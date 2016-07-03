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Buz Devri yeniden mobil platformlarda

Ay ortasında beşinci kez beyazperdede hayranları ile buluşacak olan Buz Devri serisi öncesinde, geleneksel olarak mobil oyunu da bir süre önce mağazalardaki yerini aldı.
2 yıl
4,7b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ay ortasında beşinci kez beyazperdede hayranları ile buluşacak olan Buz Devri serisi öncesinde, geleneksel olarak mobil oyunu da bir süre önce mağazalardaki yerini aldı.

Buz Devri: Buzul Patlaması adındaki yeni oyun, renk eşleştirme mantığına dayanıyor. Aynı renkteki taşların yerini değiştirerek veya belirli durumlarda çizgi çizerek bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Her bölümde farklı görevler mevcut.

Ayrıca Bkz. "Crossy Road geliştiricisinden ilginç bir sonsuz koşu oyunu"

Scrat Depremi, Crash ve Eddie'nin Keseli Sıçan Partisi gibi özel güçlendirmeler kullanabildiğiniz oyunda, ilerledikçe yeni filmin karakterlerinin de kilidini açabiliyorsunuz. Ayrıca bölümlerde de yeni filmin farklı mekanlarından izler yer alıyor. Türün gereği olarak eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak olan oyun ücretsiz. Buz Devri: Büyük Çarpışma ise 15 Temmuz tarihinde sinemalarda olacak.

Google Play linki için tıklayınız


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Guest-66CBB221A 2 yıl
Gameloft'tan başka adam gibi oyun yapan yoktu Kullancıların Gereksiz Saçma Yorumlarıdan Gameloft'da soğutlar Adamlar haklı Dandik oyunlar 4,5 alırken Modern Combat 5'in 4,2 alması adaletli mi ? Hayır... Neymiş efendim Uygulama Boyutu yüksekmiş İnternetliyimiş Reklam varmış... reklamsız olması imkansız adamlar oyunu bedava yapmışlardı keşke yapmasalardı.
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A.F.Y.D 2 yıl
Candy Crush Ice Age mod olmuş
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strathmorea 2 yıl
Telefon kullanan kesim hakkında hiç bir fikrim olmasa ama sadece uygulama marketlerdeki oyunları bana gösterseler sanırım telefon kullanan kesimin yaş ortalamasını 5 ila 15 yaş arası diye tahmin ederdim. Oyunlara bak çay demle. Telefon donanımları ileri, oyun kalite ve içerikleri geriye giden bir dönemdeyiz.
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Fenomenon 2 yıl
Bi bu eksikti
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