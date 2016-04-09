"Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar

"Yıldızlara doğru bir basamak daha"

Ayrıca Bkz.

"SpaceX Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor"

SpaceX daha önceleri de ISS'e kargo taşımış olsa da dün geceki fırlatmanın başka bir önemi daha vardı. Geçtiğimiz Haziran ayında yine benzer bir ISS'e kargo taşıma görevinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve Falcon 9 roketi kalkış anının yalnızca 2 dakika sonrasında infilak etmişti. Bu talihsiz kazanın ardından bir süre diğer uzay şirketlerinin araçlarıyla ISS'e kargo taşıyan NASA, dokuz aylık süre zarfının ardından ilk kez dün gece SpaceX'in araçlarını kullandı.

Beşinci denemede başarılı oldular

İşte roketin iniş anı ve indiği andaki konumu:

Musk, roket indirme işlemlerinde başarı yüzdelerini %100 seviyelerine çıkarttıklarında fırlatma maliyetlerinin de 100 kat azalacağını ifade ediyor. Musk aynı zamanda Ocak ayındaki başarısız denemenin ardından 2016 için %70, 2017 içinse %90 oranında başarılı iniş tahmininde bulunmuştu. Şirketin bu alandaki yükselen başarı yüzdesi tüm uzay meraklılarını da heyecanlandırıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında Falcon 9 roketini başarılı bir şekilde karaya indirerek çok büyük bir ilkin altına imza atan şirket tarih yazmaya devam ediyor. Şimdi isterseniz SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın,"Yıldızlara doğru atılmış büyük bir adım." şeklinde bahsettiği o anlara daha detaylı bir şekilde bakalım.SpaceX'in CRS-8 ismini verdiği görevin asıl amacı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımaktı. Falcon 9 roketinin üzerine yerleştirilmiş olan Dragon uzay kapsülüyle beraber hem astronotlar için ikmal maddeleri hem de birçok önemli bilimsel çalışma ISS'e başarıyla taşındı. Bilimsel çalışmaların en göze çarpanıysa NASA'nın gelecek insanlı Mars görevleri için planladığı şişirilebilir yaşam kapsülleriydi. BEAM ismi verilen bu kapsüller ISS'deki astronotlar tarafından iki yıl boyunca test edilecek.Daha önce Ocak 2015, Nisan 2015, Ocak 2016 ve Mart 2016 olmak üzere toplam dört kez Falcon 9 roketini denize indirmeye çalışan şirket ilk kez başarıya ulaştı. Florida'daki Cape Caneveral uzay üssünden TSİ 23.43'de fırlatılan Falcon 9 fırlatılış anından yaklaşık 10 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki uzaktan kontrollü gemiye başarıyla iniş yaptı. Şirketin YouTube üzerinden canlı olarak yayınladığı bu muhteşem anlarda özellikle SpaceX çalışanlarının sevinçleri görülmeye değerdi.SpaceX'in tek bir Falcon 9 roketi yaklaşık 60 milyon dolara mal oluyor. Roketlerin yüksek maliyetleri nedeniyle şirketin bu alandaki çalışmaları da uzay araştırmalarının geleceği için bir devrim niteliğinde değerlendiriliyor.Elon Musk Aralık ayında Yeryüzü'ne indirilen Falcon 9'un bir hatıra olarak saklanacağını açıklamıştı; ancak bu kez Elon Musk dün gece indirilen roketin Mayıs veya Haziran ayında tekrar fırlatılabileceğini belirtti. Zira Elon Musk'a göre her bir roket en az 10-20 defa, hattı bazı durumlarda 100 defa kullanılabilecek kapasiteye sahip.