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Yeni geliştirilen özel eldiven, zehirli kimyasalları algılayarak renk değiştirebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni geliştirilen özel eldiven, zehirli kimyasalları algılayarak renk değiştirebiliyor
Daha önce vücut sıcaklığına göre renk değiştiren birçok kıyafet modeli geliştirilmişti ancak yapılan yeni çalışmalar,  daha çok insan sağlığı üzerine yoğunlaşıyor.
Fraunhofer Modüler Katı Hal Teknolojileri Enstitüsü araştırmacıları tarafından kimyasal tesisler ya da farklı sanayi kuruluşları için hazırlanan bir eldiven modeli, üretildiği özel sensör malzemesi sayesinde belirli kimyasal maddeleri algılayarak renk değiştirebiliyor ve böylece kişilerin zararlı gazlara çok fazla maruz kalmasını önlüyor.
Araştırmanın başında yer alan Dr. Sabine Trup'un açıklamalarına göre karbon monoksit ya da hidrojen sülfür gibi maddelere karşı uyarıcı görevini yerine getirebildiği belirtilen eldivenin, çalışmalar sonucunda boru hatlarında yer alan kaçakların bulunması ya da paketlenmiş gıdalarda meydana gelebilecek sızıntılara karşı kullanılabileceği düşünülüyor.

http://mashable.com/2013/05/06/toxic-detector-gloves/ Yorum Yaz
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alito 6 yıl
Bir kez kullanılıyor sanırım.
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Godolphin 6 yıl
afavar
Afedersinizde şu reklam işini iyice abarttınız. Tama reklam alıcaksınız tabiki ama bari biraz düzgün tasarımlı şeyler koyun siteye. Bu arakdaki counter strike reklamı nedir ya? Haberi okuyamadan gözüm yoruldu. Zaten heryerde bir banner reklam var videolarda reklam var. İçeriği giresim gelmiyor sadece başlıklara bakıp çıkıyorum. Siteye girme isteğim ciddi miktarda azaldı. Eldekinden olmayın bence daha fazlasını ararken.

Sana eksi vermek için siteye girş yaptım.
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afavar 6 yıl
Afedersinizde şu reklam işini iyice abarttınız. Tama reklam alıcaksınız tabiki ama bari biraz düzgün tasarımlı şeyler koyun siteye. Bu arakdaki counter strike reklamı nedir ya? Haberi okuyamadan gözüm yoruldu. Zaten heryerde bir banner reklam var videolarda reklam var. İçeriği giresim gelmiyor sadece başlıklara bakıp çıkıyorum. Siteye girme isteğim ciddi miktarda azaldı. Eldekinden olmayın bence daha fazlasını ararken.
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umut_baris 6 yıl
Güzelmiş.
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