Yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan Surface Laptop 3 duyuruldu

Dün gece gerçekleştirilen Microsoft’un etkinliği pek çok yenilikçi Surface cihazı sahneye çıktı. Genelde Intel'in yeni nesil işlemcilerini görürken Surface Laptop 3 ise AMD tarafında önemli bir sürprizle geliyor.

Surface Laptop 3 özellikleri ve fiyatı

Surface Laptop 3 modeli işlemci ve ekran tarafında önceki nesle göre dikkat çekici iyileştirmeler barındırıyor. 13.5 ve 15 inçlik ekran seçenekleri daha canlı renkler ile daha yüksek parlaklık seviyesi sunuyor.

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13.5 inçlik Surface Laptop 3 modelinde Intel’in onuncu nesil 4 çekirdekli işlemcilerine yer veriliyor. Önceki nesle göre belirli senaryolarda iki kata kadar performans sunduğu ifade ediliyor. Klavyenin 1.5mm tuş mesafesi ile çok daha sessiz çalıştığı ifade edilirken touchpad ise yüzde 20 daha büyük bir alan kaplıyor. Ayrıca seride depolama ünitesinin de kolaya değiştirilebilir olduğunu belirtelim.

15 inçlik Surface Laptop 3 modeli için ise Microsoft ve AMD özel bir çalışma yapmışlar. AMD muhtemelen 7nm Zen çekirdeklerini temel alan Ryzen Surface Edition adında özel bir yonga geliştirmiş. Microsoft yeni yonganın bu sınıftaki en güçlü işlemci olduğunu belirtiyor. Vega 11 grafik birimi ile birlikte 15W enerji tüketen yonga giriş seviyesindeki MacBook Pro işlemcilerine rakip oluyor.

Düşük ekran parlaklığında 11 saate kadar kullanım süresi sunan dizüstü modeli bir saatte bataryanın yüzde 80’ini doldurabiliyor. Ay sonunda 13.5 inçlik versiyon 999$, 15 inçlik versiyon ise 1199$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.