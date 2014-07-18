Yeni geliştirilen insansız hava aracı, cep telefonu üzerinden konum tespiti yapabiliyor

İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Federal Teknik Üniversitesi ya da kısa adıyla EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı, arama kurtarma faaliyetleri için cep telefonu üzerinden konum tespiti yapabiliyor.

Olası kaybolma ya da kaza durumları için senseFly eBee üzerine kurulan insansız hava aracı, bünyesinde Wi-Fi antenleri taşıyor ve Wi-Fi bağlantısı açık telefonları konumlarını gökyüzünden tespit edebiliyor. Çevre koşullarına göre büyük değişiklik gösteren Wi-Fi sinyallerini birçok farklı noktadan tarayan ve bu şekilde 10 metre yanılma ile doğru sonuçlar sağlayabilen araç, çevrede bulunan düşük sinyalleri belirleme sürecinden çıkartarak gerekli durumlarda Wi-Fi anteni yerine "Çığ Kurbanı Dedektörleri (DVA)" birimleriyle de çalışma gösterebiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistemin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://actu.epfl.ch/news/a-drone-that-finds-survivors-through-their-phones/