Buz Devri yeniden mobil platformlarda

Ay ortasında beşinci kez beyazperdede hayranları ile buluşacak olan Buz Devri serisi öncesinde, geleneksel olarak mobil oyunu da bir süre önce mağazalardaki yerini aldı.

Buz Devri: Buzul Patlaması adındaki yeni oyun, renk eşleştirme mantığına dayanıyor. Aynı renkteki taşların yerini değiştirerek veya belirli durumlarda çizgi çizerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Her bölümde farklı görevler mevcut.

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Scrat Depremi, Crash ve Eddie'nin Keseli Sıçan Partisi gibi özel güçlendirmeler kullanabildiğiniz oyunda, ilerledikçe yeni filmin karakterlerinin de kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca bölümlerde de yeni filmin farklı mekanlarından izler yer alıyor. Türün gereği olarak eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak olan oyun ücretsiz. Buz Devri: Büyük Çarpışma ise 15 Temmuz tarihinde sinemalarda olacak.

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