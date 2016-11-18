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Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz

Elon Musk, kısa bir süre önce tanıttığı elektrik üretebilen solar panellere sahip çatıları, daha elektrik üretmeye başlamadan normal çatılardan daha ucuza malediliyor. Peki ama nasıl?
2 yıl
10,4b
1
36
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Tesla’nın elektrik üreten çatıları, normal çatıdan daha ucuz
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Elon Musk, SolarCity’nin Tesla Motors’a satışı için gerçekleştirilen hissedarlar toplantısında satış için %85 çoğunlukla onay almıştı. Bu esnada bir takım açıklamalar yapan Musk, özellikle de Tesla Solar Roof hakkında ilgi uyandıran bir takım bilgiler paylaştı.

Yeni güneşten elektrik üreten çatıları heyecan verici olarak niteleyen Musk, Solar Roof’un çatı üretiminde kullanılan geleneksel malzemelerden çok daha ucuza mal edileceğini belirtiyor. Üstelik bu ucuzluk kıyaslaması yapılırken Solar Roof’un elektrik üretimi ile yapacağı katkı da hesaba katılmamış.

Elektrik Üretimi Hesaba Katılmadan Bile Daha Ucuz 

Bu durum ilk duyulduğunda kulağa çok ilginç gelse de aslında olayın temelinde yatan nokta da son derece kabul edilebilir. Çatı malzemelerinde kullanılan bir çok materyal, üretim aşamasında hesaplı görünse de çok ağır olduklarından işin içine nakliye gibi unsurlar eklenince fiyat ciddi anlamda yükseliyor. Yalıtım için kullanılan ek çözümler ve işçilik de işin içine girince rakam epey büyüyor.

ABD için yaptıkları araştırma neticesinde Solar Roof’un çok daha ucuz olduğu sonucuna vardıklarını dile getiren Musk, bu ucuzluğa 20 yıl boyunca üretilecek elektrik ile elde edilecek kazancın da dahil olmadığı vurgusunu yapıyor.

Tesla Solar Roof ile evlerin çatısı güneş üretebilir bir hale gelecek. Belki tüm paneller güneşlenme süresinden en iyi şekilde faydalanacak şekilde kurgulanamayacak ancak her yıl 5 milyon yeni çatının yapıldığı ABD’de gerçekleşecek yüksek oranlı bir dönüşümün heyecan verici rakamlar ortaya çıkaracağı düşünülüyor. Solar Roof, 2017 yılı içinde 4 farklı ürün ile satışta olacak.


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Kalburabastı Tatlısı 2 yıl en beğenilen
Ne olmuş bizim köprümüz var kıskanıyolar enerjiden banane köprü önemli hüloooıığğğğğ
4 Yanıt Yanıtla +106
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MrT4ngo 2 yıl Kalburabastı Tatlısı
Kalburabastı Tatlısı
Ne olmuş bizim köprümüz var kıskanıyolar enerjiden banane köprü önemli hüloooıığğğğğ

Bu nedir abi seviye bu mu? Çok istiyorsan alır evinin çatısına taktırırsın, haberin köprüyle ne alakası var? Bi kenara bırakın artık şu leş particiliğinizi ya.
Kalburabastı TatlısıNe olmuş bizim köprümüz var kıskanıyolar enerjiden banane köprü önemli hüloooıığğğğğBu nedir abi seviye b...
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1 Yanıt Yanıtla +87
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Guest-5F047747E 2 yıl
Artık çok klasik oldu ama Musk'a cidden hayranım abi, bu adamdan üç beş tane daha lazım
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WITCHER 2 yıl
Edit: Kardeeniz Bölgesi yerine Güneydoğu yazmışım.
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fakir-bir-kul 2 yıl
vay anasını ''ELON MUSK'I'' neler yapıyor arkadaş..
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javaprof 2 yıl
siz de buna inandınız metra karesi 50 liradan kiremit çatı yapanlar var 100 metre 2 5000 liraya geliyor üstelik işçiliği ile birlikte bunlar gelsin kursun bakalım 5000 liaraya bu sistemi şu adamın her yaptığını övüp durmayın.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-5F047747E 2 yıl javaprof
javaprof
siz de buna inandınız metra karesi 50 liradan kiremit çatı yapanlar var 100 metre 2 5000 liraya geliyor üstelik işçiliği ile birlikte bunlar gelsin kursun bakalım 5000 liaraya bu sistemi şu adamın her yaptığını övüp durmayın.

Ha 5000 liradan pahalıya geldiği için övmeyelim yani
Amerikada 5000 liraya çatı da yaptıramazsın orası ayrı
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m_alone 2 yıl
geleneksel çatılardan daha ucuza gelecek derken türkiyedeki çatıları düşünmemek lazım amerikadaki zenginlerin erişebileceği müstakil evlerde kullanılan malzemelerle kıyaslamış yani milyon dolarlık evler, çevre ile ilgili duyar kasıp zengin abd lilere hitap eden ürünler sunmuş. Bu geliştirdiği ürün abd deki 30 yıllık düşük faizli mortgage sistemine eklendiğinde abd de geniş bir kitleye hitap edebilir ama Türkiye şartlarında müstakil ev kullanımı zaten yok. Türkiyede 30 yıl vadeli düşük faizli mortgage da yok, anca türkiyede nufusun %1 nin oturduğu villara uygulanabilecek bir sistem. Kısaca sistem fakirlere göre değil.

Sistem geleneksel çatı kaplama malzemelerine benzeyen içinde solar hücre olan temperli camdan üretilen çatı kaplama malzemelerinin yapı çatısında ürettiği elektriği yapı içindeki tesla pillerinde depolaması ile çalışıyor.

1 Yanıt Yanıtla +2
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halil altın 2 yıl m_alone
m_alone
geleneksel çatılardan daha ucuza gelecek derken türkiyedeki çatıları düşünmemek lazım amerikadaki zenginlerin erişebileceği müstakil evlerde kullanılan malzemelerle kıyaslamış yani milyon dolarlık evler, çevre ile ilgili duyar kasıp zengin abd lilere hitap eden ürünler sunmuş. Bu geliştirdiği ürün abd deki 30 yıllık düşük faizli mortgage sistemine eklendiğinde abd de geniş bir kitleye hitap edebilir ama Türkiye şartlarında müstakil ev kullanımı zaten yok. Türkiyede 30 yıl vadeli düşük faizli mortgage da yok, anca türkiyede nufusun %1 nin oturduğu villara uygulanabilecek bir sistem. Kısaca sistem fakirlere göre değil.

Sistem geleneksel çatı kaplama malzemelerine benzeyen içinde solar hücre olan temperli camdan üretilen çatı kaplama malzemelerinin yapı çatısında ürettiği elektriği yapı içindeki tesla pillerinde depolaması ile çalışıyor.



Hocam güneş pillerini biliyorum. Fakat şu an yada yakın tarihte güneş pilleri ile kaplı bir çatının, normal çatıya göre maliyetinin ucuz olacağına ancak gulerim. Haber yanlış çevrilmiş.
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ıYı 2 yıl
Musk reiz hadi bizi tedaştan kurtar...
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Musk basgan yardırmaya devam
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WiLdNesS 2 yıl
Karşılaştırmaya bak abi. Haberi bi oku kendine pay çıkar önce. Haberde abd hükümeti solar enerji üretti falan demiyor. Elon musk sen ben gibi vatandaş. Tutup ta köprüye bağlamakla uğraşıp herşeyi hükümetten bekleyen bi nesil türedi. Aman bizden bi tane çıkmasın elon musk.
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Valla her şeyimiz elektrikten olma yolunda ilerliyor.
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pelerinli 2 yıl -Uzumaki Naruto-
Aslında çok mantıklı. Çünkü doğayı kirlettin çoğu şey ve doğaya bir çok müdahalen enerji üretimi için. Böylece daha az kirlilik ve müdahalen oluyor.

Arkadaşların bazılarına da yorum yapmış olayım. Apartman çatısında bile kullansanız inanın bana verimli bir güneş enerjisi sistemi hem ara lambaları zili vs çıkarır hem de kapıcı masrafını karşılar/yardımcı olur. Yani her türlü faydalı. Hemen kestirip atmak doğru değil kurulum maliyetini düşünüp

Ve çatı yapım/aktarma maliyeti de değişiyor yine. 5000 işçilik dahil iyiymiş yani İstanbulda.
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61gün 2 yıl
dolara göre ise işler karışır hocam. dolar çünkü her gün düşüyor eski çatılar daha ucuz olabilir.
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yec44 2 yıl
Sürekli temiz tutulması gerek. Toz dan istanbulda 2 "güne pert. Yinede ucuz
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