soru. amd gerçekten tek çekirdek performansını geliştirmiş midir. 3600x i Beklemeye değer mi
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innformatics 4 ay
Umarim, En kisa zamanda intel'e attigi tokadi NVidia ya da atar. AMD islemci ve ekran karti kullananlara FAKIR muamelesi yapan MAL'lara karsi çok guzel hareketler bunlar. FanBoyluk degil ADAMLIK yapin, YIGID'in hakkini yemeyin uleynnnn.
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Bromton 4 ay
ofisteki bir pc'de 1600 kullanıyoruz uzun süredir oyun günlük kullanım iş kullanımı farketmiyor çok memnunuz. hiçbir sorun yaşamadık tıpkı elimden geçen diğer zen-zen+ işlemciler gibi
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Guest-9CC7626BB 4 ay
Ryzen 1 neden çöp olsun ki böyle boş konuşan hatta aşağılarmışcasına konuşan insanlar çok tiksindirici oluyor sanki ben salağım da gidip çöp mal almışım.. bi kendisi akıllıymış ona sormamışız
ben intel almak mı zorundayım elimde 1.nesil ryzen 1600 var ve mis gibi kullanıyorum oyunlarda ki performansından da çok memnunum hiçbir sıkıntım olmadı ki pc kullanmayı oyunlarla
ayarlarıyla çok haşır neşir olmayan insanların yaşadığı sorunları genellemek yanlış. hala sürücü güncellemeyen insanlar var bu kadar bilgisi olmayan kullanıcılar da var.
gören de diyecek ki sanki aldık hiç kullanamıyoruz. valla mis gibi de çatır çatır da kullanıyorum. denilen o sorunların hiçbirini yaşamadım.
önce adamların başarısını bir takdir edin boş yerden sallamayın. umarım AMD bu başarısını devam ettirip gerekli cevabı ekran kartında da verir.
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awsalli 4 ay Guest-9CC7626BB
Ryzen ilk serisinde kobay olarak kullanıldık. Özellikle ram ile ilgili bir sürü sıkıntı vardı. 1.nesil ryzen işlemcilerde bios ve ram sıkıntıları vardı. Hala sorunu devam eden kullanıcılar var. Ayarlarla çok haşır neşir olmak bile sorunlarınızı çözemiyor. Sizin sorun yaşamamanız, sorunların olmadığı anlamına gelmiyor. Gitmişsin en iyi anakartı almışsın, en üst model işlemciyi almışsın ve bunun üzerine oturup ince ayar kasıp, gelen biosları yüklüyorsun, sorunun geçmiyor. Ayarlarıda bilmek zorunda değilsin. (betalar dahil 15+ biosu yüklemiştim) İnrel işlemci ve ankartta aynı problem yaşanıyorsa, bu yazdıklarım onun içinde geçerli. 5 dk fatura ödeyeceksin, bilgisayarı açman 10 dk sürüyor. 2.nesil ryzenlar ile sorunlar çözülmese işleri zordu. Sorunların tamamına yakını çözüldü.
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Hadouken06 4 ay
Amd den eskiden ürettiği gibi çift gpu lu ekran kartları bekliyorum, ati zamanında efsane ekran kartları üretiyordu,
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Mad_Wolf 4 ay
Ya şimdi ortada bir gerçek var eski ryzen'lar tek çekirdekte geride kalıyordu oyunlarda 1080p de
Ama şunu da anlamıyorum her zaman kıyasladıkları işlemciler fiyat olarak denk işlemciler değildi
Hadi onu geçtim adamlar gidip en üste seviye işlemcili anakart ve işlemcileri kıyaslıyorlar tamam da arkadaş kim işlemnci anakart ve rame 2000 usd üstü verip gidip 1080p oyun oynuyor
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recep.ali 4 ay
Bugün haberleri okuyunca Nvidia'li bir şahıs daha ortada olmayan bir kart için ezeceğiz, geçeceğiz asla başaramaz diye açıklama yapmış. Hatırlarsanız G-Sync yaptıklarında eşşek kadar bir mödüldü ve iyi parayala satıyorlardı. Sonra AMD yazılımla yapınca patladılar. Umarım aynı şey olur RTX i kim bilir basit bir şekilde AMD çözerse ki zaten DirectX'in içine eklenmiş kodlar, Nvidia'nin yine hilesini göreceğiz. Doğrusu Nvidia AMD'nin ekran kartı olarak bir hamlesini beklemiyordu. Süprizzz! DLSS, RTX...
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Timeguard 4 ay
techpowerup.com/...
AMD 3rd Gen Ryzen AM4 Package Capable of Two 8-core Chiplets
İki 8 Çekirdekli Yonga Paketine Uyumlu AMD 3. Nesil Ryzen AM4 Paketi
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m-99 4 ay
amd mesajını vermişti uzun zaman önce

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veteriner69 4 ay
Daha yeni MSI X470 Gaming Plus anakart la Ryzen 2700x cpu almıştım. X470 anakartıma bunu takabileceğim sanırım. Yaşasın AMD!
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