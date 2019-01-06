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Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı

iPhone XI adına sahip yeni iPhone modelinin render görselleri ortaya çıktı. Eğer görseller gerçek ise, iPhone XI üç arka kamera sensörüne sahip ilk iPhone modeli olacak.
4 ay
15,3b
1
56
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı
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Son günlerde akıllı telefon üreticileri konu kamera sensörleri olduğunda bir hayli cömert davranıyorlar. Üç, dört hatta beş arka kamera sensörüne sahip cihazlar görmek artık bizler için oldukça olağan bir durum. Bu furyayı takip etmeyen sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri de Amerikalı teknoloji devi Apple'dı. Ancak görünüşe bakılırsa Apple bu mütevazi tutumunu yeni iPhone'lar ile bırakmaya hazırlanıyor.

Apple, bu sene tıpkı 2018'de olduğu gibi 3 yeni iPhone modelini piyasaya sürecek ve eğer söylentiler doğru ise bu modeller arasında iPhone XI da yer alıyor. iPhone XI ismiyle ortaya çıkan yepyeni bir iPhone modelinin render görselleri sızdırıldı. Render görselleri, cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyorlar. Eğer ortaya çıkan görseller gerçek ise iPhone XI üç arka kamera sensörüne sahip ilk iPhone modeli olacak.

Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı

Arka kamera sensörlerinin diziliş şekilleri tam anlamıyla Huawei Mate 20 Pro'yu anımsatıyor ancak Mate 20 Pro'da kamera sensörleri kasanın ortasına hizalanmıştı. iPhone XI'ın render görsellerinde ise cihazın soluna hizalandırıldıklarını görüyoruz. Şu an için kamera sensörlerinin özellikleri belirsizliklerini koruyorlar ancak büyük olasılıkla sol sütünda ana kamera ve telefoto kamera yer alırken, sağ sütunda ToF sensörü, led flaş ve mikrofon yer alıyor.
Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına hala 9 ay var ve ortaya çıkan bu görseller yalnızca taslak görselleri. Bu bakımdan yeni iPhone'un bu tasarımla değil de bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkma olasılığı da var.
http://www.slashleaks.com/l/possible-apple-iphone-xi-2019-render-by-onleaks Yorum Yaz
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Whippoorwill 4 ay en beğenilen
Betimlesem ban yerim.
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intel7mix 4 ay
Çirkinlik abidesi...
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mhrUca 4 ay
Apple asla boyle bir tasarim yapmaz
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Avatar.Aang 2 ay
nasıl konu la bu. Herkes Apple'a ne kadar kini varsa ortaya koymuş rahatlamış
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AzRocK 2 ay
Her sene render sızıntısı haberinin altına çöp vb. yazanlara bakıp lan yine başladınız derdim. Ama bu sene ben de katılıyorum arkadaş. Nasıl bir kamera dizilimidir arkadaş bu? Koymak için mi koydunuz 3 kamerayı? Bir konsept vardı bir ara cihazın arka ortasındaydı kameralar, flaşta kameraların çevresine elips halka olmuştu. Bu şekilde yeni bir tasarım daha kabul edilebilir. Bu rezalet kesinlikle.
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sn0m 2 ay
bence harika olmuş jetblack rengide tam oturmuş. kamera cam koruyucu şart.
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Blackrz 2 ay
Mümkün değil. Jetblack 7 plus’ın arkasına kameraları koymuşlar böyle birşey mümkün değil 😂
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senersongur 2 ay
Baya güzel olmuş.
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chtsydn 4 ay
Apple kesinlikle bu tasarımı kullanmaz. Olur da kullanırsa bunun tek bir amacı olabilir: Apple fanlarının sadakatini sınamak.
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cemus 4 ay
Kelebek güzel yaratık ama bazen nereye konacağını bilemiyor... Ondan sonra da böyle kötü örnek oluyor işte.
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drjacob 4 ay
ancak bu kadar kötü olabilir , ama böyle çıkarsada satar
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alito 4 ay
Gözlerim kanadı.
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SEHZADE63 4 ay
Fiyat 15.000tl cik ile başlarsa alirimmm yoksa almam kusura bakma apple
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