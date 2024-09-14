iPhone 16'yı es geçip iPhone 17'yi beklemek için 7 neden

Tam Boyutta Gör iPhone 16, Türkiye’de 13 Eylül’de ön siparişe açıldı. Şu anda iPhone 16 Pro lansman rengi çöl titanyum bulmak oldukça zor. iPhone 16 ön sipariş verenler, en erken 20 Eylül’de cihazlarına kavuşabilecek. Ön sipariş verenler arasında değilseniz ve hâlâ iPhone 16 Pro’ya geçilir mi yoksa iPhone 17 Pro beklenmeli mi diye soruyorsanız, işte 2025 iPhone modellerini beklemeniz için 7 neden 👇🏻

iPhone 16 ön satışta: iPhone 16 Pro Max ön sipariş nasıl verilir? 1 gün önce eklendi

1️⃣ Ekran altı Face ID, daha küçük Dinamik Ada (iPhone 17 Pro & 17 Pro Max)

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro’nun panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olması bekleniyor. Başka bir deyişle, 17 Pro serisi, Apple’ın ön kamera için dairesel çentik (dinamik ada/dynamic island) içeren son üst seviye telefonu olacak. Çentiksiz, tam ekran görünümünün 2027 iPhone Pro modelleriyle gelmesi bekleniyor.

Apple’ın 2025 iPhone Pro’larda Face ID sistemi için daha küçük metalens kullanacağı, bu sayede dinamik ada olarak adlandırılan hareketli çentik bölümünü daha da daraltması bekleniyor. iPhone 14 Pro’dan bu yana dinamik ada ilk kez değiştirilmiş olacak.

2️⃣ Yeni ekran boyutları (iPhone 17 & 17 Plus)

Bu yıl iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, daha büyük ekranla geldi. 16 Pro, 6.3 inç ekranla gelirken; 16 Pro Max, 6.9 inç ekranla şu anda Apple’ın en büyük görünen telefonu. Apple’ın 2025’te standart iPhone modelleri için ekranı 6.3 inç’e çıkarması, iPhone 17 Plus modelinde de tamamen yeni bi ekran boyutu kullanması bekleniyor. Bu arada iPhone 16 Pro’lar, yalnızca daha büyük ekran kullanmıyor; çok daha ince çerçevelere sahip.

3️⃣ 120Hz ProMotion, Hep açık ekran (iPhone 17 & iPhone 17 Plus)

Tam Boyutta Gör Apple, daha akıcı kaydırma ve video içeriği için 120Hz’e kadar yenileme hızı sağlayan ProMotion ekran teknolojisini 2025’te standart modellere getirmeyi planlıyor. ProMotion, iPhone 17 ve iPhone 17 Plus’ta ekranın 1Hz’e kadar düşük güç tasarruflu yenileme hızına düşmesini sağlayarak, cihaz kilitliyken bile saati, araç takımlarını, bildirimleri ve duvar kağıdını gösterebilen hep açık ekrana olanak tanıyacak. Apple, düz iPhone 16 modellerinde hâlâ 60Hz yenileme hızı sağlayan ekran kullanıyor.

4️⃣ Apple tasarımı WiFi 7 çip (iPhone 17 Pro & 17 Pro Max)

Tam Boyutta Gör Apple’ın 2025 iPhone 17 Pro modellerinde kendi tasarladığı Wi-Fi 7 çipini kullanması bekleniyor. Wi-Fi 7 desteği, 17 Pro’ların desteklenen bir modeme bağlandığında aynı anda 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bantları üzerinden veri gönderip almasına olanak tanıyacak. Bu da daha hızlı Wi-Fi hızları, daha düşük gecikme süresi ve daha güvenilir bağlantı anlamına geliyor.

5️⃣ 48MP telefoto lens (iPhone 17 Pro Max) ve 24MP ön kamera (Tüm modeller)

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 17 Pro Max modelinde 48 megapiksel telefoto lens kullanması bekleniyor. iPhone 17 serisinde altı elemanlı lense sahip 24 megapiksel ön kamera olacağı yönünde söylentiler var. iPhone 16 serisinde, iPhone 15’te beş lens elemanı içeren 12 megapiksel ön kamera bulunuyor. iPhone 17’de 24MP’e yükseltilecek çözünürlük, fotoğrafların kırpıldığında veya yakınlaştırıldığında bile kalitesini korumasını sağlarken, daha fazla detay sunacak. Görüntü kalitesi de biraz etkilenecek.

6️⃣ Çizilmeye dayanıklı yansıma önleyici ekran (Tüm iPhone 17 modelleri)

Tam Boyutta Gör Yeni iPhone 16 modelleri, diğer akıllı telefonlardaki camdan 2 kat daha sert olan gelişmiş bir formüle sahip en son nesil Ceramic Shield kullanıyor. iPhone 17’nin dış camının çizilmeye karşı daha dayanıklı süper sert, yansıma önleyici bir katmana sahip olacağı söyleniyor.

7️⃣ Daha fazla bellek (iPhone 17 Pro & 17 Pro Max)

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 17 serisinde en az bir modelde 12GB RAM kullanacağı söyleniyor. Kıyaslama açısından, tüm iPhone 16 modellerinde 8GB RAM bulunuyor. iPhone 15 ve 15 Plus’ta 6GB RAM varken, iPhone 15 Pro’lara 8GB RAM koyulmuştu. iPhone 17’de daha fazla bellek ihtiyacı, iOS 18.1 güncellemesi ile gelecek Apple Intelligence özelliklerinin çoğunlukla cihaz içinde çalışmasını sağlayacak.

Yepyeni model: iPhone 17 Air

Tam Boyutta Gör Apple, önemli ölçüde ince ekrana sahip yepyeni bir iPhone 17 modeli çıkarmayı planlıyor. iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen modelin, tek arka kamera ve daha dar dinamik adaya sahip yeni bir tasarımla gelmesi bekleniyor. 6.5 inç ekran boyutuna sahip olacağı ve iPhone 17 Plus modelinin yerini alacağı da söylentiler arasında.

iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi 5 gün önce eklendi

iPhone 16 & iPhone 16 Pro fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri 20 Eylül'de satışa çıkacak. Türkiye'de iPhone 16'nın fiyatı 65.000 TL'den, iPhone 16 Pro'nun fiyatı 83.000 TL'den başlıyor. Bu yılın popüler modeli olacak olan iPhone 16 Pro Max 256 GB Çöl Titanyum fiyatı ise 100.000 TL.

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