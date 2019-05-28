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Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik

1 hf.
5,3b
1
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 fuarında ASELSAN standında sergilenen yerli deniz yakın hava savunma sistemi Gökdeniz'in teknik detaylarını ASELSAN'dan dinledik.

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sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
17 yıl önce telsiz üreten firma şimdi geldiği konum ve ürettiği ürünler açısından büyük başarı.
1 Yanıt Yanıtla +21
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osmankul 1 hf. sosisvesalam
17 yıl önce sanki sadece telsiz ürettiğini nerden çıkardınız ? Eğer öyle olsa idi yabancılar seksenli yıllarda neden aselsanı satın almak istesin. Aşağıda linkini verdiğim dökümanı okursanız aselsanın gelişmesinin geçmişten bugüne devam ettiğini kasdettiğiniz gibi nerdeyse 17 yıldır var olmadığını anlarsınız.
emo.org.tr/...
17 yıl önce sanki sadece telsiz ürettiğini nerden çıkardınız ? Eğer öyle olsa idi yabancılar seksenli yıllarda neden aselsanı satın almak istesin. Aşağıda link...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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sosisvesalam 1 hf.
"Muhahaha Zuhahaha Cahillll" bunlar nasıl ergen tabirler. bu seviyeki birine laf anlatamazsın ama ben yine açıklayayım. bir kere "sadece" telsiz üretiyor demedim.
Son birkaç yılda savunma sanayii %20 lerden %70 lere geldi önemli olan kurum açmak değil işler hale getirmektir :) Size göre tüm iyi şeyleri siz yaptınız tüm kötü şeyleri de sevmediğiniz ideolojide olanlar yaptı :)
aşşağıda aselsanın sitesi var bizzat kendi sitesi yıllara göre nasıl kayda değer gelişmeler olmuş bir bakın isterseniz. aselsan.com.tr/...
kendinize pay biçmek için her şeyin altyapısı sizin dönemizde oluyor :) merak ediyorum uzaktan komutalı atış sistemleri altyapı çalışması varmıydı döneme ait bir tasarım falan birkaç döküman atında görelim zamanında olmayan yeni teknolojilerin alt yapılarını bile bunlar yapmıştır mübarekler sanki her şeyin patenti bunların elinde :) sihanın falanda altyapısı bu devirdedir biri aklından geçirmiş olabilir ama bir işi pratiğe döküp üretmekten çok uzak.
bir kere de yapılana saygı duyun kıskanıp saçmalamayın ayrıştırıcı dil kullanmayın. sonuçta aynı ülkedeyiz benzini yerli değil diyipte elinize ne geçecek.
"Muhahaha Zuhahaha Cahillll" bunlar nasıl ergen tabirler. bu seviyeki birine laf anlatamazsın ama ben yine açıklayayım. bir kere "sadece" telsiz üretiyor deme...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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adam olun 1 hf.
partizanlar neredeyse benim partim yaptı diyecek :)) bu kadar ayrıştırıcı dil kullanan, toplumu kutuplaştırıran, kendini üstün zanneden bir guruh daha var mıdır acaba?
1 Yanıt Yanıtla +6
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sosisvesalam 1 hf. adam olun
80 yıldır yapmamışlar şimdi gelmiş başkası yapmış onu sahipleniyorlar bu kadarda olmaz :D bunların zihniyeti biz çok çağdaşız her gelişen şey bize ait bizim gibi düşünmeyen cahildir ama gerçekte tam tersi :)
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muammer816 1 hf.
örnek test videolarını ek olarak koyabilseydiniz çok daha iyi olurdu bence.aselsanın başarılarının devamını canıyürekten dilerim.
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erdem552 1 hf.
Keşke örnek test videosunuda ekleseydiniz. Güzel bir video olmuş teşekkürler.
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HIGHER 1 hf.
İstersen ufo üret, kandırıldıktan sonra neye yarar ki?
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paratuzağı 1 hf. HIGHER
illa bir kulp bulacaksınızda bu ne alaka :) aselsanda veya savunma sanayyinde kemalistti, müslümanı, ateisti değişik ideolojilerden değişik ırklardan bir çok çalışan var lütfen ayrıştırıcı dil kullanmayın toplumu bölmeyin. biz klavye başından saçmalarken adamlar bu memleket için üretiyor eğer illa eleştireceğiz diyorsanız konuyla alakalı yapıcı eleştiriler yapalım. yok bizim dönemimizde yapıldı, vidası yerlimi, benim ideolojimdeki adamlar yaptı gibi söylemler hem komik olmaya başladı hem de memlekete bir faydası yok.
1 Yanıt Yanıtla +4
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sosisvesalam 1 hf.
"Muhahaha Zuhahaha Cahillll" bunlar nasıl ergen tabirler. bu seviyeki birine laf anlatamazsın ama ben yine açıklayayım. bir kere "sadece" telsiz üretiyor demedim.
Son birkaç yılda savunma sanayii %20 lerden %70 lere geldi önemli olan kurum açmak değil işler hale getirmektir :) Size göre tüm iyi şeyleri siz yaptınız tüm kötü şeyleri de sevmediğiniz ideolojide olanlar yaptı :)
aşşağıda aselsanın sitesi var bizzat kendi sitesi yıllara göre nasıl kayda değer gelişmeler olmuş bir bakın isterseniz. aselsan.com.tr/...
kendinize pay biçmek için her şeyin altyapısı sizin dönemizde oluyor :) merak ediyorum uzaktan komutalı atış sistemleri altyapı çalışması varmıydı döneme ait bir tasarım falan birkaç döküman atında görelim zamanında olmayan yeni teknolojilerin alt yapılarını bile bunlar yapmıştır mübarekler sanki her şeyin patenti bunların elinde :) sihanın falanda altyapısı bu devirdedir biri aklından geçirmiş olabilir ama bir işi pratiğe döküp üretmekten çok uzak.
bir kere de yapılana saygı duyun kıskanıp saçmalamayın ayrıştırıcı dil kullanmayın. sonuçta aynı ülkedeyiz benzini yerli değil diyipte elinize ne geçecek.
1 Yanıt Yanıtla +11
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stridercop 1 hf. sosisvesalam
Ergen tabirler diye cümleye başlamışsınız ama 17 yıl önce sadece telsiz üreten bir kurum olduğunu iddia eden sizsiniz. Sonra da başka yerden demogojiye geçmişsiniz. Biraz araştırmışsınız ancak sanırım doğru kaynaktan araştırmamışsınız. Aselsanın yıllara göre yaptığı işlerle ilgili aselsanın sitesinden biraz bahsedersek eğer;
1992 yılında artık radar üretebiliyor hale geldi. Aynı sene aselsan da elektro-optik teknoloji merkezi kuruldu.(o zamanki ssik kararı). Bu proje grubu 1994 yılında mikroelektronik, güdüm ve elektro-optik takip sistemleri, hibrid mikroelektronik, inertial navigation system (he bu ne demek elektronik karıştırıcıların olduğu harp durumlarında uçan araçların hız, ivme, konum, yükseklik gibi hayati bilgileri güvenli bir şekilde oluşturan sensör otomasyonu sistemi diyebiliriz. Yada basitçe Amerika gps i kapatırsa veya yanlış bilgi gönderirse, senin uçağını, helikopterini, füzeni yine de doğru kullanabilmeni sağlar.), kızılötesi ve lazer güdüm sitemleri, lazer jeneratörleri ve sensörleri geliştirildi. 1995 yılında üretilen elektro-optik sistemlerin farklı platformlarda uygulanmalarına ait ileri proje aşaması sonuçlandı. INS sistemine ait sensörlerin üretimine başlandı. 1996 yılında TASMUS projesi başladı. 1998 yılında termal kamera, termal silah dürbünü, termal koordinatlama sistemine ait silahların termal görüntüleme aygıtları TSK ya verilmeye başlandı. 1999 yılında hava savunma erken uyarı ve komuta kontrol sistemleri, MILSIS elektronik harp sistemleri, X-bant uydu haberleşme sistemleri geliştirildi. 2001 yılında güdüm sistemi tamamen aselsanın olan KMS(kaideye monte stinger füzeleri) üretimine başlandı. 2002 yılında MWS-TU füze uyarı sistemi ve leopard tankları için Volkan atış kontrol sistemi geliştirildi. 2003 yılında SPEWS-II F-16 Electronik Harp Otomatik savunma sistemi projesi başladı. Uçak ve helikopterlerde füze ve roketlere karşı kullanılan HEWS-CMDS CHAFF/FLARE sistemi geliştirildi. 2005 yılında helikopter lazer uyarı sistemi geliştirildi. Ayrıca kara kuvvetleri hava araçları için avionik sistemlerin modernizasyonu başladı.
Bu ve daha yazılmayan birçok ürün ve sistem geliştirmiş bir kurumuda sadece 17 yılla kıyaslayarak küçümsemek yanlış. Şu an yerli olarak lanse edilen üretimlerdeki yerli ürünler yukarıda bahsettiğim ürünlerle çalışıyor zaten bunun neresi hikaye. Bir şeye karar verince hemen ertesi gün üretiliyormu zannediyorsunuz. Bu projelerin hepsi uzun soluklu projeler. Sürekli aynı demogojiden vazgeçin artık bundan öncekiler oturdu ama artık biz yapıyoruz gibi. Emeği geçen herkese saygı duymak gerekir.
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tolga_yakup 1 hf.
Gurur duyuyoruz...
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WB 1 hf.
3. Dunya savasina iyi hazirlanmaliyiz, turkiye mutlaka nukleer silah uretimini de basarmali..
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sosisvesalam 1 hf. en beğenilen
17 yıl önce telsiz üreten firma şimdi geldiği konum ve ürettiği ürünler açısından büyük başarı.
1 Yanıt Yanıtla +21
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osmankul 1 hf. sosisvesalam
17 yıl önce sanki sadece telsiz ürettiğini nerden çıkardınız ? Eğer öyle olsa idi yabancılar seksenli yıllarda neden aselsanı satın almak istesin. Aşağıda linkini verdiğim dökümanı okursanız aselsanın gelişmesinin geçmişten bugüne devam ettiğini kasdettiğiniz gibi nerdeyse 17 yıldır var olmadığını anlarsınız.
emo.org.tr/...
Yanıtla +16
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