Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor

İşletim sistemlerinde açıklar veya hatalar artık alıştığımız konulardan birisi haline geldi. Kullanıcıları olumsuz etkileyen bu problemler bir süre sonra geliştirici tarafından gideriliyor. Bununla birlikte kullanımı engelleyen hatalar da oluyor.

Kısa sürede çözülecek

Windows 10 içerisinde ortaya çıkan yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını iptal ediyor veya bir alt sürüme geri alıyor. Birkaç gün içerisinde de Windows 10 yapısı tamamen kullanılamaz hale geliyor. Söz konusu problem pek çok Windows 10 Pro kullanıcısı tarafından rapor edilmeye başlandı.

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Şimdilik bununla ilgili beklemekten başka yapılacak pek bir şey yok. Problemin Güney Kore, Japonya, Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde ortaya çıktığı ifade ediliyor. Microsoft durumun farkında ve aktivasyon sunucularından kaynaklı bir sıkıntı olduğu belirtiliyor. Bir veya iki iş günü içerisinde, ki hafta sonu da girdiği için Pazartesi’ye kayabilir, çözülmesi bekleniyor.