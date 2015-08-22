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Yeni iPhone modelleri için 9 Eylül ihtimali güçleniyor

3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni iPhone modelleri için 9 Eylül ihtimali güçleniyor

Apple'ın bu yıl için hazırladığı yeni iPhone modelleri çoktan internete sızdırıldı ve bükülme testlerine bile tabi tutuldu. Modellerin tanıtım tarihi konusundaki ihtimaller de giderek netleşmeye başladı. 

Apple'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 9 Eylül 2015 tarihinde bir lansman yapacağı ve 18 Eylül'de de satışa sunacağı operatörlerden elde edilen bilgilerde ortaya çıkmıştı. Yeni sızdırılan görsel de bunu doğrular nitelikte. 

Bir Fransız operatörden sızdırılan görsele göre ilgili operatör 11 Eylül itibariyle yeni iPhone modellerinin ön siparişine başlıyor. 18 Eylül itibariyle de ön sipariş veren müşterilere cihazlar kargolanıyor. 

Fransa yıllardır ilk dalga iPhone satışı yapılan ülkeler arasında yer alıyor. Bu bakımdan 9 Eylül resmi tanıtım - 11 Eylül ön sipariş - 18 Eylül sevkiyat şeklindeki takvim oldukça akla yatkın geliyor. 

iPhone 6S olarak adlandırılması beklenen modellerin dış görünümünde bir değişiklik yok ancak Apple'ın alüminyum gövdeyi üç kat daha sağlamlaştırdığı iddia ediliyor.  Enerji tasarrufuna odaklanan Apple A9 yongaseti yanında 2GB RAM ve 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Ayrıca Apple Watch ekranından hatırladığımız baskıya duyarlı Force Touch teknolojisi de modellerde yer alacak.  

http://www.phonearena.com/news/Operator-leak-confirms-iPhone-6s-pre-orders-to-start-on-the-11th-shipments-to-begin-in-September_id72914 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1984 3 yıl
ben de bunu anlamıyorum, apple fan boy arkadaşlar "yeaah, yazılımla o kadar uyumlu ki androidcilerin 4 gb ramla yapamadığını ios 1 gb ile fazlasıyla yapıyor" diye dolanıyorlardı ortada,
şimdi "2gb ramli çıkarsa havada kaparım" diyorloar, e hani yetiyordu?
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kadirirdem 3 yıl
Gelsin Bakalım Her şey'den Çok Fiyatını Merak Ediyorum.
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furkann20 3 yıl
iPhone 6s 2 gb ram ile gelse efsane olur,koşa koşa alırım. Her ne kadar mükemmel yazılımı olsada iyiden iyiye 1 gb yetmez uzun vadede diye düşünüyorum.

Çok fazla araştırmadım ama 2 gb ram ile çıkacağı söyleniyor. Bence en iyi ihtimalle iphone 6s -1gb ile, iphone 6s plus 2gb ram ile gelir.. Çünkü standart apple stratejisi...
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General. 3 yıl
En azından keşke kamera çıkıntısını düzeltseler.
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Mr. Jingles 3 yıl
2 GB RAM ve 12 MP kamera kesinleşti mi?
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Commander 3 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles

2 GB RAM ve 12 MP kamera kesinleşti mi?

Birçok haber bu doğrultuda.
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