Yerli girişim TurkishKit ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor

Apple WWDC konferansına iki kez üst üste davet edilme başarısı gösteren Emirhan Erdoğan tarafından 2016 yılında kurulan TurkishKit girişimi ülkemizdeki en kapsamlı Apple yazılım eğitimlerini veriyor.

TurkishKit nedir?

Türkiye'de Apple kültürünün ait olabileceği bir topluluk yaratmayı amaçlayan TurkishKit; yazılım, tasarım ve girişimcilik konusunda çeşitli eğitim etkinlikleri düzenliyor. Geçmiş dönemlerde Bahçeşehir Üniversitesi, Sahibinden.com ve SEV Amerikan Okulları’nda eğitim veren ekibin son durağı Her Kız Kodlayabilir oldu.

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WWDC 2018 konferansında burs kazanan Swift eğitmeni Nadin Tamer gibi başarılı geliştiricilere sahip olan ekip Türkiye’nin önde gelen 6 okulundan 45 kız öğrenci Kadınlar Günü için organize edilen özel Everyone Can Code programı çerçevesinde kodlama eğitimi verdi. Etkinlikler bir ay öncesinden sosyal medya yoluyla duyuruluyor ve kayıtlar alınıyor. Etkinlikler daha çok lise ve üniversite öğrencilerine yönelik oluyor.

Etkinliklerin yanı sıra TurkishKit ekibi Medium platformu üzerinde güncel bir bloğa sahip. Bu blokta eğitmenler ve içerik üreticileri Swift dili ile hazırlanmış pek çok örnek projeyi paylaşıyor. Ayrıca 5000 kişiye yaklaşan TurkishKit topluluğunda da pek çok fikir ve projeyi tartışmak mümkün.