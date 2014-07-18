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Yeni geliştirilen insansız hava aracı, cep telefonu üzerinden konum tespiti yapabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen insansız hava aracı, cep telefonu üzerinden konum tespiti yapabiliyor
İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Federal Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı, arama kurtarma faaliyetleri için cep telefonu üzerinden konum tespiti yapabiliyor.
Olası kaybolma ya da kaza durumları için senseFly eBee üzerine kurulan insansız hava aracı, bünyesinde Wi-Fi antenleri taşıyor ve Wi-Fi bağlantısı açık telefonları konumlarını gökyüzünden tespit edebiliyor. Çevre koşullarına göre büyük değişiklik gösteren Wi-Fi sinyallerini birçok farklı noktadan tarayan ve bu şekilde 10 metre yanılma ile doğru sonuçlar sağlayabilen araç, çevrede bulunan düşük sinyalleri belirleme sürecinden çıkartarak gerekli durumlarda Wi-Fi anteni yerine "Çığ Kurbanı Dedektörleri (DVA)" birimleriyle de çalışma gösterebiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://actu.epfl.ch/news/a-drone-that-finds-survivors-through-their-phones/ Yorum Yaz
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The-Engineer 5 yıl en beğenilen
İsviçreli bilim adamları çalışıyor
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adminia 5 yıl
Bunu İsrail' e bağlamak. Bu ne tür bir akıl tutulmasıdır. Empati yapılması bile imkansız. Helal olsun. Beyin bedava. Bu arada cihaz gerçekten işe yarar bir yapıda. Yapanların ellerine sağlık.
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sshyzhe 5 yıl
adamlar yapıyo ya ;)
biz anca israili şiddetli bir şekilde kınıyalım
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Gece772 5 yıl
Cihazın inmesi geliştirilmeli
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SonGazi 5 yıl
Daha fazla geliştirilirse iyi olur :)
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The-Engineer 5 yıl en beğenilen
İsviçreli bilim adamları çalışıyor
Yanıtla +6
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