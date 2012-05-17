Yeni iPhone en az 4-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak

HTC One X ve Samsung Galaxy S III gibi üst seviye telefonların arka arkaya boy göstermesiyle birlikte gözler Apple cephesine çevrildi. Yeni iPhone için çalışmalarını sürdüren Apple, Wall Street Journal ve Reuters gibi iki saygın kaynağa göre yeni modelde ekranı büyütmeye hazırlanıyor.

Amerika'nın en büyük gazetelerinden Wall Street Journal'a göre yeni iPhone en az 4-inç boyutunda ekrana sahip olacak. Uluslararası haber ajansı Reuters'a göreyse ekran tam olarak 4-inç olacak. Hali hazırda 3.5-inç büyüklüğünde Retina ekranı olan iPhone, artan rekabet koşulları çerçevesinde donanım anlamında daha da güçlenecek gibi görünüyor. Yeni iPad ile sürpriz yaparak Full HD'nin üzerinde çözünürlük desteğine geçiş yapan Apple, benzer bir sürprizi iPhone için de yapabilir.

Ekrana ek olarak yeni iPhone'da platform güncellemesi de bekleniyor. Foxconn'a yakın kaynaklara göre son çeyrekte çıkacağı konuşulan yeni iPhone'a, 28nm/32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen ARM Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli ya da ARM Cortex-A15 tabanlı çift çekirdekli bir işlemci (A6) güç verebilir.

Cortex-A15 için cihazların daha çok 2013 odaklı geliştirildiği düşünülürse eğer, Apple'ın A6 işlemcisinde ileri üretim teknolojisi, çok çekirdekli yapı ve yeni bir GPU tasarımı üzerinde durması beklenebilir. Bu noktada çekirdek sayısı kafa karıştırmamalı zira daha önce Texas Instrumentes, çift çekirdekli Cortex-A15 işlemcilerin, kayar nokta performansı açısından dört çekirdekli modellerden %50'ye kadar hızlı olacağı ve %30'a kadar daha az güç tüketeceğini açıklamıştı. Öte taraftan yeni iPhone, kamera odaklı geliştirmelere ve çok sayıda yeni özellik içerecek iOS 6 işletim sistemine de sahip olacak.