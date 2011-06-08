Yeni nesil Jeep Grand Cherokee'nin lansmanına katıldık; Tüm detaylar bu videoda

4x4 segmentinin yaratıcısı olan ve bu yıl 70. doğum gününü kutlayan Jeep, dördüncü nesil Grand Cherokee modelini ülkemizde satışa sundu. Dördüncü nesil Grand Cherokee, hem tasarım özellikleri hem de sahip olduğu donanım ve elektronik sistemlerle Jeep tarafından şimdiye kadar ki en yetenekli Grand Cherokee modeli olarak gösteriliyor. Sportifliği destekleyen agresif bir görünüme ve kalite çıtası ciddi oranda arttırılan yeni bir kabine sahip olan dördüncü nesil Grand Cherokee, Türkiye pazarına 3 litre hacminde CRD dizel motor (şu an için tek motor seçeneği) ve Limited ile Overland olmak üzere iki farklı donanım paketiyle giriş yapıyor.

Dördüncü nesil Jeep Grand Cherokee, Quadra Lift adı verilen tamamiyle yeni bir havalı süspansiyon sistemine ve sürüş dinamiklerini belirleyen Select-Terrarin sistemine sahip. Quadra Lift ile farklı koşullara yönelik beş ayrı yükseklik ayarı sunan araç Select-Terrain sisteminde ise farklı koşullar için (kum/çamur, kar, kaya, spor ve otomatik) beş farklı mod sunuluyor. Jeep tarafından kendi sınıfında arazi performansı en yüksek araç olarak gösterilen yeni Grand Cherokee'de Quadra-Trac II ve Quadra-Drive II isimli iki 4x4 sistemi sunuluyor ve bu teknolojiler ile özellikle tekerlek kaymaları ileri elektronik sistemlerle kontrol ediliyor.

Kör nokta izleme sistemi, park alanından çıkarkan yandan gelen trafiği algılayan RCP sistemi, akıllı hız kontrolü ve erken çarpışma uyarı sistemi gibi 45'ten fazla emniyet ve güvenlik donanımına sahip olan aracın V6 motoru, 241 beygir güç ve 550nm tork üretiyor. 2.3 ton ağırlığında bir araç olmasına karşın 0-100 Km hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlayan yeni Grand Cherokee'nin ortalama yakıt tüketimi ise 8.3 litre. Sport modunda performans tutkunları için eğlenceli sürüş deneyimi sunan yeni Jeep Grand Cherokee'nin Hatay'da yapılan Türkiye lansmanında Chrysler Jeep Türkiye müdürü Uğur İrfanoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Yeni Jeep Grand Cherokee'nin fiyatı başta olmak üzere merak ettiğiniz pek çok detayına, Hatay'daki test sürüşlerinden derlediğimiz renkli görüntüleri de içeren özel videomuzda bulabilirsiniz.