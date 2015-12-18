Yerli insansız hava aracı Bayraktar, yerli roket ile hedefleri başarıyla vurdu

Roketsan tarafından üretilen UMTAS füzeleri, aslından ATAK T-129 helikopterleri için geliştirilmişti. 8 kilometreye kadar menzile sahip olan füzeler, ateşle – unut mantığına dayalı olarak çalışıyor. Yani hedefe kilitlendikten sonra takibe gerek duyulmayan güdümlü bir yapıda çalışıyor.

Aşağıdaki videodan füzelerin ateşleme görüntülerini izleyebilirsiniz.

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KaleBaykar iş ortaklığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2, 2015 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olmuştu. Operasyonal görevini hali hazırda icra eden İHA, 10 saat havada kalış süresine sahip.İHA için bir süredir üzerinde çalışılan UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi) füzeleri ile 17 Aralık günü saat 12:00’de havalanan Bayraktar TB2, iki buçuk saat havada füzeler ile birlikte uçuşunu icra ettikten sonra saat 14:30’da 8 kilometre mesafedeki hedefe yer kontrol merkezinden gönderilen komut ile atış gerçekleştirdi..Yerden 5300 metre yükseklikten gönderilen füze, 2 metre eninde ve 2 metre boyundaki belirlenen kare alana tam isabet sağladı. Lazer güdümlü füzelerden turuncu olan füze ateşlenirken, siyah renkli füze başarılı bir şekilde test alanına geri getirildi.Bu gelişme aslında Türkiye’yi küresel ölçekte silahlı İHA’lar noktasında stratejik bir seviyeye çıkarıyor. Dünyada silahlı İHA üretimi yapan ABD, Çin, İsrail ve İran ile birlikte Türkiye 5. ülke haline gelmiş oldu. Bu alanda en meşhur isimler Amerikan Predator ve Reaper, İsrail’in Hermes sistemleri. ABD’li predatorlar 13-14bin feet yükseklikte 20-24 saat havada kalabiliyor.Bayraktar’a uçuş esnasında yüklenen roketlerde I. Dünya Savaşı’ndan bu yana gelenek olduğu gibi özel notlar da iliştirmek ihmal edilmemiş. Turuncu füzede “Atcem deyon Atmeyon” yazarken, siyah renkli olanda “Beni At, Onu ATMA!” ifadesi dikkat çekiyor.