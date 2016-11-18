Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz

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Elon Musk, SolarCity’nin Tesla Motors’a satışı için gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında satış için %85 çoğunlukla onay almıştı. Bu esnada bir takım açıklamalar yapan Musk, özellikle de Tesla Solar Roof hakkında ilgi uyandıran bir takım bilgiler paylaştı.

Yeni güneşten elektrik üreten çatıları heyecan verici olarak niteleyen Musk, Solar Roof’un çatı üretiminde kullanılan geleneksel malzemelerden çok daha ucuza mal edileceğini belirtiyor. Üstelik bu ucuzluk kıyaslaması yapılırken Solar Roof’un elektrik üretimi ile yapacağı katkı da hesaba katılmamış.

Elektrik Üretimi Hesaba Katılmadan Bile Daha Ucuz

Bu durum ilk duyulduğunda kulağa çok ilginç gelse de aslında olayın temelinde yatan nokta da son derece kabul edilebilir. Çatı malzemelerinde kullanılan bir çok materyal, üretim aşamasında hesaplı görünse de çok ağır olduklarından işin içine nakliye gibi unsurlar eklenince fiyat ciddi anlamda yükseliyor. Yalıtım için kullanılan ek çözümler ve işçilik de işin içine girince rakam epey büyüyor.

ABD için yaptıkları araştırma neticesinde Solar Roof’un çok daha ucuz olduğu sonucuna vardıklarını dile getiren Musk, bu ucuzluğa 20 yıl boyunca üretilecek elektrik ile elde edilecek kazancın da dahil olmadığı vurgusunu yapıyor.

Tesla Solar Roof ile evlerin çatısı güneş üretebilir bir hale gelecek. Belki tüm paneller güneşlenme süresinden en iyi şekilde faydalanacak şekilde kurgulanamayacak ancak her yıl 5 milyon yeni çatının yapıldığı ABD’de gerçekleşecek yüksek oranlı bir dönüşümün heyecan verici rakamlar ortaya çıkaracağı düşünülüyor. Solar Roof, 2017 yılı içinde 4 farklı ürün ile satışta olacak.