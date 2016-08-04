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Yenilikçi özellikleriyle Dropbox Paper, herkesin kullanımına açıldı

Geçtiğimiz yıl, yıl Google Docs ve Microsoft Office sistemlerine rakip olarak kapalı beta sürecine başlayan Dropbox Paper, bu hafta herkesin kullanımına açılmış durumda.
2 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut depolama platformunun önemli isimlerinden Dropbox, geçtiğimiz yıl Google Docs ve Microsoft Office sistemlerine rakip olacak bir çevrimiçi döküman düzenleme platformunu kapalı beta olarak denemeye başlamıştı. Yenilikçi özelliklere sahip olan Dropbox Paper, bu hafta herkesin kullanımına açılmış durumda.

Kapalı beta sürecinde bir milyondan fazla döküman oluşturulan ve olumlu eleştiriler alan Dropbox Paper, sektörde büyük başarı kazanacağına inanıyor. Oldukça sade ve boş bir yazım alanı ile kullanıcısını karşılayan platform, gerektiğinde ortaya çıkan eklentilerle kolay bir kullanım sunuyor.

İçerik kullanmadan sadece yazı yazmak isteyenler, herhangi bir eklenti menüsü tarafından rahatsız edilmiyor. Eğer zengin bir yazı düşünüyorsanız, satırın başında görünen artı işaretine tıkladıktan sonra, gelen menüden seçim yapabiliyorsunuz. Fotoğraf veya video yükleme, Dropbox hesabından içerik aktarma gibi özelliklerin yanında, tablo ve kod satırları da ekleyebiliyorsunuz. Sistem, satırlarınızı otomatik olarak kontrol ediyor ve yazım yanlışlarını gösteriyor.

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Yazdığınız bir yazıyı veya eklediğiniz içeriği seçerseniz, bu kez düzenleme menüsü ekrana geliyor. Her içeriğe göre farklı düzenleme araçları oluşturulmuş ve kullanıcının kafası karışmıyor. Yine ilgili satırların en sağına, yorum kutucukları açabiliyorsunuz.

Emoji ve hareketli resimler de kullanabileceğiniz Dropbox Paper, bir yapılacak listesi özelliğine de sahip. Ayrıca Google takvimindeki randevuları algılayarak, otomatik notlar oluşturuyor ve katılımcılara mail atabiliyor. Dropbox Paper, Android ve iOS için de beta olarak indirilebilir durumda.


https://blogs.dropbox.com/dropbox/2016/08/paper-public-beta-and-mobile-apps/?_tk=social&_camp=news&_ad=dp-beta&_net=twitter Yorum Yaz
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