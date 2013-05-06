Yeni geliştirilen özel eldiven, zehirli kimyasalları algılayarak renk değiştirebiliyor

Daha önce vücut sıcaklığına göre renk değiştiren birçok kıyafet modeli geliştirilmişti ancak yapılan yeni çalışmalar, daha çok insan sağlığı üzerine yoğunlaşıyor.

Fraunhofer Modüler Katı Hal Teknolojileri Enstitüsü araştırmacıları tarafından kimyasal tesisler ya da farklı sanayi kuruluşları için hazırlanan bir eldiven modeli, üretildiği özel sensör malzemesi sayesinde belirli kimyasal maddeleri algılayarak renk değiştirebiliyor ve böylece kişilerin zararlı gazlara çok fazla maruz kalmasını önlüyor.

Araştırmanın başında yer alan Dr. Sabine Trup'un açıklamalarına göre karbon monoksit ya da hidrojen sülfür gibi maddelere karşı uyarıcı görevini yerine getirebildiği belirtilen eldivenin, çalışmalar sonucunda boru hatlarında yer alan kaçakların bulunması ya da paketlenmiş gıdalarda meydana gelebilecek sızıntılara karşı kullanılabileceği düşünülüyor.

http://mashable.com/2013/05/06/toxic-detector-gloves/