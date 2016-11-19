Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir

HIV, bilindiği üzere kandaki T lenfositi (bağışıklık sistemi hücresi) sayısını kritik seviyelere düşürerek vücudun bağışıklık sisteminin işlevini ciddi manada düşüren bir virüs. Virüs aynı zamanda vücuttaki antikorların kendisine yapışmasını engelleyen bir proteinle kaplı yüzeye de sahip ki bu sayede vücudun savunmasını da işlevsiz hale getiriyor. Bununla birlikte yapısı gereği çok hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabiliyor ve bu da onun tedavisini bu denli zor yapan şeylerin başında geliyor.
Yeni keşif neden bu kadar önemli?
Öte yandan şu an HIV tedavisinde iki tip kullanılıyor. Bunlardan antiretroviral ilaç tedavisi, antikor ilaç tedavisine göre fiyat konusunda ve antikorların HIV’in mutasyonu durumunda işlevsiz kalması konusunda daha avantajlı fakat antikor tipi ilaçlar da kanda daha uzun süre kalabildiğinden hastanın daha uzun aralıklarla ilaç almasını olanaklı kılıyor.
Yeni ilaçların üretiminde fayda sağlayabilir
Son olarak bilim adamları gelişme ile ilgili olarak HIV’e direk çözüm olmasa da HIV tedavisinde hastalığa karşı önemli bir silah olarak kullanılabileceğini ve belki de retroviral ilaçlarla yeni gelişmenin uygun bir şekilde birlikte kullanılmasının hastalığa karşı daha etkili bir mücadele imkanı sunabileceğini belirtmiş.
http://www.theverge.com/2016/11/17/13670948/hiv-treatment-drug-vaccine-antibodies-neutralizing-blocking Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu hastalığın tedavisi özellikle afrikada anne karnındayken bile hiv kapan çocukların tedavisi için umut taşıyor.
tabii bu pahalı ilaçları godaman ülkeler oraya ne kadar sevk eder bilemem..