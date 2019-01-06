Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı



Apple, bu sene tıpkı 2018'de olduğu gibi 3 yeni iPhone modelini piyasaya sürecek ve eğer söylentiler doğru ise bu modeller arasında iPhone XI da yer alıyor. iPhone XI ismiyle ortaya çıkan yepyeni bir iPhone modelinin render görselleri sızdırıldı. Render görselleri, cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyorlar. Eğer ortaya çıkan görseller gerçek ise iPhone XI üç arka kamera sensörüne sahip ilk iPhone modeli olacak.



Apple, bu sene tıpkı 2018'de olduğu gibi 3 yenimodelini piyasaya sürecek ve eğer söylentiler doğru ise bu modeller arasındada yer alıyor.ismiyle ortaya çıkan yepyeni birmodelinin render görselleri sızdırıldı. Render görselleri, cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyorlar. Eğer ortaya çıkan görseller gerçek iseüç arka kamera sensörüne sahip ilkmodeli olacak.

Arka kamera sensörlerinin diziliş şekilleri tam anlamıyla Huawei Mate 20 Pro'yu anımsatıyor ancak Mate 20 Pro'da kamera sensörleri kasanın ortasına hizalanmıştı. iPhone XI'ın render görsellerinde ise cihazın soluna hizalandırıldıklarını görüyoruz. Şu an için kamera sensörlerinin özellikleri belirsizliklerini koruyorlar ancak büyük olasılıkla sol sütünda ana kamera ve telefoto kamera yer alırken, sağ sütunda ToF sensörü, led flaş ve mikrofon yer alıyor.

http://www.slashleaks.com/l/possible-apple-iphone-xi-2019-render-by-onleaks

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Son günlerde akıllı telefon üreticileri konu kamera sensörleri olduğunda bir hayli cömert davranıyorlar. Üç, dört hatta beş arka kamera sensörüne sahip cihazlar görmek artık bizler için oldukça olağan bir durum. Bu furyayı takip etmeyen sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri de Amerikalı teknoloji devi'dı. Ancak görünüşe bakılırsa Apple bu mütevazi tutumunu yeni'lar ile bırakmaya hazırlanıyor.Yenimodellerinin tanıtılmasına hala 9 ay var ve ortaya çıkan bu görseller yalnızca taslak görselleri. Bu bakımdan yeni'un bu tasarımla değil de bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkma olasılığı da var.