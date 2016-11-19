Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir

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HIV hastalığına yakalanmış bir hastanın kanında keşfedilen bir antikor (vücuda giren antijenlere [vücudun kendi dokusuna göre yabancı kalan yapılar] karşı vücudun kendini savunmak için ürettiği salgılar.) vücudu hastalığın sebebi olan virüse karşı koruyabiliyor.

HIV, bilindiği üzere kandaki T lenfositi (bağışıklık sistemi hücresi) sayısını kritik seviyelere düşürerek vücudun bağışıklık sisteminin işlevini ciddi manada düşüren bir virüs. Virüs aynı zamanda vücuttaki antikorların kendisine yapışmasını engelleyen bir proteinle kaplı yüzeye de sahip ki bu sayede vücudun savunmasını da işlevsiz hale getiriyor. Bununla birlikte yapısı gereği çok hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabiliyor ve bu da onun tedavisini bu denli zor yapan şeylerin başında geliyor.



Yeni keşif neden bu kadar önemli?

Hastanın kanında bulunan ve bilim adamları tarafından N6 olarak adlandırılan bu antikorun böylesine etkili olabilmesinin sebebi ise HIV virüsünün yüzeyinde bulunan ve antikorların bağlanmasını engelleyen proteinlere yapışması ve onların aktivitesini engellemesi. Bununla birlikte araştırmacılar yeni keşfedilen antikorun virüste herhangi bir mutasyonu tetiklemediğini de belirtiyorlar ki bu da çalışmanın HIV virüsüne karşı bu denli etkili olmasını sağlayan bir diğer etken.

HIV virüsünün temsili çizimi

Öte yandan şu an HIV tedavisinde iki tip kullanılıyor. Bunlardan antiretroviral ilaç tedavisi, antikor ilaç tedavisine göre fiyat konusunda ve antikorların HIV’in mutasyonu durumunda işlevsiz kalması konusunda daha avantajlı fakat antikor tipi ilaçlar da kanda daha uzun süre kalabildiğinden hastanın daha uzun aralıklarla ilaç almasını olanaklı kılıyor.



Yeni ilaçların üretiminde fayda sağlayabilir

Son olarak bilim adamları gelişme ile ilgili olarak HIV’e direk çözüm olmasa da HIV tedavisinde hastalığa karşı önemli bir silah olarak kullanılabileceğini ve belki de retroviral ilaçlarla yeni gelişmenin uygun bir şekilde birlikte kullanılmasının hastalığa karşı daha etkili bir mücadele imkanı sunabileceğini belirtmiş.



http://www.theverge.com/2016/11/17/13670948/hiv-treatment-drug-vaccine-antibodies-neutralizing-blocking