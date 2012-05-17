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Yeni iPhone en az 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
44,5b
1
187
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HTC One X ve Samsung Galaxy S III gibi üst seviye telefonların arka arkaya boy göstermesiyle birlikte gözler Apple cephesine çevrildi. Yeni iPhone için çalışmalarını sürdüren Apple, Wall Street Journal ve Reuters gibi iki saygın kaynağa göre yeni modelde ekranı büyütmeye hazırlanıyor.
Amerika'nın en büyük gazetelerinden Wall Street Journal'a göre yeni iPhone en az 4-inç boyutunda ekrana sahip olacak. Uluslararası haber ajansı Reuters'a göreyse ekran tam olarak 4-inç olacak. Hali hazırda 3.5-inç büyüklüğünde Retina ekranı olan iPhone, artan rekabet koşulları çerçevesinde donanım anlamında daha da güçlenecek gibi görünüyor. Yeni iPad ile sürpriz yaparak Full HD'nin üzerinde çözünürlük desteğine geçiş yapan Apple, benzer bir sürprizi iPhone için de yapabilir.
Ekrana ek olarak yeni iPhone'da platform güncellemesi de bekleniyor. Foxconn'a yakın kaynaklara göre son çeyrekte çıkacağı konuşulan yeni iPhone'a, 28nm/32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli ya da ARM Cortex-A15 tabanlı çift çekirdekli bir işlemci (A6) güç verebilir.
Cortex-A15 için cihazların daha çok 2013 odaklı geliştirildiği düşünülürse eğer, Apple'ın A6 işlemcisinde ileri üretim teknolojisi, çok çekirdekli yapı ve yeni bir GPU tasarımı üzerinde durması beklenebilir. Bu noktada çekirdek sayısı kafa karıştırmamalı zira daha önce Texas Instrumentes, çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcilerin, kayar nokta performansı açısından dört çekirdekli modellerden %50'ye kadar hızlı olacağı ve %30'a kadar daha az güç tüketeceğini açıklamıştı. Öte taraftan yeni iPhone, kamera odaklı geliştirmelere ve çok sayıda yeni özellik içerecek iOS 6 işletim sistemine de sahip olacak. 

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darkaura 7 yıl en beğenilen
"4inch ideal"
dune kadar forumda 3.5inch in kullanim icin en mukemmel olcu oldugu yazilmiyormuydu.

yarin apple 4.3 inch ile gelirse, 4.3 inch in kullanim icin en ideal boy oldugu, fazlasinin gereksizligi konusulur.
"4inch ideal"dune kadar forumda 3.5inch in kullanim icin en mukemmel olcu oldugu yazilmiyormuydu.yarin apple 4.3 inch ile gelirse, 4.3 inch i...
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12 Angry Men 7 yıl
Hep iphone fanları yapıyordu bakalım nasıl duyguymuş
Kim ne derse desin Samsung galaxy III
:)
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Psycna 7 yıl
4 inc bence tam ayarinda olacaktir. buyumesi gerek ama oyle ne idugu belirsiz tasimasi zor kocaman takoz gibi birseyde olmamali. bu yuzden 4 ideal.
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Apple Specialist 5 yıl
4 inc gayet iyi ve yeterli bi ekran
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tunlab 7 yıl
adam hodri meydan demis sen halen caps koyma pesindesin, guveniosan kendine dene sansini bence:))
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engurlu 7 yıl tunlab
tunlab
adam hodri meydan demis sen halen caps koyma pesindesin, guveniosan kendine dene sansini bence:))

Koyduğum caps i iyi inceledin mi ??

Bak onunkinde wifi açık bende 3g..
O 1.5 saat wifi li kullanımda 79 a inmiş ben 2 saatten fazla 3g de 83 e inmişim..
Iphone da 3g açıkken ,ekran ışığı açıkken batarya kullanımının ne facia olduğunu bir tek ben mi biliyorum yoksa kimsenin işine mi gelmiyor ??

O bana caps koydu bende ona caps la karşılık verdim..illa çocuk gibi yanyana oturup saatlerce pil bitsin diye bekleyecek değiliz :))
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DH Misafiri 7 yıl
bence 4.5 daha iyi olur
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serhdemir 7 yıl
Batarya açısından akıllı telefonlarda razr maxx dışında ciddi bir gelişme yok,cihazların birbirine açık ara bir üstünlüğü yok,yani fanatiklik yapmanın da bir anlamı da yok ,bu da gsmarena nın son batarya testi,listede s3 s2 ip4s ne ararsanız var,

www.androidturkiye.net/2012/05/13/samsung-i9300-galaxy-s-iii-pil-omru-testi/
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Persona Grata 7 yıl
Şu an kullandığım 4S'in boyutları ideal bence ama telefonu çok büyütmeden ekranı biraz daha büyütürlerse de hayır demem. 3.5 ve 4 inch arasında çok büyük bir fark olacağanı sanmıyorum. 4 inchden daha büyük olmadığı sürece sorun olmaz bence.
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MrDj 7 yıl
4" ideal
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serhdemir 7 yıl
Ekranın büyümesi olumlu ama işletim sistemi gelişmediği sürece hiç bir anlamı yok,flash player yok,bluetoth yok,multitasking yok,java yok,custom rom,widget,arayüz .... liste uzar gider,iphone 4s kamerası tasarımı hoş telefon ama ios işletim sisteminin dezavantajlarından kaybediyor
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Golden Gate 7 yıl
@delphi dizel

Nova 3 galaxy s2 demi kasıyor ????

Arkadaşım kusura bakma çok fena kandırmışlar seni. Senin gibi iphone fanboyu telefonda neler neler açıp kasması için kendini yırtmış belliki. s2 babam kullanıyor nova 3 yüklüydü verince sildim. Yükleyip video çekmemi istermisin? Ayrıca elimde 2000 küsür lira para var. istesem iphone un en kral versiyonunu alırım. Para verilmez o telefona para verenede acıyorum. One x bile hemen hemen her alanda iphone dan üstün. Ben değil dünyanın en iyi editörleri mobil fuarında dünyanın en iyi telefonu olarak s2 yi seçti. S2 nin bile 4s i geçtiği oylamada, s3 ile 4s in adı aynı yerde söylenmez bile. Adam gibi telefon üretsin bizde alalım. Çoluk çocuğun eline düşmüş oyuncak tasarımli telefona para vermekte gönül işi .
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Python 7 yıl
EmreFB1907

Dedigimi anlıyamamışsın dostum s3 ü ne için alacaksın dedim açıkça söyle tek cümleyle şu şu için alıyorum de üstte yazdıklarınla tezat gitmesin ama parası pulu bu konular beni ilgilendirmiyor.


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12 Angry Men 7 yıl
Sodalayn
12 Angry Men Hep iphone fanları yapıyordu bakalım nasıl duyguymuş Kim ne derse desin Samsung galaxy III :)
iphone 5 çıkarsa görürsün galaxy 3 ü tersten

Sen neyin kafasındasın birader S2 vrken 4s çıkmadımı nsıl oluyorsa S2 2 kat performans olarak önde 4s den? s3 5 tende iyi olur en kötü eşit olur ama s4 çıkarsa gene samsung önce olur iphone hep gerıde kalıcak anlıycagın
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JonnyCaqe 7 yıl
Buyumesi zaten kesin,Cok abarti olmassa Guzel olur
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hard_hacker 7 yıl
Ekranını bilmemde pilin gücünün artması gerek
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