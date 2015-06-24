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Yeni bir "Hoverboard" konsepti de Lexus'dan geldi

3 yıl
3,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni bir
 
Geleceğe dönüş filmiyle hayatımıza giren "Hoverboard" kavramı, uzun yıllardır en çok yapılması istenen ve beklenen ürünler arasında yer alıyor. Temel olarak tekerlekleri olmayan uçan bir kaykay olan Hoverboard, bu sefer dünyaca ünlü otomobil üreticisi Lexus'un elinde hayat buluyor.
Firmanın "Slide" adını verdiği ve "Amazing in Motion" serisi kapsamında firmanın yapabildiklerini yansıtması için hazırlanan Hoverboard benzeri kaykay modeli, aşağıda yer alan videoda da görülebildiği üzere oldukça şık bir tasarım ile geliyor. Beklentilerin aksine istenilen her yerde çalışmayan kaykay, özel metal zemin üzerinde manyetik kaldırma kuvvetiyle havada kalabiliyor ve gerçek bir çözüm olarak (Bilgisayar tasarımı değil) kısıtlı da olsa görev yapabiliyor.
Lexus'un önümüzdeki hafta yeni bilgiler yayınlayacağı uçan kaykay modeli hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.engadget.com/2015/06/23/lexus-slide-hoverboard-magnets-teaser/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
ortada yeni gelişme yok, lexus firması utanmasızca; geleceğe dönüş filminin 2015 dönemi gelmesinin üzerinden reklam yapıyor.
senelerdir olan teknolojiyi bir komsept içine tıkıştırmışlar videonun sonuna dikkat edin; eleman ayağını basmasıyla kaykay zemine yapışıyor.
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Japonya 3 yıl DH Misafiri
Sondaki durumu fark eden diye Varmı bakıyordum, Varmış
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venomboy_85 3 yıl
Bir Lexus araç sahibi olarak...
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Guest-BE73ABCD2 3 yıl
Butun zemini mıknatısla kaplamak gerekecek bunu yapmak için bunca yıl beklemeye gerek yoktu.
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Kerim5100 3 yıl
Onlar konuşur Lexus yapar
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