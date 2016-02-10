Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor

İki hafta önce Edge tarayıcısındaki gizlilik problemi ortaya çıkmıştı. Bugün yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte artık gizli sekme ile yapılan ziyaretler kayıt altına alınmıyor.
3 yıl
3,2b
1
12
İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor
 
Kısa bir süre önce Microsoft Edge tarayıcısı kullananlara üzücü bir haber verilmişti. Açıklamaya göre Windows 10'da varsayılan tarayıcı olarak gelen Edge tarayıcısında kullanıcılar gizli sekme (inPrivate) özelliğini kullansalar dahi geçmiş kayıtları sabit diskte tutuluyordu.

Bu bilgilerin sabit diske kaydedilmesi, inPrivate özelliği ile internet sayfalarını anonim olarak ziyaret etseniz dahi bilgisayarınıza erişebilen bir kişinin tarayıcı geçmişinize ulaşabileceği anlamına geliyordu. Bu güvenlik sorununun ortaya çıkmasının ardından ise Microsoft bir açıklama yaparak bu konuyu çözmek için çok istekli olduklarını ve kısa süre içerisinde düzeleceğini açıklamıştı.

Aradan geçen 2 haftanın ardından bugün yayınlanan güncelleme ile dev yazılım şirketi sözünü tutmuş görünüyor. Yeni güncelleme bazı diğer düzeltmeler ile birlikte Edge'in gizli sekme sorununu da çözüyor. 
http://www.theverge.com/2016/2/9/10952524/microsoft-edge-windows-10-update-inprivate-fix Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Golden Gate 3 yıl en beğenilen EinsteininTorunu
EinsteininTorunu

Bu edge tam bir çöp www.twitch.tv bile giremiyor daha

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tırt olan senin bilgisayarın sanırım.

Ben giriyorum.
EinsteininTorunuBu edge tam bir çöp www.twitch.tv bile giremiyor daha...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
kullanmıyorum chrome ile devam ediyorum....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nevrans 3 yıl
Wın 7 en güzeli benim için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
savasserter 3 yıl
Kullanılmasını istiyorsan önce kendini sevdireceksin. Ağustos da bi hevesle kullanayım dedim ayarlar menüsü, butonları, widget eksikliği, ortalama performansı vs derken bir daha kullanmadım. Benim için edge görev çubuğunda lazım olursa diye bekleyen mavi bir e harfi o kadar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 3 yıl
Takılma, kasma sorunları çok var, bu nedenle pek kullanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl
edge cok sikintili bi tarayici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EinsteininTorunu 3 yıl
Bu edge tam bir çöp www.twitch.tv bile giremiyor daha

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Golden Gate 3 yıl EinsteininTorunu
EinsteininTorunu

Bu edge tam bir çöp www.twitch.tv bile giremiyor daha

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tırt olan senin bilgisayarın sanırım.

Ben giriyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl EinsteininTorunu
Edge ile heryerden o siteye girdim sorunsuz acildi.

Cep telefonum Lumia 950 XL deki Edge de bile sorun yapmadan hizlica acildi akici ...

Sorun sende .

Senin sisteminde yazilimsal veya donanimsal sana ozel bir TIRTLIK durum var .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
heyysanadiyom 3 yıl
bunlar hep tırı-vırı , sırf biz windows 10 çıkardık bakın sürekli güncelliyoruz demek için ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3234 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, microsoft edge ve
4 etiket daha windows 10 İşletim Sistemleri Yazılım Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu 3 yıl Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif 3 yıl Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere 3 yıl Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı 3 yıl Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler 3 yıl Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor 3 yıl Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar 3 yıl Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı 3 yıl Rubik küpü ilk kez 1 saniyeden az sürede çözüldü 3 yıl Casper VIA M1 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Apple, Watch'ın arayüzü için özel bir ekip kurdu 3 yıl Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün! 3 yıl Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup 3 yıl Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge grilere büründü 3 yıl Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar 3 yıl HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor 3 yıl Apple Store'larda iPhone'lara ekran koruyucu uygulaması 3 yıl Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor 3 yıl Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor Sonraki Ve Twitter yenileniyor 3 yıl Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu? 3 yıl Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı 3 yıl Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı 3 yıl Yazıcı kullanımında son durum ne ? 3 yıl Apple TV’ye sesle metin girişi desteği geliyor 3 yıl Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı 3 yıl AMD: GPUOpen, mobil cihazlarda da kullanılabilir 3 yıl "15 yıl sonra iPhone yerinde başka bir cihaz olacak" 3 yıl Amazon kendi oyun motoru Lumberyard'ı tanıttı 3 yıl Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet 3 yıl LG G5'te de ekran her zaman açık olacak 3 yıl Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel 3 yıl Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi 3 yıl Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor 3 yıl NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar 3 yıl Galaxy S7 Edge 3600 mAh batarya kapasitesiyle geliyor 3 yıl Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı 3 yıl Türkiye’de rüzgar enerjisine rekor ilgi 3 yıl Samsung Galaxy S7 duvar kağıtlarını şimdiden indirin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim