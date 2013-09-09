Yeni iPhone'un ayak sesleri, Apple Store önünde şimdiden kuyruk oluşturmaya yetti

Apple’ın yarın akşam Türkiye saati ile 20:00’de düzenleyeceği etkinlik ile tanıtacağı 7.nesil iPhone ve iPhone 5C için teknoloji severler, Apple’ın New York’la özdeşleşen 5.caddedeki ikonik mağazasının önünde bekleyişe başladı.

Şimdiye kadar satışa sunulan tüm iPhone’lar için Apple Store önünde uzayan çok kuyruk gördük ancak 7.nesil iPhone’a sahip olmak için bu kuyruk biraz erkenden oluşmaya başladı. Daha telefonun tanıtılmasına 2 gün, satışa sunulmasına da yaklaşık 10 gün olmasına rağmen; Apple’ın ikonik New York mağazasının önünde kamp eşyalarıyla beklemeye başlayan şu anda 4 kişi bulunuyor.

Yeni iPhone’lar için sıraya girdikleri öğrenilen 4 kişi, ikisi SellYourMac isimli sitenin temsilcisiyken; ikisi ise bağımsız teknoloji severler. Yeni iPhone’a herkesten önce ulaşabilmek için sıraya girdiklerini söyleyen bu isimler, bir aksilik olmaz ise bu hedeflerine ulaşacak ve ABD’de yeni iPhone’ları satın alan ilk 4 teknoloji sever olacak.

Diğer taraftan mağaza önündeki kuyruğun yarınki tanıtım sonrasında hızlı şekilde uzaması bekleniyor.