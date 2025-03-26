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    Bayraktar TB2 işaretledi, Bayraktar TB3 ise İHA-122 ile vurdu

    Bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, İHA-122 Süpersonik Füze ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.
    Bayraktar TB2 işaretledi, Bayraktar TB3 ise İHA-122 ile vurdu Tam Boyutta Gör
    Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapan Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir kilometre taşını daha geride bırakarak mühimmat entegrasyon testlerini sürdürüyor.  Gerçekleştirilen son testte Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 tarafından işaretlenen hedefi tam isabetle vurdu.

    İHA-122 ile imha etti

    Bayraktar TB2 işaretledi, Bayraktar TB3 ise İHA-122 ile vurdu Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB3 SİHA, 25 Mart Salı günü Muğla’nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile havalandı. Atış testi için gökyüzüne yükselen Bayraktar TB3, ilk denemesinde 50 kilometreyi geçen mesafeden deniz üzerinde bulunan 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu. Bayraktar TB3, ilk defaİHA-122 füzesini ateşledi.

    Bu görevin önemli bir ayağı da TB2 tarafından üstlenildi. Atış testinin lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenirken Bayraktar TB2’nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Böylece havada bulunan iki SİHA’nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarıyla test edilmiş oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda, Bayraktar TB3’ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine geliştirme süreci boyunca devam edilecek ve atışlı testler gerçekleştirilecek. Aşağıdaki videodan atış testini izleyebilirsiniz.

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