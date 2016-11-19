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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir

Bir hastanın kanında bulunan antikorlar AIDS'in tedavisi için umut vadeden özelliklere sahip. Tamamen tedavi sunmasa da süreci hızlandırabilecek imkanı biyologlara sunacağa benziyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Yeni gelişme AIDS hastalığına çare olabilir
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HIV hastalığına yakalanmış bir hastanın kanında keşfedilen bir antikor (vücuda giren antijenlere [vücudun kendi dokusuna göre yabancı kalan yapılar] karşı vücudun kendini savunmak için ürettiği salgılar.) vücudu hastalığın sebebi olan virüse karşı koruyabiliyor.

HIV, bilindiği üzere kandaki T lenfositi (bağışıklık sistemi hücresi) sayısını kritik seviyelere düşürerek vücudun bağışıklık sisteminin işlevini ciddi manada düşüren bir virüs. Virüs aynı zamanda vücuttaki antikorların kendisine yapışmasını engelleyen bir proteinle kaplı yüzeye de sahip ki bu sayede vücudun savunmasını da işlevsiz hale getiriyor. Bununla birlikte yapısı gereği çok hızlı bir şekilde mutasyona uğrayabiliyor ve bu da onun tedavisini bu denli zor yapan şeylerin başında geliyor.

Yeni keşif neden bu kadar önemli?

Hastanın kanında bulunan ve bilim adamları tarafından N6 olarak adlandırılan bu antikorun böylesine etkili olabilmesinin sebebi ise HIV virüsünün yüzeyinde bulunan ve antikorların bağlanmasını engelleyen proteinlere yapışması ve onların aktivitesini engellemesi. Bununla birlikte araştırmacılar yeni keşfedilen antikorun virüste herhangi bir mutasyonu tetiklemediğini de belirtiyorlar ki bu da çalışmanın HIV virüsüne karşı bu denli etkili olmasını sağlayan bir diğer etken.
 
HIV virüsünün temsili çizimi

Öte yandan şu an HIV tedavisinde iki tip kullanılıyor. Bunlardan antiretroviral ilaç tedavisi, antikor ilaç tedavisine göre fiyat konusunda ve antikorların HIV’in mutasyonu durumunda işlevsiz kalması konusunda daha avantajlı fakat antikor tipi ilaçlar da kanda daha uzun süre kalabildiğinden hastanın daha uzun aralıklarla ilaç almasını olanaklı kılıyor.

Yeni ilaçların üretiminde fayda sağlayabilir

Son olarak bilim adamları gelişme ile ilgili olarak HIV’e direk çözüm olmasa da HIV tedavisinde hastalığa karşı önemli bir silah olarak kullanılabileceğini ve belki de retroviral ilaçlarla yeni gelişmenin uygun bir şekilde birlikte kullanılmasının hastalığa karşı daha etkili bir mücadele imkanı sunabileceğini belirtmiş.


http://www.theverge.com/2016/11/17/13670948/hiv-treatment-drug-vaccine-antibodies-neutralizing-blocking Yorum Yaz
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frostburn 3 yıl en beğenilen
saçma sapan muhabbetler başlamadan söyleyeyim , HIV'e kadar daha sayısız cinsel yolla bulaşan hastalık var.
bu hastalığın tedavisi özellikle afrikada anne karnındayken bile hiv kapan çocukların tedavisi için umut taşıyor.
tabii bu pahalı ilaçları godaman ülkeler oraya ne kadar sevk eder bilemem..
saçma sapan muhabbetler başlamadan söyleyeyim , HIV'e kadar daha sayısız cinsel yolla bulaşan hastalık var.bu hastalığın tedavisi özellikle afrikada anne k...
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V4LKyR 3 yıl
Bu "hasta" kimmiş? Doğaüstü bir insan mı ki bu zamana kadar böyle bir antikor ilk defa onun kanında tespit edilmiş? Demek ki iki ihtimal var, ya araştırmacılar uyuyordu...
Ya da bu "hasta" Wolverine.
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Rising_Sun 3 yıl
Aids maymundan bulaşmadı, Aids laboratuarda, insan nüfusunun azaltılması, bir yandan da azalan nüfusun ilaç alarak ezca endüstrisine katkı yapması istenmesi amacıyla üretildi..Yani bu virüsün, kuş gribi, domuz gribi, kanserler vs'den bir farkı yok, o da diğerleri gibi bilimadamları tarafından üretildi..Dünyayı yöneten adamların böyle işte sapkın amaçları var..
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kadirirdem 3 yıl
tıbbı gelişmeler sevindiriyor inşallah diyelim...
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
AIDS hastaları için iyi bir müjde,Ama en çok hastalığa sahip olan Afrika bölgesine biraz düşük fiyatla gelmesi daha iyi olur.
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KaleyDeskop 3 yıl
maymunla işi pişir sonra aids yayılsın, yok ben maymun kesiyorum ayağına milleti kandır :) aids tarihi
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WB 3 yıl
Bu haberlere girip "trafik aliyor demek ki dogru yoldayiz" dedirtmeyin sunlara..
Aternatif yerli teknoloji haberleri sitesi arayisindayim..
2 Yanıt Yanıtla +1
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SONEKTRA 3 yıl WB
WB
Bu haberlere girip "trafik aliyor demek ki dogru yoldayiz" dedirtmeyin sunlara..
Aternatif yerli teknoloji haberleri sitesi arayisindayim..

Elimizde en kaliteli haber sitesi bu var. Ama video konusunda daha iyisi yok. En bilgili teknoloji editörleri kesinlikle Erdi Özüağ ve Mesut Çevik.
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Umutcan 3 yıl WB
WB
Bu haberlere girip "trafik aliyor demek ki dogru yoldayiz" dedirtmeyin sunlara..
Aternatif yerli teknoloji haberleri sitesi arayisindayim..

O kadar telefon dedikodu haberinin yanında bu haber bence nimet.
Tüm insanlığı ilgilendiren bilimsel bir gelişme sonuçta.
Teknoloji elektronikten ibaret değil.
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frostburn 3 yıl en beğenilen
saçma sapan muhabbetler başlamadan söyleyeyim , HIV'e kadar daha sayısız cinsel yolla bulaşan hastalık var.
bu hastalığın tedavisi özellikle afrikada anne karnındayken bile hiv kapan çocukların tedavisi için umut taşıyor.
tabii bu pahalı ilaçları godaman ülkeler oraya ne kadar sevk eder bilemem..
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