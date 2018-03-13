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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak

2018 Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı'nın açılışında konuşan Milli Savunma Bakanı Canikli, yeni yerli mühimmatların Nisan ayında yapılan son testlerin ardından TSK'ya sunulacağını söyledi
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak
 

Katar Ulusal Kongre Merkezi’ndeki 2018 Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX) açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli mühimmatlarla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Bakan Canikli yaptığı açıklamada, fuarda standı bulunan 33 Türk firmasının DIMDEX 2018’e damga vurduğunu belirtirken, “Bu manzara bizim için gurur verici. Bunu fuara katılanlar da takdir ediyor.” yorumunda bulundu.

"Ürünlere ciddi talep var" 

Zeytin Dalı Harekatı’nda da büyük oranda yerli ürünlerin kullanıldığının altını çizen Milli Savunma Bakanı, Türk savunma sanayinin kendi teknolojisini sıfırdan üretebilir duruma geldiğini ve bu ürünlere ciddi talebin bulunduğunu dile getirdi. Canikli, fuarda sergilenen ürünlerin bir çoğunun da ihraç edilen ürünler olduğunu belirtti.

70 milyar tutarında 700 farklı proje 

Konuşması sırasında kendisine “Başka yeni üretilen yerli silah ve mühimmatlar da harekatta kullanılmaya başlanacak mı?” sorusunun yöneltilmesi üzerine şuanda farklı şirketler tarafından 70 milyar tutarında 700 farklı projenin yürütüldüğünü belirtti. Canikli ayrıca, Nisan ayının başında birkaç ürünün son testlerinin gerçekleştirileceğini, testlerin başarıyla sonuçlandırılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacağını açıkladı. Bu ürünlerin ayrıca tüm dünyaya da pazarlanmaya hazır olduğunu dile getirdi.


https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/canikliden-yerli-muhimmat-aciklamasi/1086450 Yorum Yaz
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apodur 1 yıl en beğenilen
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JQKER 1 yıl
hangi partiden olursanız olun erdoğanın şu cümlesine dikkat edelim : "paramız ile istiyoruz vermiyorlar teröriste bedava veriyorlar"
çok çalışmamız gerek çok
hangi partiden olursanız olun erdoğanın şu cümlesine dikkat edelim : "paramız ile istiyoruz vermiyorlar teröriste bedava veriyorlar"çok çalışmamız gerek ç...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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transverse 1 yıl tosuntosun
tosuntosun

oray
savunma sektorumuz, ozelikle son 10-15 senede cok gelisti. Daimini ister, ayni gelismelerin uretim sektoru icin de gecerli olmasini dilerim.

hadi canım sende...

15 senelik bir çalışma olamaz.. akp kim ki bu işleri başarsın.. adamlar ayakkabı kutularında dolarları çalmak ile meşgul iken...
bunu muhakkak chp nin iş teslimi yapılmamış projelerinin üstüne yatarak kendileri yapmış gibi göstermeleridir....
akp bu ülkeye ve millete ne yaptı
baaaaakkkkkk afrin olayını chp düşündü.. hatta esad pkk lılara destek vermeden önce akp yi uyarmadı mı.. gidip esad ile anlaşın diye.. demek ki adamların bir bildiği var... hatta hava saldırısı olmadan bu iş başarılamaz demediler mi... tabi amerikan uçaklarına bel bağlarsan alırsın.....
adamlar şehitler için eleştiri yaparken birden bire o bayrağı oraya dikmek için gerekirse 10bin şehid veririz diye cesura savunmadılar mı... öncesinde afrin harekatını siyasi amaçlar için kullanmayın diyerek başlamadılar mı cümleye
kimse kusura bakmasın ama artık esad ın rusya nın yanında olduğu konuşsunda şahsi şüphelerim var... sonuçda herkesin aklında bir SIFIR miktarı var... ve rusya ile anlaşıp ne kadar kazan dı... cia nin bile afganistan dan elde ettiği 1 senelik esrar bedeli ile rahatca esad ı ve askerlerinis atın alabilirsin sonuçda
yok yok
kesinlikle bu iş akp nin kalıbına uymuyor...... chp nin yani bu ülkeyi düşünen ve her geçmiş yılda katkısı olan atatürkün partisi (ama tüzüklerinde atatürk ün kurduğu veya sahibi olduğuna sair yazı varmı şüpheli) tarafından yapılmış icraatların üstüne konmuşlardır
hatta bu çalışmalar derviş in başlattığı ama bitiremediği projelerdendir.. yoksa o hükümet ve bu millet ekonomik olarak neden çöksün? paranın hepsi silaha ve şeker fabrikalarının modernizasyonu için harcanmış iken...
yani bu ülkede ne yapmış ve yapılmış ise mutlaka chp liler yapmıştır.. yaptırmıştır..... aksini kabul edemem... atatürkçü düşünceme ters...
demiiiiiii

Savunma sanayii sektöründe bulunan biri olarak mevcut operasyonel sistemlerin yüzde 80 inden fazlasının temelinin akp öncesine dayandığını söyleyebilirim.
tosuntosunoraysavunma sektorumuz, ozelikle son 10-15 senede cok gelisti. Daimini ister, ayni gelismelerin uretim se...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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forumu 1 yıl
Emegi gecenin eline saglik.
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JQKER 1 yıl
hangi partiden olursanız olun erdoğanın şu cümlesine dikkat edelim : "paramız ile istiyoruz vermiyorlar teröriste bedava veriyorlar"
çok çalışmamız gerek çok
1 Yanıt Yanıtla +16
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muroooo19 1 yıl JQKER
oyle bir yerde yaşıyoruz ki! dünyanın merkezi burası türkiye. Doğal olarak bütün sıkıntılar ülkemizin etrfafında dolaşıyor ve bizi etkiliyor. Güçlü bir savunma sanayine ve orduya sahip olmamız elzem. Gelecek nesillerimize güçlü bir ülke bırakmamız şart.
2 Yanıt Yanıtla +1
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FrknEgeOztrk 1 yıl
Çoğu zaten depoda teslimatı bekliyor, süreleri dolanlar imha ediliyor. Daha önce tsk ya teslim edilmeliydi bunlar. Tarihi geçen mühimmatların imhası yapım fonunun yaklaşık 1.5 katı. Sınır ötesi harekatlarda bunların kullanılıp amerikan usulü atılan tek bir merminin tek bir füzenin parasını oradan almalılardı. Geç kalındı...
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hollowman_ 1 yıl
Güdümlü Topçu Roketlerinde; TRG-122, TRG-300
Lazer Güdümlü Bomba; LGK
Akıllı Bomba; HGK
Kanatlı Güdümlü Bomba; KGK (100 km menzil)
Sığınak Delici; NEB
Seyir füzesi; SOM
Taktik Balistik Füze; Yıldırım, Khan
Gemisavar; Atmaca
Torpido; Akya
Antitank, Antipersonel; UMTAS, OMTAS, Temren, Cirit
Mini Akıllı Bomba; MAM-L, MAM-C
Mini Akıllı Füze; Bozok
ile neredeyse her türde yerli alternatif mühimmatlarımızı yapar hale geldik. Şimdi geliştirilen Göktuğ serisi ile yerli hava-hava füzelerimize de sahip olacağız.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Muhafız. 1 yıl hollowman_
hollowman_
Güdümlü Topçu Roketlerinde; TRG-122, TRG-300
Lazer Güdümlü Bomba; LGK
Akıllı Bomba; HGK
Kanatlı Güdümlü Bomba; KGK (100 km menzil)
Sığınak Delici; NEB
Seyir füzesi; SOM
Taktik Balistik Füze; Yıldırım, Khan
Gemisavar; Atmaca
Torpido; Akya
Antitank, Antipersonel; UMTAS, OMTAS, Temren, Cirit
Mini Akıllı Bomba; MAM-L, MAM-C
Mini Akıllı Füze; Bozok
ile neredeyse her türde yerli alternatif mühimmatlarımızı yapar hale geldik. Şimdi geliştirilen Göktuğ serisi ile yerli hava-hava füzelerimize de sahip olacağız.

Göktuğ füzesini kullanmak için uçakların kodları gerekmiyor mu? Eski blok 40'ların kodu var ama diğerlerinin yok
1 Yanıt Yanıtla
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SigSauer6 1 yıl
Aynı başarının sivil teknoloji alanında da olmasını isterim ama şu büyük mafya dan devşirme aileler montaj sanayine devam ederse ancak rüyamızda görürüz.
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oray 1 yıl
savunma sektorumuz, ozelikle son 10-15 senede cok gelisti. Daimini ister, ayni gelismelerin uretim sektoru icin de gecerli olmasini dilerim.
1 Yanıt Yanıtla +2
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tosuntosun 1 yıl oray
oray
savunma sektorumuz, ozelikle son 10-15 senede cok gelisti. Daimini ister, ayni gelismelerin uretim sektoru icin de gecerli olmasini dilerim.

hadi canım sende...

15 senelik bir çalışma olamaz.. akp kim ki bu işleri başarsın.. adamlar ayakkabı kutularında dolarları çalmak ile meşgul iken...
bunu muhakkak chp nin iş teslimi yapılmamış projelerinin üstüne yatarak kendileri yapmış gibi göstermeleridir....
akp bu ülkeye ve millete ne yaptı
baaaaakkkkkk afrin olayını chp düşündü.. hatta esad pkk lılara destek vermeden önce akp yi uyarmadı mı.. gidip esad ile anlaşın diye.. demek ki adamların bir bildiği var... hatta hava saldırısı olmadan bu iş başarılamaz demediler mi... tabi amerikan uçaklarına bel bağlarsan alırsın.....
adamlar şehitler için eleştiri yaparken birden bire o bayrağı oraya dikmek için gerekirse 10bin şehid veririz diye cesura savunmadılar mı... öncesinde afrin harekatını siyasi amaçlar için kullanmayın diyerek başlamadılar mı cümleye
kimse kusura bakmasın ama artık esad ın rusya nın yanında olduğu konuşsunda şahsi şüphelerim var... sonuçda herkesin aklında bir SIFIR miktarı var... ve rusya ile anlaşıp ne kadar kazan dı... cia nin bile afganistan dan elde ettiği 1 senelik esrar bedeli ile rahatca esad ı ve askerlerinis atın alabilirsin sonuçda
yok yok
kesinlikle bu iş akp nin kalıbına uymuyor...... chp nin yani bu ülkeyi düşünen ve her geçmiş yılda katkısı olan atatürkün partisi (ama tüzüklerinde atatürk ün kurduğu veya sahibi olduğuna sair yazı varmı şüpheli) tarafından yapılmış icraatların üstüne konmuşlardır
hatta bu çalışmalar derviş in başlattığı ama bitiremediği projelerdendir.. yoksa o hükümet ve bu millet ekonomik olarak neden çöksün? paranın hepsi silaha ve şeker fabrikalarının modernizasyonu için harcanmış iken...
yani bu ülkede ne yapmış ve yapılmış ise mutlaka chp liler yapmıştır.. yaptırmıştır..... aksini kabul edemem... atatürkçü düşünceme ters...
demiiiiiii
1 Yanıt Yanıtla +4
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apodur 1 yıl en beğenilen
İstemezükcüler gelmeden ben "Başarılar dilerim"
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