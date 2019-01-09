Yeni Ryzen 3 işlemciler Intel Core i9-9900K modelini geride bırakıyor

CES 2019 fuarında Radeon VII ekran kartını tanıtarak sürpriz yapan AMD’nin 7nm sürecinde tasarlanan Ryzen 3 işlemcileri de tanıtması bekleniyordu. AMD kısa bir bilgilendirme yaptı ancak detaya girmedi.

Ryzen 3 işlemciler neler sunuyor?

Zen 2 mimarisini temel alan Ryzen 3 masaüstü işlemciler Intel işlemcilere göre daha iyi enerji verimliliği sunarken çok daha yüksek performans seviyesine erişebiliyor. Radeon VII ekran kartı ve bir Ryzen 3 işlemci ile yapılan testlerde Forza Horizon 4 oyununda Full HD çözünürlükte 100 kare/saniye hızı elde edilmiş.

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Cinebench testlerinde ise Ryzen işlemciler 135W enerji tüketiminde 2057 puan elde etmiş. Intel Core i9-9900K işlemci ise 180W enerji tüketiminde 2040 puan alabilmiş. Bu rakamlar henüz geliştirme aşamasında elde edilmiş zira AMD kesin hızları belirlememiş.

Tam Boyutta Gör

Bant genişliği iki katına çıkaran PCI-Express 4.0 standardının kullanıldığı Ryzen 3 işlemciler ikili zar tasarımında geliyor. Küçük zar alanında çekirdekler yer alırken büyük zar alanında da kontrolcü, PCIe ve girdi çıktı birimlerine yer veriliyor.

Zen 2 mimarisi ilk olarak EPYC 2 sunucu işlemcilerinde boy gösterecek. AMD pek çok teknoloji devi ile iş birliği yaptı ve işlemciler hali hazırda sistemlere entegre ediliyor. Bunlar yılın ortalarına doğru kullanıma sunulacak.