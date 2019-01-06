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Apple, CES 2019 fuarı yakınına rakiplerini eleştiren reklam yerleştirdi

Apple bu sene de dahil olmak üzere hiçbir CES fuarına katılmıyor. Ancak CES 2019'u ziyaret etmek için gidenler alana yakın bir konumda Apple’a ait gizlilik göndermesi içeren bir reklamla karşılaştı.
4 ay
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30
iPhone
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Apple, CES 2019 fuarı yakınına rakiplerini eleştiren reklam yerleştirdi
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CES 2019 fuarı 8 Ocak tarihinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinliklerinden olan CES 2019’a birçok Android akıllı telefon üreticisi de katılıyor. Apple ise bugüne kadar hiçbir CES fuarına katılmadı. Ancak bu yıl bir reklamla kendinden bahsettirmeyi başardı. Fuar alanına çok yakın bir konuma gizlilik temalı bir reklam yerleştirildi.

iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır

Etkinlik Las Vegas kentinde düzenlediği için akıllara “Vegas’ta olan Vegas’ta kalır.” söylemi geliyor. Apple da bu söze gönderme yapmak ve gizliliğe verdiği önemi hatırlatmak amacıyla “iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır.” sloganı içeren bir reklam hazırlamış. Neredeyse çoğu Android üreticisinin katılacağı fuara yakın bir konuma bu reklamın yerleştirilmesi rakiplere karşı eleştiri olarak görülüyor.

Ayrıca Bkz. "CES 2019'da neler göreceğiz?"

Apple’ın gizliliğe verdiği önem yeni bir olay değil. Her fırsatta cihazlarının güvenliği ve kullanıcı bilgilerinin korunması konusunda farklı açıklamalar paylaşılıyor. Bir suçluya ait iPhone şifresinin kırılmasını isteyen FBI bile Apple tarafından reddedilmişti.


https://www.engadget.com/2019/01/05/apple-ces-2019-privacy-advertising/ Yorum Yaz
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vankomisin 4 ay en beğenilen
Jennifer Lawrence bunu beğendi
1 Yanıt Yanıtla +72
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Guest Account 4 ay
satışlar düşünce sarmaya başladı ona buna. işler iyi giderken kimseyi muhattap almadan fiyat arttırmaya devam ederdi. şimdi aklına geldi rakiplerinin olduğu galiba.

hadi abi ya
satışlar düşünce sarmaya başladı ona buna. işler iyi giderken kimseyi muhattap almadan fiyat arttırmaya devam ederdi. şimdi aklına geldi rakiplerinin olduğu ga...
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Like a Sir 4 ay vankomisin
biz de onu beğeniyoruz ne yalan söyliyim
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Bossadam 4 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yav he heee bunuda bana whatsapp dan atmıştı zamanında
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Mr. Jingles 4 ay
Bazı arkadaşlar hemen iCloud hack olayını dile getirmişler. Anlamadığınız şu Apple sizin verilerinizi okumaz sizi takip etmez demeye getirmiş. Fakat Google öyle değildir. Bir şey ücretsiz olarak veriliyorsa karşılığında mahremiyetinizi teslim etmek zorundasınızdır. Google’ın yaptığı şey tam olarak budur. Sizin internet üzerinde yaptığınız tüm arama geçmişinizi, e-posta kutunuza gelen her mesajı ve buluta yüklediğiniz her dosyayı (notlar, döküman, fotoğraf, video) okur. Daha sonra sizin profilinize uygun reklamları sitelerin reklam köşelerinde karşınıza çıkarır. Ondan sonra çıkıp “oğlum nerden çıkıyo bu penis büyütme reklamları” diye söylenirsiniz.
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batuta 4 ay
Gördük iCloud fotoğraflarını
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ONIONBUD 4 ay
Sadece ben mi bunu " İllegal iş yapan müşterilerimle gurur duyuyorum." diye okuyorum ?
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esmerbuyucu 4 ay
Apple bir pano astı, gene birileri yandı 🔥🔥🔥
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Bilgisayar Bağımlısı 4 ay
Yapma gozunu seveyim Apple yapma abi. Hastayim zaten Abd de su devlet bizden telefon sifresinin acilmasini istedi acmadik havalarini falan. Birlesik Devletlerin sirketi olarak Birlesik Devletlere karsi bile bir irademiz var havasi vermeye calistiniz bir ara. Kolay mi oyle o is.
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puandorg 4 ay
Gizlilik bizim için önemlidir. Sizi kazıkladığımızı kimseye söylemiyoruz. "İphonunuz iphonumuzdur" falan yazsalar da olurmuş.
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TheStarBox 4 ay
Whatsapp gruplarımızda gezen icloud ifşaları öyle söylemiyor ama.
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igetsky 4 ay TheStarBox
Bi iki ornek pmler misin
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Avatar.Aang 4 ay
Apple, pazarda ciddi manada değer kaybetti. Bundan sebeple ki sataşma yöntemine başlamış ama en sataşılmaması gereken noktadan başlamış. Daha 1-2 sene olmadı bütün milletin özel fotoğraflarının, videolarının servis edilmesi. Yapma Apple, yapma koçum, yapma abisi.
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