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Yerli insansız hava aracı Bayraktar, yerli roket ile hedefleri başarıyla vurdu

Roketsan bünyesindeki Türk mühendislerce geliştirilen yerli yapım insansız hava aracı (İHA) Bayraktar, UMTAS füzeleri ile atış testlerinde tam isabet sağlamayı başardı.
3 yıl
12,2b
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112
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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KaleBaykar iş ortaklığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2, 2015 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil olmuştu. Operasyonal görevini hali hazırda icra eden İHA, 10 saat havada kalış süresine sahip.

İHA için bir süredir üzerinde çalışılan UMTAS (Uzun Menzilli Tanksavar Sistemi) füzeleri ile 17 Aralık günü saat 12:00’de havalanan Bayraktar TB2, iki buçuk saat havada füzeler ile birlikte uçuşunu icra ettikten sonra saat 14:30’da 8 kilometre mesafedeki hedefe yer kontrol merkezinden gönderilen komut ile atış gerçekleştirdi..

Yerden 5300 metre yükseklikten gönderilen füze, 2 metre eninde ve 2 metre boyundaki belirlenen kare alana tam isabet sağladı. Lazer güdümlü füzelerden turuncu olan füze ateşlenirken, siyah renkli füze başarılı bir şekilde test alanına geri getirildi.

Roketsan tarafından üretilen UMTAS füzeleri, aslından ATAK T-129 helikopterleri için geliştirilmişti. 8 kilometreye kadar menzile sahip olan füzeler, ateşle – unut mantığına dayalı olarak çalışıyor. Yani hedefe kilitlendikten sonra takibe gerek duyulmayan güdümlü bir yapıda çalışıyor.
Yerli insansız hava aracı Bayraktar, yerli roket ile hedefleri başarıyla vurdu
 

Bu gelişme aslında Türkiye’yi küresel ölçekte silahlı İHA’lar noktasında stratejik bir seviyeye çıkarıyor. Dünyada silahlı İHA üretimi yapan ABD, Çin, İsrail ve İran ile birlikte Türkiye 5. ülke haline gelmiş oldu. Bu alanda en meşhur isimler Amerikan Predator ve Reaper, İsrail’in Hermes sistemleri. ABD’li predatorlar 13-14bin feet yükseklikte 20-24 saat havada kalabiliyor.

Bayraktar’a uçuş esnasında yüklenen roketlerde I. Dünya Savaşı’ndan bu yana gelenek olduğu gibi özel notlar da iliştirmek ihmal edilmemiş. Turuncu füzede “Atcem deyon Atmeyon” yazarken, siyah renkli olanda “Beni At, Onu ATMA!” ifadesi dikkat çekiyor.

Aşağıdaki videodan füzelerin ateşleme görüntülerini izleyebilirsiniz.

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asau 3 yıl en beğenilen
Ruscular, Esatçılar, Kürtçüler ve Türkiye halkı düşmanları için çok üzücü bir haber
2 Yanıt Yanıtla +119
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DeepNote 3 yıl
Helal olsun gerçekten, emeği geçen mühendisinden çaycısına kadar kim varsa bu projede hepsinin alnından öpülmeli. 8 km menzile azmış yeah diyen dallamalar gelmeden yazayım bu konuda dünyanın en iyi blinen füzelerinden sidewinder yaklaşık 35 km menzile sahip.
Böyle böyle 35 km gidenini de yaparız. Hatta bizi biliyorsunuz niye 50 gitmesin lan diyip 50 km gidenini yaparız.
Teknoloji böyle gelişiyor ahali kendinize gelin. İyi niyetli yorumlar değil bunlar, bildiğin vatan millet düşmanlığı
Helal olsun gerçekten, emeği geçen mühendisinden çaycısına kadar kim varsa bu projede hepsinin alnından öpülmeli. 8 km menzile azmış yeah diyen dallamalar gelme...
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3 Yanıt Yanıtla +71
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yusuforhan 3 yıl
Böyle ciddi gelişmelerin yerli imkanlar ile yapılabilineceğini en güzel şekilde gösteren bu değerli ekibe ve bu firmaya çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık her birinin. Allah yardımcıları olsun inşallah.

Ekibin sevincinden bir cümle : "Vurdu, vurdu Elhamdülillah."

Her şeyi anlatıyor...
Böyle ciddi gelişmelerin yerli imkanlar ile yapılabilineceğini en güzel şekilde gösteren bu değerli ekibe ve bu firmaya çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık ...
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selmand 2 yıl
Teknolojinin boku çıktı resmen yapacaksın bundan 1000 tane bak o zaman karşında ne f35 kalıyor ne başka uçak. Kamikaze yapar durursun en kötü. Artık atom bombasına da gerek kalmadı çünkü atom bombası kadar etkili yada daha etkili kimyasal silahlar var. Tek eksiğimiz güdüml füzeler umarım onlarda 1-2 seneye kadar tama olursa kimse gık diyemez.


@ahmet. Belki bu konuyla ilgili bir yazı yazarsınız Ahmet Bey,"atom bombası artık çokda önemli değil" şeklinde.
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DH Misafiri 2 yıl
bi git lan
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asau 3 yıl
Çok geç kaldık, çok, 30 yıl önce yapılmalıydı bunlar
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muhamnet 3 yıl
Her aksam heykel açılışı haberleri izlemekten, cbaskani nin mahalle trafosu açılışı yapmalarından daha iyidir zannımca...
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asau 3 yıl
Çok geç kaldık, ama zararın neresinden dönülürse kardır
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6.cadde 3 yıl
Artık test olarak Diyarbakır Şırnak gibi hendek kazilan yerlerde denenmeli bizzat.
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Wi Fi 3 yıl
Kudurun...
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FührerHitler 3 yıl
Helal olsun sırada bombardıman uçağı bekliyoruz yerli
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Herakles_Kratos 3 yıl
En kısa zamanda nükleer başlıklı füzeleride yapmak umuduyla...Yayında ve yapımda emeği geçen baştan aşağı herkesin elleri dert görmesin... 👍
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BekirTemel 3 yıl
O yazılar biraz daha düşünülemez miydi? Neyse dilerim güçlü silahlar yapmaya devam.
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.Ferrum. 3 yıl
Bi yerden başlamak lazımdı sonuçta ve iyi işler yapılıyor gerçekten
Teşekkürler Roketsan,Havelsan,Aselsan ve dahası
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