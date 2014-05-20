Yeni geliştirilen ultra hassas nano-çip, kanser hücrelerini erken aşamada tespit edebiliyor

Çağımızın en kötü hastalıkları arasında yer alan kanser, erken teşhisin oldukça önemli olduğu bir noktada bulunuyor. Bu teşhis süreci için Institute of Photonic Sciences ya da kısaca ICFO araştırmacıları tarafından hazırlanan ultra hassas nano-çip, bir damla kan üzerinden kanser hücrelerini erken aşamada tespit edebiliyor.

Farklı laboratuvar fonksiyonlarını oldukça ufak yongalar üzerinde birleştiren entegre bir cihaz olarak geçen lab-on-a-chip formunda hazırlanan ICFO kanser tespit cihazı, damlatılan bir damla kan ile çalışma gösterebiliyor. Kan cihaza girdiğinde mikro kanallar taşıyan bir ağa dağıtılıyor ve her kanalın içerisinde altın nano-tanecikleri yer alıyor. Eğer kan içerisinde kanserli hücreler var ise bu altın nano-tanecikleri üzerine yapışıyor ve doktorlara kanser değerlendirmesi, aşaması ya da teşhisi hakkında oldukça faydalı bilgiler sağlayabiliyor. Özellikle ucuza üretilebiliyor olması, sağlamlığı, sağlık sistemlerinin kötü olduğu ülkelere gönderilebilme potansiyeli ve portatif yapısıyla dikkat çeken cihaz, projenin başında bulunan Prof. Romain Quidant'a göre dakikalar içerisinde ultra hassas konsantrasyonlarda bilgiler sağlayabiliyor.

Üzerinde araştırma geliştirme çalışma çalışmaları devam eden nano çip birimi, çok faydalı bir amaç doğrultusunda büyük bir potansiyel vaat ediyor.

http://www.icfo.eu/newsroom/news2.php?id_news=2317&subsection=home