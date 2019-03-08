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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli girişim TurkishKit ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor

Bünyesinde başarılı geliştiriciler Emirhan Erdoğan ve Nadin Tamer gibi isimleri barındıran TurkishKit girişimi ülkemizde en kapsamlı Swift yazılım eğitimlerini veriyor.
2 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple WWDC konferansına iki kez üst üste davet edilme başarısı gösteren Emirhan Erdoğan tarafından 2016 yılında kurulan TurkishKit girişimi ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor.

TurkishKit nedir?

Türkiye'de Apple kültürünün ait olabileceği bir topluluk yaratmayı amaçlayan TurkishKit; yazılım, tasarım ve girişimcilik konusunda çeşitli eğitim etkinlikleri düzenliyor. Geçmiş dönemlerde Bahçeşehir Üniversitesi, Sahibinden.com ve SEV Amerikan Okulları’nda eğitim veren ekibin son durağı Her Kız Kodlayabilir oldu.

Ayrıca Bkz. "Sennheiser Momentum True Wireless kablosuz kulaklık ülkemizde satışa sunuldu"

WWDC 2018 konferansında burs kazanan Swift eğitmeni Nadin Tamer gibi başarılı geliştiricilere sahip olan ekip Türkiye’nin önde gelen 6 okulundan 45 kız öğrenci Kadınlar Günü için organize edilen özel Everyone Can Code programı çerçevesinde kodlama eğitimi verdi. Etkinlikler bir ay öncesinden sosyal medya yoluyla duyuruluyor ve kayıtlar alınıyor. Etkinlikler daha çok lise ve üniversite öğrencilerine yönelik oluyor.

Etkinliklerin yanı sıra TurkishKit ekibi Medium platformu üzerinde güncel bir bloğa sahip. Bu blokta eğitmenler ve içerik üreticileri Swift dili ile hazırlanmış pek çok örnek projeyi paylaşıyor. Ayrıca 5000 kişiye yaklaşan TurkishKit topluluğunda da pek çok fikir ve projeyi tartışmak mümkün.

 

http://turkishkit.com/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maximus8282 2 ay en beğenilen DH Misafiri
Katılıyorum Türkçe aynı zamanda en çok konuşulan diller arasında, daha çok önem verip diğer ülkelerede yaygınlaştırmamız gerekiyor.
Oktay Sinanoğlu Bye Bye Türkçe kitabı bu sorunu güzel anlatmış.
Bu arada “Her Kız Kodlayabilir” nedir, her şeye kızlarda, kadınlarda yapar diye eklenmesi kadar saçma birşey olamaz. Neyin kompleksi bu!
Katılıyorum Türkçe aynı zamanda en çok konuşulan diller arasında, daha çok önem verip diğer ülkelerede yaygınlaştırmamız gerekiyor.Oktay Sinanoğlu Bye Bye...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 ay
Her şey Türkiye'de, Herkes Türk, ama Atatürk'ün kullandığı dili kullanmaktan utanan, Atatürk'ün mücadele için ömrünü verdiği bir milletin dilini konuşmayı marifet sayan, kendini ayrıcalık sayan bir nesil.
Sizin senede 1-2 hafta tatile gittiğiniz Türkiye'nin güney sahillerinde, ayakkabı boyacıları, inşaat işçileri dahi ingilizce bilir, ama sadece ingilizle konuşur.
Kurtulun şu eziklikten artık, İngilizce sömürge dilidir. Türkçe ise özgürlük, çünkü TÜRK köle olmaz.
3 Yanıt Yanıtla +2
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maximus8282 2 ay DH Misafiri
Katılıyorum Türkçe aynı zamanda en çok konuşulan diller arasında, daha çok önem verip diğer ülkelerede yaygınlaştırmamız gerekiyor.
Oktay Sinanoğlu Bye Bye Türkçe kitabı bu sorunu güzel anlatmış.
Bu arada “Her Kız Kodlayabilir” nedir, her şeye kızlarda, kadınlarda yapar diye eklenmesi kadar saçma birşey olamaz. Neyin kompleksi bu!
1 Yanıt Yanıtla +9
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sniper23 2 ay DH Misafiri
Yazılımın dili İngilizce olduğundan olabilir mi acaba?
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mozhn 2 ay yeni yorumcu DH Misafiri
Aman allahım bu kaçıncı seviye moronluk...
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