Yeni bir "Hoverboard" konsepti de Lexus'dan geldi

Geleceğe dönüş filmiyle hayatımıza giren "Hoverboard" kavramı, uzun yıllardır en çok yapılması istenen ve beklenen ürünler arasında yer alıyor. Temel olarak tekerlekleri olmayan uçan bir kaykay olan Hoverboard, bu sefer dünyaca ünlü otomobil üreticisi Lexus'un elinde hayat buluyor.

Firmanın "Slide" adını verdiği ve "Amazing in Motion" serisi kapsamında firmanın yapabildiklerini yansıtması için hazırlanan Hoverboard benzeri kaykay modeli, aşağıda yer alan videoda da görülebildiği üzere oldukça şık bir tasarım ile geliyor. Beklentilerin aksine istenilen her yerde çalışmayan kaykay, özel metal zemin üzerinde manyetik kaldırma kuvvetiyle havada kalabiliyor ve gerçek bir çözüm olarak (Bilgisayar tasarımı değil) kısıtlı da olsa görev yapabiliyor.

Lexus'un önümüzdeki hafta yeni bilgiler yayınlayacağı uçan kaykay modeli hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/06/23/lexus-slide-hoverboard-magnets-teaser/