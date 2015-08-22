Yeni iPhone modelleri için 9 Eylül ihtimali güçleniyor

Apple'ın bu yıl için hazırladığı yeni iPhone modelleri çoktan internete sızdırıldı ve bükülme testlerine bile tabi tutuldu. Modellerin tanıtım tarihi konusundaki ihtimaller de giderek netleşmeye başladı.





Apple'ın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 9 Eylül 2015 tarihinde bir lansman yapacağı ve 18 Eylül'de de satışa sunacağı operatörlerden elde edilen bilgilerde ortaya çıkmıştı. Yeni sızdırılan görsel de bunu doğrular nitelikte.





Bir Fransız operatörden sızdırılan görsele göre ilgili operatör 11 Eylül itibariyle yeni iPhone modellerinin ön siparişine başlıyor. 18 Eylül itibariyle de ön sipariş veren müşterilere cihazlar kargolanıyor.





Fransa yıllardır ilk dalga iPhone satışı yapılan ülkeler arasında yer alıyor. Bu bakımdan 9 Eylül resmi tanıtım - 11 Eylül ön sipariş - 18 Eylül sevkiyat şeklindeki takvim oldukça akla yatkın geliyor.





iPhone 6S olarak adlandırılması beklenen modellerin dış görünümünde bir değişiklik yok ancak Apple'ın alüminyum gövdeyi üç kat daha sağlamlaştırdığı iddia ediliyor. Enerji tasarrufuna odaklanan Apple A9 yongaseti yanında 2GB RAM ve 12MP çözünürlüğünde kameraya sahip olacak. Ayrıca Apple Watch ekranından hatırladığımız baskıya duyarlı Force Touch teknolojisi de modellerde yer alacak.

http://www.phonearena.com/news/Operator-leak-confirms-iPhone-6s-pre-orders-to-start-on-the-11th-shipments-to-begin-in-September_id72914