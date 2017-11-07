Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan bir genelge ile yeni metro ve şehir içi ulaşımda kullanılması planlanan diğer raylı taşıma sistemlerinde yerli üretim şartı getirildi. İşte detaylar:
1 yıl
4,1b
1
15
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı
Tam Boyutta Gör

Başbakanlık tarafından yayınlanan güncel bir genelge, kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kurumlar, yapılacak yeni raylı sistem projelerinde yerlilik oranına dikkat etmek zorunda olacak.


Karara göre metro, hafif raylı metro, tramvay ve benzeri tüm raylı sistem çalışmalarında en az %51 yerlilik oranı şartı getirildi. Genelgede çeken ve çekilen araçlar için ayrı ifadeler kullanılması, mali yükün önemli bir kısmını temsil eden çekiciler için de yerlilik şartını gündeme getirmiş oluyor.


Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yönde bir çalışması olmuştu. Yeni tramvay hatlarında kullanılacak vagonların yerli olarak üretilmesi sayesinde tek bir vagondaki 3.2 milyon Euro tutarındaki maliyet, 1,57 milyon Euro’ya kadar çekişmişti.

Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171107-8.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TheCaliph_ 1 yıl en beğenilen
Ahaber ( ahmet haber )
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 1 yıl
yerli yaptık masraf oldu diye zam kitlerler yine :)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justaprogrammer 1 yıl
Durmazlar bursada Hyundai ile calisiyor. hali hazirdaki tramvaylarin motoru da Hyundai ...
tabi simdi akpye gore motoru avusturya, flir sistemi israil olan ucak %100 yerli ...
bu durumda trenin motoru, suspansiyon sistemleri, fren sistemleri, elektrik tasima aktarma sistemleri vs hepsi toplamda akp hesaplamasina gore %0.01 lik degere sahip ki yukaridan haricinde gerikalani akp %99.99 dan uretimi turk sayiyor.
Durmazlar bursada Hyundai ile calisiyor. hali hazirdaki tramvaylarin motoru da Hyundai ...tabi simdi akpye gore motoru avusturya, flir sistemi israil olan...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Last Troll Bender 1 yıl
Yerli trenimiz göklerde.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DEMİRCİEFE 1 yıl
HADİ LOKOMOTİFİ YAPAMIYORUZ.AMA VAGONU YAPAMIYORSAK VAY HALİMİZE.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahnksqualt 1 yıl
Her zaman olduğu gibi yerli malı üretilmesine karşı çıkanlar yine gelmiş.
Bunlar yerli üretimlere karşı çıkarlar.
Sonra ağlarlar; iş yok,paramız yurtdışına çıkıyor,ülkede yatırım yok diyerek aslında siyasi emellerini ortaya koyarlar.
Neyseki donanımhaber sayesinde alıştık bunlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K E N 1 yıl
Bu sene açtığınız Keçiören metrosunda kullanılan vagonlar neden Çin'den aldınız o zaman?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Yeni zamlara hazırlanın buraya harcanacak para bizden çıkacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justaprogrammer 1 yıl
Durmazlar bursada Hyundai ile calisiyor. hali hazirdaki tramvaylarin motoru da Hyundai ...
tabi simdi akpye gore motoru avusturya, flir sistemi israil olan ucak %100 yerli ...
bu durumda trenin motoru, suspansiyon sistemleri, fren sistemleri, elektrik tasima aktarma sistemleri vs hepsi toplamda akp hesaplamasina gore %0.01 lik degere sahip ki yukaridan haricinde gerikalani akp %99.99 dan uretimi turk sayiyor.
2 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer
Durmazlar bursada Hyundai ile calisiyor. hali hazirdaki tramvaylarin motoru da Hyundai ...
tabi simdi akpye gore motoru avusturya, flir sistemi israil olan ucak %100 yerli ...
bu durumda trenin motoru, suspansiyon sistemleri, fren sistemleri, elektrik tasima aktarma sistemleri vs hepsi toplamda akp hesaplamasina gore %0.01 lik degere sahip ki yukaridan haricinde gerikalani akp %99.99 dan uretimi turk sayiyor.

Mesele sadece şirketlerin ülkesiyse niye Amerika üretimi burda yapın vergiyi buraya verin diye ağlıyor? Yabancı şirketlerle iş birliği de yapılsa en azından o yabancı şirket Türkiye'de üretiyor. Ak parti olmadan senin böyle bir derdin bile yoktu bak icraatine girmiyorum bile. Ama ortada mantık değil de kişisel nefret olunca bunların bir önemi yok tabi. Dert başka çünkü.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
my35 1 yıl justaprogrammer
justaprogrammer

Durmazlar bursada Hyundai ile calisiyor. hali hazirdaki tramvaylarin motoru da Hyundai ...

tabi simdi akpye gore motoru avusturya, flir sistemi israil olan ucak %100 yerli ...

bu durumda trenin motoru, suspansiyon sistemleri, fren sistemleri, elektrik tasima aktarma sistemleri vs hepsi toplamda akp hesaplamasina gore %0.01 lik degere sahip ki yukaridan haricinde gerikalani akp %99.99 dan uretimi turk sayiyor.

Tabi ki yerli olur. Bana yüzde yüz ABD malı apple, yada yüzde yüz Alman malı Mercedes gösterebilir misin? Ya gerçekten bunları yazarken hiç düşünmüyor musunuz? Takmışlar motor da motor. 21. Yüzyılda artık meraklı bir amatör kendi evinde bile içten yanmalı bir motor imal edebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheCaliph_ 1 yıl en beğenilen
Ahaber ( ahmet haber )
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
basgan reyiz 1 yıl TheCaliph_
TheCaliph_
Ahaber ( ahmet haber )

Blok
Selam ve dua ile
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl TheCaliph_
:D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 1 yıl
yerli yaptık masraf oldu diye zam kitlerler yine :)
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ERIKCI 1 yıl Rajeesh
Rajeesh
yerli yaptık masraf oldu diye zam kitlerler yine :)

Okumak ya da okumanak
Hatırlanacağı üzere daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu yönde bir çalışması olmuştu. Yeni tramvay hatlarında kullanılacak vagonların yerli olarak üretilmesi sayesinde tek bir vagondaki 3.2 milyon Euro tutarındaki maliyet, 1,57 milyon Euro’ya kadar çekişmişti.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4093 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
metro, tramvay ve
5 etiket daha Türkiye Gündemi yerli üretim Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elon Musk, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu oluyor 1 yıl Elgato ilk ticari 4K kayıt kartını tanıttı 1 yıl Google Assistant şimdi de Sony'nin Android TV'lerine geldi 1 yıl WeChat'in sahibi Tencent kendi otonom sürüş sistemini geliştiriyor 1 yıl Analiz: AMD'den ayrılan Raja Koduri'nin geleceği 1 yıl Bomba haber: Raja Khoduri Intel’e geçiyor 1 yıl Microsoft, kanser tedavisine farklı bir yöntemle yaklaşıyor 1 yıl Seri üretimine başlanan yerli kamikaze İHA'lar Alpagu ve Kargu hakkında her şey 1 yıl DxOMark: En iyi fotoğrafları iPhone X çekiyor 1 yıl iPhone X'un Face ID teknolojisi pil seviyesi %10'un altındayken çalışmıyor 1 yıl Steam analizi: Windows 7 kullanımı %20’nin üzerinde arttı-PUBG'ye yasak yolda 1 yıl Tesla otomasyon ekipmanları üreticisi Perbix'i satın aldı 1 yıl Merdiven çıkabilen robotu unutun asansöre binebilen robot geliştirildi 1 yıl Collector’s Edition NVIDIA TITAN Xp duyuruldu: Tarafını seç 1 yıl Cambricon, yeni nesil yapay zeka işlemcisini tanıttı 1 yıl iPhone X’in Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu! 1 yıl Milli nano uydu PiriSat gün yüzüne çıkıyor 1 yıl Qualcomm hisseleri, Broadcom teklifi ile 10 dolar yükseldi 1 yıl Psybot uygulaması ile terapilerde kullanılan teknikler cebinizde 1 yıl Renault'un otonom sürüş teknolojisi profesyonel sürücüleri aratmıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yeni metro ve tramvaylar için yerli üretim şartı Sonraki Xiaomi Mi 6 4GB RAM versiyonu satışa çıkıyor 1 yıl Apple'ın on milyarlarca dolarlık vergiyi ödemekten kaçtığı iddia ediliyor 1 yıl Asus CEO'su Jerry Shen ile konuştuk: ZenFone 4 ailesi 1 yıl Samsung'un itirazı reddedildi şirket Apple'a patent ihlali için 120 milyon dolar ödeyecek 1 yıl Jeff Bezos: Dünyayı kurtarmak için uzaya gitmek zorundayız 1 yıl Cam filmi yasağıyla ilgili bakandan ve bakanlıktan iki farklı açıklama 1 yıl DRAM üretimi 2018’de %20’nin üzerinde artacak 1 yıl Huawei Honor V10 geliyor 1 yıl 1 milyondan fazla kullanıcı sahte WhatsApp uygulamasını Google Play’den indirdi 1 yıl Monument Valley 2 nihayet Android’e geldi 1 yıl DisplayMate: Samsung'u tebrik ederiz, en iyi ekrana sahip akıllı telefon iPhone X 1 yıl Dev Macellan Teleskopu evrenin gizemlerini keşfetmeye hazırlanıyor 1 yıl Galaxy Note 9 "crown" kod adı altında geliştirilecek 1 yıl AMD destekli ilk Intel yongaları ortaya çıktı 1 yıl Watch Dogs kısa bir süreliğine ücretsiz! 1 yıl Disney, 21st Century Fox’u satın alıyor 1 yıl Volvo yeni 7900 elektrikli otobüsünü duyurdu 1 yıl Broadcom’dan Qualcomm’a 103 milyar dolarlık teklif 1 yıl Kök hücre tedavisinde polimer jel kullanımı başarı oranını artırabilir 1 yıl İlk Android açık betası bundan 10 yıl önce yayınlandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim