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Yeni nesil Jeep Grand Cherokee'nin lansmanına katıldık; Tüm detaylar bu videoda

8 yıl
81,6b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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4x4 segmentinin yaratıcısı olan ve bu yıl 70. doğum gününü kutlayan Jeep, dördüncü nesil Grand Cherokee modelini ülkemizde satışa sundu. Dördüncü nesil Grand Cherokee, hem tasarım özellikleri hem de sahip olduğu donanım ve elektronik sistemlerle Jeep tarafından şimdiye kadar ki en yetenekli Grand Cherokee modeli olarak gösteriliyor. Sportifliği destekleyen agresif bir görünüme ve kalite çıtası ciddi oranda arttırılan yeni bir kabine sahip olan dördüncü nesil Grand Cherokee, Türkiye pazarına 3 litre hacminde CRD dizel motor (şu an için tek motor seçeneği) ve Limited ile Overland olmak üzere iki farklı donanım paketiyle giriş yapıyor.

Dördüncü nesil Jeep Grand Cherokee, Quadra Lift adı verilen tamamiyle yeni bir havalı süspansiyon sistemine ve sürüş dinamiklerini belirleyen Select-Terrarin sistemine sahip. Quadra Lift ile farklı koşullara yönelik beş ayrı yükseklik ayarı sunan araç Select-Terrain sisteminde ise farklı koşullar için (kum/çamur, kar, kaya, spor ve otomatik) beş farklı mod sunuluyor. Jeep tarafından kendi sınıfında arazi performansı en yüksek araç olarak gösterilen yeni Grand Cherokee'de Quadra-Trac II ve Quadra-Drive II isimli iki 4x4 sistemi sunuluyor ve bu teknolojiler ile özellikle tekerlek kaymaları ileri elektronik sistemlerle kontrol ediliyor.

Kör nokta izleme sistemi, park alanından çıkarkan yandan gelen trafiği algılayan RCP sistemi, akıllı hız kontrolü ve erken çarpışma uyarı sistemi gibi 45'ten fazla emniyet ve güvenlik donanımına sahip olan aracın V6 motoru, 241 beygir güç ve 550nm tork üretiyor. 2.3 ton ağırlığında bir araç olmasına karşın 0-100 Km hızlanmasını 8.1 saniyede tamamlayan yeni Grand Cherokee'nin ortalama yakıt tüketimi ise 8.3 litre. Sport modunda performans tutkunları için eğlenceli sürüş deneyimi sunan yeni Jeep Grand Cherokee'nin Hatay'da yapılan Türkiye lansmanında Chrysler Jeep Türkiye müdürü Uğur İrfanoğlu ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Yeni Jeep Grand Cherokee'nin fiyatı başta olmak üzere merak ettiğiniz pek çok detayına, Hatay'daki test sürüşlerinden derlediğimiz renkli görüntüleri de içeren özel videomuzda bulabilirsiniz.


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lazerboy 8 yıl en beğenilen
Kusursuz olan sonsuza dek yaşar.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşların dediği gibi bu rakamlara x5, tureq, q7 gibi araçlar alınabilir
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+24edition 8 yıl
Acaba iyimisiniz siz?bu forumda kac kisi grand jeep alacak vasiftaki gitmissiniz lansmanina katilmissiniz biraz su foruma faydali isler yapin bos isler yapmayin la.
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pershing105 8 yıl
Bugun için bende programa davet edilmiş ama yoğunluğum sebebiyle katılamamıştım.İşin en güzel kısmı sanırım yöresel yemeklerdi çünkü
2 nesil grand cherokee v8 sahibi olarak ve son nesilde 3.0 crd için köşeden dönmüşken bu yeni kasanın hiç heyecanı yoktu aynı şekilde bir önceki gibi.
Bizler tarafından yapılabilecek hiçbir şey yok.Sonuçta üreticilerin hatası.Sahibi olalım veya olmayalım her ağızdan bir şikayet gelmesi belki geçmişi tekrar eski ruhla yaşatabilirler gelecekte.Fiyatlar biraz daha makul olsa türkiye içinde mütevazi olarak binilebilecek en karakterli "jeep"lerden.
Bu arada +24edition yahu burası oto/forum daha ne yapılmasını arzu edersin.asfalt mı döksün yollara asayiş kontrolmü yapsınlar.
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Diamondx 8 yıl
Müziğin ismini bilen varmı?
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DH Misafiri 8 yıl
Yeni Grand Cherokee müthiş olmuş. Kesinlikle şu anda SUV'lerin en iyisi bence. Land Rover modelleriyle ile birlikte bu segmentte arazi performansı en iyi lüks SUV denilebilir.
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Scorpion28 8 yıl
mükemmel alet ama çok tipsizleşti araç.
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DH Misafiri 8 yıl
Çok güzel bir video olmuş, hemm aracı hem hatayı gördük :))
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Fatih211 8 yıl
Yetkili adama imrendim aracı boşver de.Hep öyle biri olmak isterdim.Böyle bi şirkette önemli biri saygıdeger biri

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alpa07 8 yıl
fiyatı:(
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Dzr 8 yıl
ya herkes fiyatından yakınmışta şu anda bu araç sınıfında gerçekten çıtayı bayağı yukarı çekti biraz araştırma yaparsanız herşey ortada zaten motoru sınıfındaki en performanslı motor 16 tane ödül aldı bunların arasında en iyi iç mekana sahip 10 araçtan biride var. Çünkü az sonra resime bakarak iç mekanı kalitesiz diyen arkadaşlar çıkıcak. EE düşününce RR sport 114 bin eurodan başlıo

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DH Misafiri 8 yıl
Yeni Grand Cherokee'nin SRT8 versiyonu çok can yakacak gibi görünüyor. Bu arada görüntüler çok keyifliydi, izlerken keyif aldık.
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herodoot 8 yıl
hakikaten şu mikrofonu ne zaman yenileyip kablosuza geçecekler merak ediyorum :) o kadar yorum yapıldı ama bi ısrardır devam ediyor :D
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venom88 8 yıl
Bu incelemenin yapılaçağı yer burası değildir donanimhaber ve jeep incelemesi ne alaka incelemeyi yapan kişininde kesinlikle bir diksiyon dersine gitmesi gerekiyor..
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ALPEREN A. 8 yıl
tasarım çok güzel tok bir duruşu var.
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