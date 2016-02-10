Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor

Kısa bir süre önce Microsoft Edge tarayıcısı kullananlara üzücü bir haber verilmişti. Açıklamaya göre Windows 10'da varsayılan tarayıcı olarak gelen Edge tarayıcısında kullanıcılar gizli sekme (inPrivate) özelliğini kullansalar dahi geçmiş kayıtları sabit diskte tutuluyordu.

http://www.theverge.com/2016/2/9/10952524/microsoft-edge-windows-10-update-inprivate-fix

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Bu bilgilerin sabit diske kaydedilmesi, inPrivate özelliği ile internet sayfalarını anonim olarak ziyaret etseniz dahi bilgisayarınıza erişebilen bir kişinin tarayıcı geçmişinize ulaşabileceği anlamına geliyordu. Bu güvenlik sorununun ortaya çıkmasının ardından ise Microsoft bir açıklama yaparak bu konuyu çözmek için çok istekli olduklarını ve kısa süre içerisinde düzeleceğini açıklamıştı.Aradan geçen 2 haftanın ardından bugün yayınlanan güncelleme ile dev yazılım şirketi sözünü tutmuş görünüyor. Yeni güncelleme bazı diğer düzeltmeler ile birlikte Edge'in gizli sekme sorununu da çözüyor.