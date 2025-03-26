Bayraktar TB2 işaretledi, Bayraktar TB3 ise İHA-122 ile vurdu

İHA-122 ile imha etti
Bu görevin önemli bir ayağı da TB2 tarafından üstlenildi. Atış testinin lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenirken Bayraktar TB2’nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Böylece havada bulunan iki SİHA’nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarıyla test edilmiş oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda, Bayraktar TB3’ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine geliştirme süreci boyunca devam edilecek ve atışlı testler gerçekleştirilecek. Aşağıdaki videodan atış testini izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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