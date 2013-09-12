Yeni iPhone'ların pil kapasiteleri belli oldu

iPhone 5’in sunduğu pil ömrü birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamayınca iPhone 5s ve iPhone 5c’nin bu konuda sunacağı performans merak konusu olmuştu. Apple da bu konuyla ilgili lansmanda telefonların iPhone 5’e eşit ya da daha fazla pil ömrüne sahip olacağı yönünde açıklama yapmıştı. Telefonlar piyasaya daha sunulmadığı için günlük kullanımda nasıl bir pil perfomansı sunacakları belirsizliğini sürdürmekle birlikte, FCC belgeleri sayesinde telefonların piliyle ilgili teknik bilgiler netleşti.

AnandTech’in FCC belgelerinden elde ettiği bilgiler ışığında iPhone 5s’in bir saat boyunca verdiği enerji 5.96, iPhone 5c’nin ise 5.73 Wh. Pillerin nominal potansiyel değerlerinin 3,8 V olduğu da göz önüne alınırsa, küçük bir formülasyon ile pillerin sırasıyla 1570 mAh ve 1507 mAh olduğuna ulaşıyoruz.

iPhone 5’in saatlik 5,45 Wh enerji sağlayan 1440 mAh kapasiteli piliyle karşılaştırıldığında iPhone 5c’deki pil kapasitesinin yaklaşık %5 arttırılırken; bu artışın iPhone 5s’de kabaca %10 olduğunu söylemek mümkün.

Resmi verilere göre bu pillerle telefonların sundukları pil ömrü şöyle özetlenmekte:3G üzerinden 10 saate kadar konuşma süresi, 250 saate kadar bekleme süresi, 10 saate kadar video oynatma, 40 saate kadar ses çalma; 3G üzerinden 8 saate kadar, LTE üzerinden 10 saate kadar, Wi-Fi üzerindense 10 saate kadar internette gezinme imkanı.

http://anandtech.com/show/7324/apple-increases-iphone-5c-and-5s-battery-sizes-relative-to-5