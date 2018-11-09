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Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor

Eğer Windows 10 Pro lisansınız bir anda geçersiz olduysa veya daha alt bir sürüme otomatik geri alındıysa paniğe gerek yok. Microsoft birkaç gün içerisinde problemi çözecek.
6 ay
13,7b
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23
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İşletim sistemlerinde açıklar veya hatalar artık alıştığımız konulardan birisi haline geldi. Kullanıcıları olumsuz etkileyen bu problemler bir süre sonra geliştirici tarafından gideriliyor. Bununla birlikte kullanımı engelleyen hatalar da oluyor.

Kısa sürede çözülecek

Windows 10 içerisinde ortaya çıkan yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını iptal ediyor veya bir alt sürüme geri alıyor. Birkaç gün içerisinde de Windows 10 yapısı tamamen kullanılamaz hale geliyor. Söz konusu problem pek çok Windows 10 Pro kullanıcısı tarafından rapor edilmeye başlandı.

Ayrıca Bkz. "Pikachu taşınabilir şarj aleti adı gibi hızlı"

Şimdilik bununla ilgili beklemekten başka yapılacak pek bir şey yok. Problemin Güney Kore, Japonya, Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Microsoft durumun farkında ve aktivasyon sunucularından kaynaklı bir sıkıntı olduğu belirtiliyor. Bir veya iki iş günü içerisinde, ki hafta sonu da girdiği için Pazartesi’ye kayabilir, çözülmesi bekleniyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/new-microsoft-bug-invalidates-windows-10-pro-licenses.html Yorum Yaz
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emre1393 6 ay en beğenilen
sorun düzeldi bugün. mağaraya selamlar.
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OverClocK1ng 6 ay
Mic-ro-FOOOOOSSSS...
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Father Torque 6 ay
Bir yazılım firması bir güncellemeyi bu kadar mı eline yüzüne bulaştırabilir? Son güncelleme ilk yayınlanalı ne kadar zaman oldu, hala düzeltip de tekrar yayınlayamıyorlar, demek ki hala bir tarafından başka başka sorunlara yol açıyor.
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maxmania 6 ay
windows 10' un sorunlarından kurtulmak için tek kesin ve kalıcı çözüm windows 10 kurmamak.
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drekocan 6 ay
Her güncelleme bir sorun...
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hcebi11 6 ay
birşey sormak istiyorum
yeni notebook ma windows 7 lisansından(şirket lisansı volume lisansı,şirket kapandı) update ile windows 10 pro kurmak istiyorum.notebooka 7 kurulmadığı için 10pro ya yükseltemiyorum. bunun bir çaresi varmı(10 home var notebook ta).eski pc lerimde çok rahatça oluyor 7 kurabildiğim için.olursa yeni mini pc alacam işletim sistemsiz.
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OverClocK1ng 6 ay
Mic-ro-FOOOOOSSSS...
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DarkHellKnightX 6 ay
Sorun bugün sabah düzeltildi diye biliyorum.
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matrix52 6 ay
Masaüstü sorun yok ama laptop hala etkinleştirin uyarısı veriyor. Pro sürüm yüklü Pro sürume yükseltin diyor. Yükselt diyorum donanım değişmiş olmaz diyor. Telefonla etkinleştirme diye 2 numara yazmişlar arıyorum dıt dıt kapanıyor hemen bu ne iş arkadaş [sm=alsaa.gif
Edit: duzeldi
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programmer_onur 6 ay
Doucuments klasörünü silen adamlardan beklenen yeni hareket. Dona Sarkar hanım neredesiniz?
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Xiaomiseverim 6 ay
Aynısı başıma dün geldi. Önce geçersiz dedi ardından Pro sürümü bulamadık Home yükleyin dedi. Hemen arkasından sorun gider tuşuyla kendine geldi. Ben de noldu merak ediyordum
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a_y_k_u_t 6 ay
3 gündür geçersiz olarak duruyordu, bugün düzeldi. Pro olan lisansı home olarak görüp etkinleştirmiyordu :) Sorun düzeltildikten sonra haber yapmanız da garip oldu..
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