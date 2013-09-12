Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPhone'ların pil kapasiteleri belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,4b
1
160
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni iPhone'ların pil kapasiteleri belli oldu

iPhone 5’in sunduğu pil ömrü birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamayınca iPhone 5s ve iPhone 5c’nin bu konuda sunacağı performans merak konusu olmuştu. Apple da bu konuyla ilgili lansmanda telefonların iPhone 5’e eşit ya da daha fazla pil ömrüne sahip olacağı yönünde açıklama yapmıştı. Telefonlar piyasaya daha sunulmadığı için günlük kullanımda nasıl bir pil perfomansı sunacakları belirsizliğini sürdürmekle birlikte, FCC belgeleri sayesinde telefonların piliyle ilgili teknik bilgiler netleşti.

AnandTech’in FCC belgelerinden elde ettiği bilgiler ışığında iPhone 5s’in bir saat boyunca verdiği enerji 5.96, iPhone 5c’nin ise 5.73 Wh. Pillerin nominal potansiyel değerlerinin 3,8 V olduğu da göz önüne alınırsa, küçük bir formülasyon ile pillerin sırasıyla 1570 mAh ve 1507 mAh olduğuna ulaşıyoruz.

iPhone 5’in saatlik 5,45 Wh enerji sağlayan 1440 mAh kapasiteli piliyle karşılaştırıldığında iPhone 5c’deki pil kapasitesinin yaklaşık %5 arttırılırken; bu artışın iPhone 5s’de kabaca %10 olduğunu söylemek mümkün.

Resmi verilere göre bu pillerle telefonların sundukları pil ömrü şöyle özetlenmekte:3G üzerinden 10 saate kadar konuşma süresi, 250 saate kadar bekleme süresi, 10 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma; 3G üzerinden 8 saate kadar, LTE üzerinden 10 saate kadar, Wi-Fi üzerindense 10 saate kadar internette gezinme imkanı.

Yeni iPhone'ların pil kapasiteleri belli oldu

http://anandtech.com/show/7324/apple-increases-iphone-5c-and-5s-battery-sizes-relative-to-5 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
*GameOver* 6 yıl
konuyla alakası yok ama bir garip oldum sayfayı yukarı aşağı yaparken alttaki battery options yazısı sizede büyüyüp küçülüyormuş gibi geliyormu
7 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Biz 2500mah bekliyoruz adamlar saka gibi 1500mah yapiyorlar.Nasil olsa ne yaparsak yapalim her zaman satis rekoru kiriyoruz zihniyeti bu olsa gerek.
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
say 6 yıl
nerede o eski akılsız telefonlarımızdaki ileri pil teknolojisi [>:]
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
candeniz_1991 6 yıl
Teknode
Kvothé
Teknode
Kvothé yıl oldu 2013 şu batarya olayı hala çözülmedi. Ayıp be 1günde biten batarya nedirarkadaş. biraz geliştirsinler kendilerini. yani kamerası 2 mp az olsun bataryası cok olsun. eminimkiçogu kullanıcı da benle aynıdüşünüyordur.
Bilerek yapmıyorlar. Adam sana o rahatlığı sunarsa sen gidip Iphone 6yı almazsın. Her zaman bak, amperi öyle yapıyorlar ki 1 günü zor çıkarsın ;) Çünkü 6 ay sonra seni yeni bir modele itecek. Ona da daha güçlü bir işlemci koyacak, o işlemciye de daha fazla enerji gerekecek. Ve özelliklerine diyecekler ki biz pil kapasitesini 1500 mahdan 1700e çıkardık. E çıkardın da bana mı çıkardın ? 2 kat hızlı işlemci kullandın ona güç gerekiyor. Benim ne işime yarayacak ? Ben yine 1 günü çıkaramıyorum bu cihazla. ;)
Elbet bekliyorum bir firma elini taşın altına koyacak bubatraya konusunda ben de o firmaya yönelecem.
Hocam elbet bir firma dediğin ne olur ben sana söyleyeyim. Misal insanların eline baktığın zaman genel olarak Samsung ve Iphone ağırlıkta. Onlardan sonra da şu sıralar yavaş yavaş Sony ve tabi bir de HTC geliyor. Motorola mesela çok yaygın değil ama benim şahsi fikrim, bu dediğini yapsa yapsa çok tutmayan bir marka yani Motorola yapar.

Philips Xenium alın. 45 gün..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
candeniz_1991 6 yıl
ufak bir nükleer enerji gibi bir şey ile pil sorununu çözseler de şöyle hiç şarj etmeyeceğimiz telefonlar gelse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DiCaprio 6 yıl
kötü olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 6 yıl
Apple işte ne bekliyordunuz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 6 yıl
uA006
doctor5945 siz bana piyasadaki android uretıcılerının 4 ve iphone kadar ince bir cihazda 2000 mah pili olan bir modelını gosterırmısınız yoksa siz iphone nun s4 buyuklugunde gelmesınımı istıyorsunuz zaten o boyuta gelse pılıde onun kadar olur mevcut teknolojıde 4 kasaya 2600 mah konamıyor bunu anlamak cokmu zor koyun s4 ıle iphone 5s i yan yana bakın bakalım estetıkten hangısı yoksun
aliexpress.com/...

benı neden anlamamak ıcın ozel bır caba sarfedıyor mıllet anlamadım sureklı alakasız alıntılar yapıyorsunuz bahsettıgın sey pil telefon degıl ayrıca sıradan ınsanlar iphone nun kapagını sokup bu pılıde takamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 6 yıl
DH Misafiri
doctor5945siz bana piyasadaki android uretıcılerının 4 ve iphone kadar ince bir cihazda 2000 mah pili olan bir modelını gosterırmısınız yoksa siz iphone nun s4 buyuklugunde gelmesınımı istıyorsunuz zaten o boyuta gelse pılıde onun kadar olur mevcut teknolojıde 4 kasaya 2600 mah konamıyor bunu anlamak cokmu zor koyun s4 ıle iphone 5s i yan yana bakın bakalım estetıkten hangısı yoksun
Huawei Ascend P6, incelersin.

dostum bahsettıgın cıhaz 4.7 inç ben iphone 5 ıle aynı ebatta dedım yani 4 inç olup dedım bahsettıgın cıhaz one x s3 buyuklugunde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
doctor5945
siz bana piyasadaki android uretıcılerının 4 ve iphone kadar ince bir cihazda 2000 mah pili olan bir modelını gosterırmısınız yoksa siz iphone nun s4 buyuklugunde gelmesınımı istıyorsunuz zaten o boyuta gelse pılıde onun kadar olur mevcut teknolojıde 4 kasaya 2600 mah konamıyor bunu anlamak cokmu zor koyun s4 ıle iphone 5s i yan yana bakın bakalım estetıkten hangısı yoksun

Huawei Ascend P6, incelersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 6 yıl
siz bana piyasadaki android uretıcılerının 4' ve iphone kadar ince bir cihazda 2000 mah pili olan bir modelını gosterırmısınız yoksa siz iphone nun s4 buyuklugunde gelmesınımı istıyorsunuz zaten o boyuta gelse pılıde onun kadar olur mevcut teknolojıde 4' kasaya 2600 mah konamıyor bunu anlamak cokmu zor koyun s4 ıle iphone 5s i yan yana bakın bakalım estetıkten hangısı yoksun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA006 6 yıl doctor5945
doctor5945

siz bana piyasadaki android uretıcılerının 4' ve iphone kadar ince bir cihazda 2000 mah pili olan bir modelını gosterırmısınız yoksa siz iphone nun s4 buyuklugunde gelmesınımı istıyorsunuz zaten o boyuta gelse pılıde onun kadar olur mevcut teknolojıde 4' kasaya 2600 mah konamıyor bunu anlamak cokmu zor koyun s4 ıle iphone 5s i yan yana bakın bakalım estetıkten hangısı yoksun

aliexpress.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 6 yıl
bence operatorler 5c yi 1800 tl ye iphone 5 2100 tl 5s i de 2250 ye satacaklar 16gb versıyonunu ılk kez bır yenı ıphone cıkarken eskısının fıyatının 1 tl düşmedıgıne sahıt oluyorum iphone 5 cıktıgında 4s 1800 tl cıvarına dusmustu ama ne hikmetse iphone 5 14 aralık 2012 ıle aynı bugun hala cok tuhaf 4s in 1500 tl ye 5 inde 1750 tl ye coktan dusmus olması gerekıyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 6 yıl
beyinler bedava galiba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet.Akif 6 yıl
Yeni aldım cihazı. Ama, böyle devam ederse Apple, bir daha asla almam. İsterse 21ghz hızla uçsun kaçsın sistem. Batarya nerede Apple?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2419 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, Apple ve
3 etiket daha iPhone 5S iphone 5c iphone 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Tegra 4'ü test ettik: Toshiba Excite Pro tablet ön inceleme 6 yıl Lenovo Yoga 11s: Ufak Yogaya Intel dopingi! 6 yıl Samsung'dan Çocuklara Tablet: Galaxy Tab Kids 6 yıl LG'nin Süper Telefonu G2 Hakkında Her şey! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim