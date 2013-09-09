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Yeni iPhone'un ayak sesleri, Apple Store önünde şimdiden kuyruk oluşturmaya yetti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,6b
1
132
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Yeni iPhone'un ayak sesleri, Apple Store önünde şimdiden kuyruk oluşturmaya yetti
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Apple’ın yarın akşam Türkiye saati ile 20:00’de düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacağı 7.nesil iPhone ve iPhone 5C için teknoloji severler, Apple’ın New York’la özdeşleşen 5.caddedeki ikonik mağazasının önünde bekleyişe başladı.

Şimdiye kadar satışa sunulan tüm iPhone’lar için Apple Store önünde uzayan çok kuyruk gördük ancak 7.nesil iPhone’a sahip olmak için bu kuyruk biraz erkenden oluşmaya başladı. Daha telefonun tanıtılmasına 2 gün, satışa sunulmasına da yaklaşık 10 gün olmasına rağmen; Apple’ın ikonik New York mağazasının önünde kamp eşyalarıyla beklemeye başlayan şu anda 4 kişi bulunuyor.

Yeni iPhone’lar için sıraya girdikleri öğrenilen 4 kişi, ikisi SellYourMac isimli sitenin temsilcisiyken; ikisi ise bağımsız teknoloji severler. Yeni iPhone’a herkesten önce ulaşabilmek için sıraya girdiklerini söyleyen bu isimler, bir aksilik olmaz ise bu hedeflerine ulaşacak ve ABD’de yeni iPhone’ları satın alan ilk 4 teknoloji sever olacak.

Diğer taraftan mağaza önündeki kuyruğun yarınki tanıtım sonrasında hızlı şekilde uzaması bekleniyor.


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enzomaresca 6 yıl
Allah akıl fikir versin sanki çok bi yenilik getirecekmiş gibi şimdiden sıraya giriyorlar iphone 4 bile yeterli çoğu şey için.
1 Yanıt Yanıtla +38
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Konungariket Sverige 6 yıl
bence bir telefonu böle ilahlaştırmak böle büyütmek insanlık dışı birşey bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bir telefon için kamp kuracak insanların derdi nedir 1 hafta sonra alınca tozlu mu oluyor telefon ? insanları anlamak gerçekten çok zor
bence bir telefonu böle ilahlaştırmak böle büyütmek insanlık dışı birşey bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bir telefon için kamp kuracak insanların derdi nedir ...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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General. 6 yıl
Adamların iş derdi yok para sıkıntısı yok bir ay çalışıp o parayla dünya turuna çıkıyor sanmayınki adam bir telefon için bekliyor onlar macera için bekliyor
1 Yanıt Yanıtla +18
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karakorsansakal 6 yıl
apple yönetici ve pazarlama ekipmanlarının yerinde olsam;
cihaz çıktığında apple fun ları geceden market önlerinde sıraya gireceği için,böyle kafalara böyle fiyat der 10.000 satarım.
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DarkGuardian-53 6 yıl
yeni iphoneyi alanları veya alacakları imzamdaki konuma beklerim.
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brk-bjk 6 yıl
Sonra Koyun deyince aliniyor aypon fanboylari
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kamil12345 6 yıl
adamların orda iphone = 600 dolar bizde 2.5 bin orada en az maaş 2 bin dolar bizde 800tl hertürlü alınabilir yani orada adamlara hakaret etmeye gerek yok
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tniaskrad 6 yıl
İkinci el 3gs parasına yeni iphone u alıyo adamlar vaay be para onun damar onun isteyen kamp kurar bize de burda yorum yapmak düşer.
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Puzzles 6 yıl
Allah akıl fikir versin ...
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DarkGuardian-53 6 yıl
ACABA APPLE NİN SİTESİNE NE ZAMAN EKLENECEK RESİMLER 1400 TL YE 5 İ SATIP ALIRIM BELKİ
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StoryLine 6 yıl
Adamlar ağır fanboy
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Oroborus 6 yıl
Yine tutturuyolar
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Saydam 6 yıl
iPhone kullanmayı zihin eksikliği ile fanboyluk oldugunu düşünen basit beyinler neden anlamıyorlar iPhone karmaşadan uzak sade ve akıcı telefonlar ile son derece kullanışlı ve işe yarayan appleri ile kullanması son derece zevkli bir telefondur.
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grezimonk 6 yıl Saydam
öyle zaten... zengin züppe oyuncağı... çöp...
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grezimonk 6 yıl
bir önceki tekno tugla ile ayni olacak ne abarttiniz be!...
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novacaine 6 yıl
Sizene adamlar işsiz mi değil mi gördüğünüz tek fotoğraf hakkında yorum yapmayın!İşsizlerse bile sizene bundan.
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GokhanMaths 6 yıl
Çok merak ediyorum hala ordalar mı Amerikada kimse yok mu bi baksın
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DH Misafiri 6 yıl
Şimdiden sıraya girmeleri için apple kaç para ödemiş acaba?
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