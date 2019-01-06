Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı

Son günlerde akıllı telefon üreticileri konu kamera sensörleri olduğunda bir hayli cömert davranıyorlar. Üç, dört hatta beş arka kamera sensörüne sahip cihazlar görmek artık bizler için oldukça olağan bir durum. Bu furyayı takip etmeyen sayılı akıllı telefon üreticilerinden biri de Amerikalı teknoloji devi Apple'dı. Ancak görünüşe bakılırsa Apple bu mütevazi tutumunu yeni iPhone'lar ile bırakmaya hazırlanıyor.
Apple, bu sene tıpkı 2018'de olduğu gibi 3 yeni iPhone modelini piyasaya sürecek ve eğer söylentiler doğru ise bu modeller arasında iPhone XI da yer alıyor. iPhone XI ismiyle ortaya çıkan yepyeni bir iPhone modelinin render görselleri sızdırıldı. Render görselleri, cihazın üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacağını gözler önüne seriyorlar. Eğer ortaya çıkan görseller gerçek ise iPhone XI üç arka kamera sensörüne sahip ilk iPhone modeli olacak.
Arka kamera sensörlerinin diziliş şekilleri tam anlamıyla Huawei Mate 20 Pro'yu anımsatıyor ancak Mate 20 Pro'da kamera sensörleri kasanın ortasına hizalanmıştı. iPhone XI'ın render görsellerinde ise cihazın soluna hizalandırıldıklarını görüyoruz. Şu an için kamera sensörlerinin özellikleri belirsizliklerini koruyorlar ancak büyük olasılıkla sol sütünda ana kamera ve telefoto kamera yer alırken, sağ sütunda ToF sensörü, led flaş ve mikrofon yer alıyor.Yeni iPhone modellerinin tanıtılmasına hala 9 ay var ve ortaya çıkan bu görseller yalnızca taslak görselleri. Bu bakımdan yeni iPhone'un bu tasarımla değil de bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkma olasılığı da var.
http://www.slashleaks.com/l/possible-apple-iphone-xi-2019-render-by-onleaks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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