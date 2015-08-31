Yeni Ufuklar'ın yeni istikameti belli oldu



2006 yılında NASA tarafından uzaya fırlatılan Yeni Ufuklar uzay aracı, önce Jüpiter'in yanından geçtikten sonra yörüngesini Plüton'a çevirmişti. Geçtiğimiz ay Plüton yakınlarındaki tarihi uçuşunu gerçekleştiren Yeni Ufuklar, cüce gezegenin ilk kez yakından görüntülenmesini sağladı . Bu önemli görevi başarıyla yerine getirmesinin ardından Güneş Sistemi'nden çıkan uzay aracı, zaman kaybetmeden yeni istikametine doğru yol almaya başladı.

Yeni Ufuklar'ın yeni istikameti Kuiper Kuşağı'nda yer alan küçük gezegenlerden biri olan 2014 MU69 oldu. Uzay aracının Plüton'dan yaklaşık 1.6 milyar kilometre uzakta olan 2014 MU69'a ulaşması üç seneden uzun sürecek.







Yeni Ufuklar ekibi tarafından "Potential Target 1" olarak adlandırılan 2014 MU69'un Güneş Sistemi'nin ilk yıllarının bir kalıntısı olduğuna inanılıyor. Bu küçük gezegenin Güneş Sistemi'nin yaradılışından geri kalan kalıntılardan biri olduğuna inanan araştırmacılar, uzayın derinliklerindeki bu küçük gezegenin yapısının bozulmadığını ve aradan geçen 4.6 milyar yılda pek de değişmediğini düşünüyorlar.



2011 yılında beri Yeni Ufuklar'a yeni bir hedef arayan NASA ekibi, uygun bir aday bulmak için Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanmış ve beş potansiyel aday tespit etmişti. Bu adayların sayısının geçtiğimiz yıllarda ikiye indirilmesinin ardından ekibinin seçimi 2014 MU69 oldu. Uzay aracı bu küçük gezegene 2019 yılına kadar varmayacak olsa da, kararın bir an önce verilmesi gerekiyordu. Böylece Yeni Ufuklar'ı 2014 MU69'a yönlendirecek manevralar, görevi tehlikeye atacak kadar fazla yakıt harcanmadan gerçekleştirilebilecek.



http://www.gizmag.com/nasa-next-new-horizons-target/39163/