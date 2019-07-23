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Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi

Bilim insanları 2010 yılında bulunan köpekbalığını daha ayrıntılı olarak inceledi ve köpekbalığının yeni bir tür olduğu keşfedildi. Yeni türün ismi ''Mollisquama mississippiens'' olarak belirlendi.
3 sa.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Okyanusun derinliklerinde bulunan yeni tür köpekbalığının keşfi, megalodon türleri üzerinde araştırma yapan bilim insanlarını ve bu türün hayranlarını sevindirdi. Yeni köpekbalığının yaklaşık 14.4 cm boyutunda olduğu bildirilmekle birlikte yeni keşfedilen türden daha küçük türler de bulunuyor. American Pocket Shark adlı köpekbalığı bu örneği nitelendiriyor ve yeni türden biraz daha küçük boyutlarda bulunuyor.

1979 yılında Doğu Pasifik Okyanusu'nda yapılan bir saha çalışmasında; bir adet ''Pocket Shark'' bulunmuştu. O tarihten 2010 yılına kadar bu köpekbalığı türünün benzerine rastlanmadı. Bu güne kadar saklanan köpekbalıkları; ''cep'' türü köpekbalıklarının örneklerini oluşturmakla birlikte köpekbalıklarından sadece 2 adet bulunuyor.

Köpekbalığı daha yakından incelendi


Birkaç yıl önce ABD'li bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi; köpekbalığını daha yakından incelemeye karar verdi. Araştırma için diseksiyon mikroskobu, x ışınları ve bilgisayarlı tomogrofi ( CT ) kullanıldı ve köpek balığı incelendi.

Çalışma sonucunda ikinci köpekbalığının ilk bulunan köpekbalığından bazı farklılıkları olduğu, ikinci köpekbalığına göre daha az miktarda vertebraya sahip olduğu ve vücudunun ''photophore'' adı verilen ışık üretebilen aygıtlarla kaplı olduğu tespit edildi.

Ayrıca Bkz. "Dövmeler biyobelirteç olarak kullanılabilecek"

rler arasındaki 5 farklı ana farklılık ile; 2 türün birbirinden ayrıldığı ve farklı türler olduğu belirlendi. ''American Pocket Shark'' olarak nitelendirilen 2. köpekbalığının yeni ismi ''Mollisquama mississippiensis'' olarak belirlendi.

Çalışma Zootaxa dergisinde yayımlandı
https://newatlas.com/new-species-pocket-shark/60674/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 sa.
Yaratıcı bizlere her gün yeni yeni ilham veriyor ama insanoğlu çok nankör
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oly1786 3 sa.
Yeni bir tür keşfedildiğinde mutlu oluyorum, çöplüğe dönen dünyada hala var olabiliyorlar.
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SilentHunterHD 3 sa.
okyanusların %5ini keşfetmişiz daha neler var acaba
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