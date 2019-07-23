Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi

Okyanusun derinliklerinde bulunan yeni tür köpekbalığının keşfi, megalodon türleri üzerinde araştırma yapan bilim insanlarını ve bu türün hayranlarını sevindirdi. Yeni köpekbalığının yaklaşık 14.4 cm boyutunda olduğu bildirilmekle birlikte yeni keşfedilen türden daha küçük türler de bulunuyor . American Pocket Shark adlı köpekbalığı bu örneği nitelendiriyor ve y eni türden biraz daha küçük boyutlarda bulunuyor.

Bu güne kadar saklanan köpekbalıkları; ''cep'' türü köpekbalıklarının örneklerini oluşturmakla birlikte köpekbalıklarından sadece 2 adet bulunuyor.



Köpekbalığı daha yakından incelendi

Çalışma sonucunda ikinci köpekbalığının ilk bulunan köpekbalığından bazı farklılıkları olduğu, ikinci köpekbalığına göre daha az miktarda vertebraya sahip olduğu ve vücudunun ''photophore'' adı verilen ışık üretebilen aygıtlarla kaplı olduğu tespit edildi.



Mollisquama mississippiensis

Zootaxa

https://newatlas.com/new-species-pocket-shark/60674/

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yılında'nda yapılan bir saha çalışmasında; bir adet '''' bulunmuştu. O tarihtenyılına kadar bu köpekbalığı türünün benzerine rastlanmadı.Birkaç yıl önce'li bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi; köpekbalığını daha yakından incelemeye karar verdi. Araştırma için( CT ) kullanıldı ve köpek balığı incelendi.Çalışmadergisinde yayımlandı