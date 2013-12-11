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Yeni bir alternatif Twitter istemcisi: Osfoora 2

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
267
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni bir alternatif Twitter istemcisi: Osfoora 2
iOS 7.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touc modelleri için hazırlanan alternatif Twitter istemcisi Osfoora. 2 sürmüyle Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Apple'ın iOS 7 işletim sistemine özel olarak baştan aşağıya yenilenen Osfoora 2, şarj süresine olumlu etkilerde bulunan siyah bir ara yüz ile geliyor ve Twitter, img.ly, Mobypicture, TwitPic, ve CloudAp gibi servislere fotoğraf, Mobypicture, TwitPic, ve CloudApp gibi servislere ise video yüklenmesine imkan sağlıyor. Twettler içerisinde yer alan bağlantıları Safari ya da Chrome üzerinden açabilen uygulama, arka planda yenileme yapabiliyor ve bu sayede devamlı olarak güncel kalınabiliyor. Kişilere farklı avatar stilleri de sunabilen Osfoora 2, genel olarak başarılı ve eksiksiz bir sosyal ağ deneyimi sağlayabiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle satılan alternatif Twitter uygulaması Osfoora 2'ye buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id769477057?mt=8 Yorum Yaz
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