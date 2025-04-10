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    Anlık Bildirim

    Bayraktar TB2’den havacılık tarihinde bir ilk daha!

    Bayraktar TB2, gelişmiş algoritmaları sayesinde viril durumundan kurtulmayı başardı. Otonom şekilde virilden kurtarma manevrası yaptı. Baykar bu manevranın görüntüsünü paylaştı.
    Bayraktar TB2’den havacılık tarihinde bir ilk daha! Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB2 yeni güncelleştirmeler ile dünyada ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce otonom Barrel Roll (fıçı tonosu) hareketi yapan dünyadaki ilk İHA olan Bayraktar TB2 şimdi de otonom virilden kurtarma manevrasını yapan ilk İHA oldu.

    Viril nedir?

    Viril, hava aracının ani bir dengesizlik sonucu kendi etrafında hızla dönerek ciddi irtifa kaybına uğradığı, aerodinamik açıdan son derece tehlikeli bir durumdur. Bayraktar TB2, kasıtlı olarak viril durumuna sokuldu. Gelişmiş otonom kontrol algoritmaları sayesinde virilden başarıyla çıkarak tekrar dengeli uçuşa geçmeyi başardı. Bayraktar TB2 bu hareketle beraber ileri seviye uçuş kontrol teknolojilerini, ileri manevra otonomisini ve yazılım yeteneklerini sergiledi. Kontrol kaybı senaryolarında uçuşu başarıyla sürdürebileceğini gösterdi.

    Bayraktar TB2T-AI geliyor

    Bayraktar TB2’nin gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılan Bayraktar TB2T-AI versiyonunun test uçuşlarına başlandı. Üç adet yapay zeka bilgisayarıyla donatılan Bayraktar TB2T-AI, elektronik harp ortamlarında bile güvenle operasyon gerçekleştirebilecek. Araziyi tanıyıp rota belirleyerek manuel müdahaleye gerek duymadan görevini sürdürebilecek. Ayrıca gelişmiş hedef analiz sistemleri sayesinde tehditleri tespit edip teşhis edebiliyor ve en uygun hareket planını çıkarabiliyor.

    Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini aştı

    Bayraktar TB2, Aralık 2024’te gökyüzünde 1 milyon uçuş saatini geride bıraktı. Türkiye’nin gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu. Yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Dünyanın 40.075 kilometre olan çevresini tam 3.742 defa dolaşmaya değer mesafeye ulaştı.

    Baykar bugüne kadar Bayraktar TB2’yi 34 ülkeye, Bayraktar AKINCI’yı 11 ülkeye sattı. Toplam 36 farklı ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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