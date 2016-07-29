Lego Star Wars: Güç mobilde uyanıyor

Sinemalarda başarılı bir çizgiyi tutturan Lego serisi, mobil platformlarda da yoluna devam ediyor. Lego oyunlarının sonuncusu ise Lego Star Wars: Güç Uyanıyor oldu.

Seriden alışageldiğimiz üzere üçüncü şahıs kamerasından oynanan oyun, kahramanlarımızın çeşitli bulmacaları çözerek hikaye içerisinde ilerlemesini konu ediniyor. Güç Uyanıyor filminin senaryosundan esinlenen oyunda, bulmacaların türüne göre asıl karakter veya BB-8 robotu arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Yerli geliştiricimizden Pass Bye sonsuz koşu oyunu"

Görsel olarak başarılı grafiklere sahip olan oyun, ekran üzerindeki tuşlar yardımıyla veya sürükleme yaparak oynanabiliyor. Çevrenizdeki hemen hemen her şey ile etkileşime geçerek para kazanabiliyorsunuz.

Hikaye giderek zorlaşan bulmacalara sahip. Deneme amacıyla oyunun ilk seviyesi ücretsiz tutulmuş. Sonraki bölümler için çeşitli meblağlarda ödeme yapmanız gerekiyor. Ayrıca oyunun boyutunun 1GB civarında olduğunu söylemek gerek.