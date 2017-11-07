Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı

Haber Müdürü
Başbakanlık tarafından yayınlanan güncel bir genelge, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kurumlar, yapılacak yeni raylı sistem projelerinde yerlilik oranına dikkat etmek zorunda olacak.
Karara göre metro, hafif raylı metro, tramvay ve benzeri tüm raylı sistem çalışmalarında en az %51 yerlilik oranı şartı getirildi. Genelgede çeken ve çekilen araçlar için ayrı ifadeler kullanılması, mali yükün önemli bir kısmını temsil eden çekiciler için de yerlilik şartını gündeme getirmiş oluyor.
Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yönde bir çalışması olmuştu. Yeni tramvay hatlarında kullanılacak vagonların yerli olarak üretilmesi sayesinde tek bir vagondaki 3.2 milyon Euro tutarındaki maliyet, 1,57 milyon Euro’ya kadar çekişmişti.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171107-8.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tabi simdi akpye gore motoru avusturya, flir sistemi israil olan ucak %100 yerli ...
bu durumda trenin motoru, suspansiyon sistemleri, fren sistemleri, elektrik tasima aktarma sistemleri vs hepsi toplamda akp hesaplamasina gore %0.01 lik degere sahip ki yukaridan haricinde gerikalani akp %99.99 dan uretimi turk sayiyor.