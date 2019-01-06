Apple, CES 2019 fuarı yakınına rakiplerini eleştiren reklam yerleştirdi

CES 2019 fuarı 8 Ocak tarihinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği etkinliklerinden olan CES 2019’a birçok Android akıllı telefon üreticisi de katılıyor. Apple ise bugüne kadar hiçbir CES fuarına katılmadı. Ancak bu yıl bir reklamla kendinden bahsettirmeyi başardı. Fuar alanına çok yakın bir konuma gizlilik temalı bir reklam yerleştirildi.

iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır

Etkinlik Las Vegas kentinde düzenlediği için akıllara “Vegas’ta olan Vegas’ta kalır.” söylemi geliyor. Apple da bu söze gönderme yapmak ve gizliliğe verdiği önemi hatırlatmak amacıyla “iPhone’unuzda olan, iPhone’unuzda kalır.” sloganı içeren bir reklam hazırlamış. Neredeyse çoğu Android üreticisinin katılacağı fuara yakın bir konuma bu reklamın yerleştirilmesi rakiplere karşı eleştiri olarak görülüyor.

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"CES 2019'da neler göreceğiz?"

Apple’ın gizliliğe verdiği önem yeni bir olay değil. Her fırsatta cihazlarının güvenliği ve kullanıcı bilgilerinin korunması konusunda farklı açıklamalar paylaşılıyor. Bir suçluya ait iPhone şifresinin kırılmasını isteyen FBI bile Apple tarafından reddedilmişti.

https://www.engadget.com/2019/01/05/apple-ces-2019-privacy-advertising/