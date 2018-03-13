Yeni yerli mühimmatlar Nisan'da TSK'nın kullanımına sunulacak

Katar Ulusal Kongre Merkezi’ndeki 2018 Doha Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’nın (DIMDEX) açılış töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yerli mühimmatlarla ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı.

Bakan Canikli yaptığı açıklamada, fuarda standı bulunan 33 Türk firmasının DIMDEX 2018’e damga vurduğunu belirtirken, “Bu manzara bizim için gurur verici. Bunu fuara katılanlar da takdir ediyor.” yorumunda bulundu.

"Ürünlere ciddi talep var"

Zeytin Dalı Harekatı’nda da büyük oranda yerli ürünlerin kullanıldığının altını çizen Milli Savunma Bakanı, Türk savunma sanayinin kendi teknolojisini sıfırdan üretebilir duruma geldiğini ve bu ürünlere ciddi talebin bulunduğunu dile getirdi. Canikli, fuarda sergilenen ürünlerin bir çoğunun da ihraç edilen ürünler olduğunu belirtti.

70 milyar tutarında 700 farklı proje

Konuşması sırasında kendisine “Başka yeni üretilen yerli silah ve mühimmatlar da harekatta kullanılmaya başlanacak mı?” sorusunun yöneltilmesi üzerine şuanda farklı şirketler tarafından 70 milyar tutarında 700 farklı projenin yürütüldüğünü belirtti. Canikli ayrıca, Nisan ayının başında birkaç ürünün son testlerinin gerçekleştirileceğini, testlerin başarıyla sonuçlandırılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunulacağını açıkladı. Bu ürünlerin ayrıca tüm dünyaya da pazarlanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/canikliden-yerli-muhimmat-aciklamasi/1086450