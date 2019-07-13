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Yeni enjeksiyon felci önleyecek

Araştırmacılar poly(lactide-coglycolide) olarak adlandırılan bir çeşit biyolojik olarak parçalanabilen madde türünden yeni bir enjeksiyon çeşidi üretti. Yeni enjeksiyon felç riskini azaltıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Bazı omurilik yaralanmaları sonrasında vücudun immün sistemi harekete geçip kişilerin felç olmasına sebep olabiliyor. Yakın gelecekte travmatik hastalar üzerinde uygulanması planlanan nanopartiküller içeren enjeksiyon uygulaması sonrasında bu zararın önüne geçilebileceği düşünülüyor.

Normalde insan vücudunda bir yaralanma meydana geldiğinde, vücudun onarım sistemi yaralanma alanına kendi bağışıklık hücrelerini gönderiyor ve bu hücreler de yara yerini çeşitli zararlı mikroorganizmalardan temizleyip doku yenilenme sürecini başlatıyor.

Bazı yaralanmalar neticesinde narin yapıdaki sinir sistemine ait sinirsel dokular; bu yoğun immün aktivite sonrası zedelenebiliyor. İnsan vücudundaki sinir dokuları kan-beyin bariyeri olarak adlandırılan bir çeşit koruyucu membran-doku sistemi ile korunuyor. Çeşitli spinal kord zedelenmeleri sonucunda ise bu bariyer kırılıyor ve immün sisteme ait hücreler kan-beyin bariyerinden içeri sızıyor.

Kan-beyin bariyerinin ihlali hasara yol açıyor


Kan-beyin bariyeri ihlal edildiği zaman immün sisteme ait hücreler nöronların üzerinde bulunan ve nöronlar arasında haberleşme görevi üstlenen myelin kılıflara hasar veriyor ve bu hasar sonucu nöronlar üzerinde çeşitli skar dokuları oluşuyor. Hasarın ve skarlaşmanın derecesine göre de çeşitli nörodejeneratif sorunları takriben hastalarda paralizi yani felç riski oluşuyor.

Yeni geliştirilen nanopartikül enjeksiyonu ise bu aşamada devreye giriyor.

Yeni enjeksiyon hasarı azaltıyor


University of Michigan kurumundan bir grup araştırmacı poly(lactide-coglycolide) olarak adlandırılan bir çeşit biyolojik olarak parçalanabilen madde türünden yeni bir enjeksiyon çeşidi üretti. Yeni üretilen enjeksiyonun içeriğinde ise herhangi bir ilaç bulunmadığı için herhangi bir yan etkisinin olmadığı düşünülüyor.

Enjeksiyon yaralanan kişiye yapıldığında nanopartiküller; yaralanma bölgesine doğru migrasyona uğrayan immun sistem hücrelerine bağlanıyor. Bu olay sonucunda,immün sisteme ait hücrelerin çoğu yaralanma bölgesinden uzaklaşırken geriye kalan hücreler, şiddet olarak daha hafif bir enflamasyona sebep oluyor ve hücrelerin rejeneratif nitelikleri de artış gösteriyor.

Yeni enjeksiyon yöntemi fare deneylerinde başarı gösterdi. Yeni buluş daha da geliştirildiğinde, kalem benzeri hazır enjeksiyon formları şeklinde taşınabilir formda piyasaya sürülmesi düşünülüyor.

Ayrıca Bkz. "Genetiği değiştirilmiş bitkiler daha fazla miktarda karbon yakalıyor"

Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde de yayımlandı.
https://newatlas.com/nanoparticles-spinal-cord-injury/60546/ Yorum Yaz
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