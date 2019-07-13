Yeni enjeksiyon felci önleyecek

Bazı omurilik yaralanmaları sonrasında vücudun immün sistemi harekete geçip kişilerin felç olmasına sebep olabiliyor. Yakın gelecekte travmatik hastalar üzerinde uygulanması planlanan nanopartiküller içeren enjeksiyon uygulaması sonrasında bu zararın önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Çeşitli spinal kord zedelenmeleri sonucunda ise bu bariyer kırılıyor ve immün sisteme ait hücreler kan-beyin bariyerinden içeri sızıyor.

Kan-beyin bariyerinin ihlali hasara yol açıyor

Hasarın ve skarlaşmanın derecesine göre de çeşitli nörodejeneratif sorunları takriben hastalarda paralizi yani felç riski oluşuyor.

Yeni geliştirilen nanopartikül enjeksiyonu ise bu aşamada devreye giriyor.

Yeni enjeksiyon hasarı azaltıyor

Yeni üretilen enjeksiyonun içeriğinde ise herhangi bir ilaç bulunmadığı için herhangi bir yan etkisinin olmadığı düşünülüyor.



Enjeksiyon yaralanan kişiye yapıldığında nanopartiküller; yaralanma bölgesine doğru migrasyona uğrayan immun sistem hücrelerine bağlanıyor. Bu olay sonucunda,immün sisteme ait hücrelerin çoğu yaralanma bölgesinden uzaklaşırken geriye kalan hücreler, şiddet olarak daha hafif bir enflamasyona sebep oluyor ve hücrelerin rejeneratif nitelikleri de artış gösteriyor.

Ayrıca Bkz.

"Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor"

Proceedings of the National Academy of Sciences

https://newatlas.com/nanoparticles-spinal-cord-injury/60546/

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insan vücudunda birmeydana geldiğinde, vücudun onarım sistemi yaralanma alanına kendi bağışıklık hücrelerini gönderiyor ve bu hücreler de yara yerini çeşitlitemizleyip doku yenilenme sürecini başlatıyor.Bazı yaralanmalar neticesindeyapıdakiait; busonrası zedelenebiliyor. İnsan vücudundaki sinir dokularıbariyeri olarak adlandırılan bir çeşit koruyucusistemi ile korunuyor.edildiği zaman immün sisteme ait hücrelerüzerinde bulunan vearasında haberleşme görevi üstlenenhasar veriyor ve bu hasar sonucu nöronlar üzerinde çeşitlioluşuyor.kurumundan bir grup araştırmacıolarak adlandırılan bir çeşit biyolojik olarak parçalanabilen madde türünden yeni bir enjeksiyon çeşidi üretti.Yeni enjeksiyon yöntemideneylerinde başarı gösterdi. Yeni buluş daha da geliştirildiğinde,benzeri hazır enjeksiyon formları şeklindepiyasaya sürülmesi düşünülüyor.Araştırmadergisinde de yayımlandı.