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    iPhone 16'yı es geçip iPhone 17'yi beklemek için 7 neden

    Apple, Türkiye'de de iPhone 16 serisini ön siparişe sundu. Peki, iPhone 16 Pro'ya geçilir mi yoksa bir sene daha beklenir mi? iPhone 17'yi beklemek için birkaç neden var.
    iphone 16 pro almamak iphone 17 beklemek için nedenler Tam Boyutta Gör
    iPhone 16, Türkiye’de 13 Eylül’de ön siparişe açıldı. Şu anda iPhone 16 Pro lansman rengi çöl titanyum bulmak oldukça zor. iPhone 16 ön sipariş verenler, en erken 20 Eylül’de cihazlarına kavuşabilecek. Ön sipariş verenler arasında değilseniz ve hâlâ iPhone 16 Pro’ya geçilir mi yoksa iPhone 17 Pro beklenmeli mi diye soruyorsanız, işte 2025 iPhone modellerini beklemeniz için 7 neden 👇🏻

    1️⃣ Ekran altı Face ID, daha küçük Dinamik Ada (iPhone 17 Pro & 17 Pro Max)

    iPhone 17 Pro ekran altı Face ID Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro’nun panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olması bekleniyor. Başka bir deyişle, 17 Pro serisi, Apple’ın ön kamera için dairesel çentik (dinamik ada/dynamic island) içeren son üst seviye telefonu olacak. Çentiksiz, tam ekran görünümünün 2027 iPhone Pro modelleriyle gelmesi bekleniyor.

    Apple’ın 2025 iPhone Pro’larda Face ID sistemi için daha küçük metalens kullanacağı, bu sayede dinamik ada olarak adlandırılan hareketli çentik bölümünü daha da daraltması bekleniyor. iPhone 14 Pro’dan bu yana dinamik ada ilk kez değiştirilmiş olacak.

    2️⃣ Yeni ekran boyutları (iPhone 17 & 17 Plus)

    Bu yıl iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, daha büyük ekranla geldi. 16 Pro, 6.3 inç ekranla gelirken; 16 Pro Max, 6.9 inç ekranla şu anda Apple’ın en büyük görünen telefonu. Apple’ın 2025’te standart iPhone modelleri için ekranı 6.3 inç’e çıkarması, iPhone 17 Plus modelinde de tamamen yeni bi ekran boyutu kullanması bekleniyor. Bu arada iPhone 16 Pro’lar, yalnızca daha büyük ekran kullanmıyor; çok daha ince çerçevelere sahip.

    3️⃣ 120Hz ProMotion, Hep açık ekran (iPhone 17 & iPhone 17 Plus)

    iPhone 17 120Hz ProMotion ekran Tam Boyutta Gör
    Apple, daha akıcı kaydırma ve video içeriği için 120Hz’e kadar yenileme hızı sağlayan ProMotion ekran teknolojisini 2025’te standart modellere getirmeyi planlıyor. ProMotion, iPhone 17 ve iPhone 17 Plus’ta ekranın 1Hz’e kadar düşük güç tasarruflu yenileme hızına düşmesini sağlayarak, cihaz kilitliyken bile saati, araç takımlarını, bildirimleri ve duvar kağıdını gösterebilen hep açık ekrana olanak tanıyacak. Apple, düz iPhone 16 modellerinde hâlâ 60Hz yenileme hızı sağlayan ekran kullanıyor.

    4️⃣ Apple tasarımı WiFi 7 çip (iPhone 17 Pro & 17 Pro Max)

    iPhone 17 WiFi 7 çip Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2025 iPhone 17 Pro modellerinde kendi tasarladığı Wi-Fi 7 çipini kullanması bekleniyor. Wi-Fi 7 desteği, 17 Pro’ların desteklenen bir modeme bağlandığında aynı anda 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantları üzerinden veri gönderip almasına olanak tanıyacak. Bu da daha hızlı Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha güvenilir bağlantı anlamına geliyor.

    5️⃣ 48MP telefoto lens (iPhone 17 Pro Max) ve 24MP ön kamera (Tüm modeller)

    iPhone 17 beklenen kamera iyileştirmeleri Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 17 Pro Max modelinde 48 megapiksel telefoto lens kullanması bekleniyor. iPhone 17 serisinde altı elemanlı lense sahip 24 megapiksel ön kamera olacağı yönünde söylentiler var. iPhone 16 serisinde, iPhone 15’te beş lens elemanı içeren 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. iPhone 17’de 24MP’e yükseltilecek çözünürlük, fotoğrafların kırpıldığında veya yakınlaştırıldığında bile kalitesini korumasını sağlarken, daha fazla detay sunacak. Görüntü kalitesi de biraz etkilenecek.

    6️⃣ Çizilmeye dayanıklı yansıma önleyici ekran (Tüm iPhone 17 modelleri)

    iPhone 17 beklenen ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni iPhone 16 modelleri, diğer akıllı telefonlardaki camdan 2 kat daha sert olan gelişmiş bir formüle sahip en son nesil Ceramic Shield kullanıyor. iPhone 17’nin dış camının çizilmeye karşı daha dayanıklı süper sert, yansıma önleyici bir katmana sahip olacağı söyleniyor.

    7️⃣ Daha fazla bellek (iPhone 17 Pro & 17 Pro Max)

    iphone 17 12gb ram apple intelligence Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 17 serisinde en az bir modelde 12GB RAM kullanacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, tüm iPhone 16 modellerinde 8GB RAM bulunuyor. iPhone 15 ve 15 Plus’ta 6GB RAM varken, iPhone 15 Pro’lara 8GB RAM koyulmuştu. iPhone 17’de daha fazla bellek ihtiyacı, iOS 18.1 güncellemesi ile gelecek Apple Intelligence özelliklerinin çoğunlukla cihaz içinde çalışmasını sağlayacak.

    Yepyeni model: iPhone 17 Air

    iPhone 17 Air özellikleri nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, önemli ölçüde ince ekrana sahip yepyeni bir iPhone 17 modeli çıkarmayı planlıyor. iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen modelin, tek arka kamera ve daha dar dinamik adaya sahip yeni bir tasarımla gelmesi bekleniyor. 6.5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve iPhone 17 Plus modelinin yerini alacağı da söylentiler arasında.

    iPhone 16 & iPhone 16 Pro fiyatı ne kadar?

    iPhone 16 fiyat etiketleri Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri 20 Eylül'de satışa çıkacak. Türkiye'de iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den, iPhone 16 Pro'nun fiyatı 83.000 TL'den başlıyor. Bu yılın popüler modeli olacak olan iPhone 16 Pro Max 256 GB Çöl Titanyum fiyatı ise 100.000 TL.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 6 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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