Yeni geliştirilen yazılım, insansız hava araçlarına arttırılmış gerçeklik görüşü getiriyor

Son yılların en çok dikkat çeken teknolojilerinden insansız hava araçları ve arttırılmış gerçeklik, insansız hava araçları üreten Fransa merkezli şirketlerden Sy?sveo elinde bir araya geliyor.

Üzerinde kamera taşıyan insansız hava araçları için özel bir arttırılmış gerçeklik yazılımı geliştirmeye başlayan Sy?sveo, bu yazılımıyla hava araçlarının gerçek görüntü ile sanal görüntüyü birleştirmesinin önünü aralıyor. Bu sayede özellikle mimari projelerin örneğin bir ormanlık alanda ya da yüksek bir tepe üzerinde daha inşaat başlamadan nasıl görüneceği hakkında bilgi edinilebiliyor. Böylelikle de mimarlara ya da mühendislere daha en başından gerekli düzenlemeleri yapma şansı verilirken, proje hem Avrupa Uzay Ajansı hem de CNES Uzay Ajansı tarafından maddi olarak destekleniyor.

Şimdilik önünde 12 aylık bir geliştirme süreci bulunan sistem, sanallaştırma ya da görselleştirmenin faydalarını gerçek ile harmanlayarak oldukça faydalı bilgiler sağlayabiliyor.

http://motherboard.vice.com/read/drones-that-can-see-in-augmented-reality?utm_source=mbtwitter