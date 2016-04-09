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"Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar

Ünlü mucit ve deha Elon Musk'ın 2002 yılında kurduğu uzay şirketi SpaceX denizde yüzen drone bir gemiye roketini indirerek ikinci bir ilke daha imza attı. İşte bu denemenin tüm detayları:
3 yıl (Son Güncelleme: 8 ay)
6,7b
1
24
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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"Yıldızlara doğru bir basamak daha"

Geçtiğimiz Aralık ayında Falcon 9 roketini başarılı bir şekilde karaya indirerek çok büyük bir ilkin altına imza atan şirket tarih yazmaya devam ediyor. Şimdi isterseniz SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın,"Yıldızlara doğru atılmış büyük bir adım." şeklinde bahsettiği o anlara daha detaylı bir şekilde bakalım.

Ayrıca Bkz. "SpaceX Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor"
SpaceX'in CRS-8 ismini verdiği görevin asıl amacı Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşımaktı. Falcon 9 roketinin üzerine yerleştirilmiş olan Dragon uzay kapsülüyle beraber hem astronotlar için ikmal maddeleri hem de birçok önemli bilimsel çalışma ISS'e başarıyla taşındı. Bilimsel çalışmaların en göze çarpanıysa NASA'nın gelecek insanlı Mars görevleri için planladığı şişirilebilir yaşam kapsülleriydi. BEAM ismi verilen bu kapsüller ISS'deki astronotlar tarafından iki yıl boyunca test edilecek.

SpaceX daha önceleri de ISS'e kargo taşımış olsa da dün geceki fırlatmanın başka bir önemi daha vardı. Geçtiğimiz Haziran ayında yine benzer bir ISS'e kargo taşıma görevinde talihsiz bir kaza yaşanmış ve Falcon 9 roketi kalkış anının yalnızca 2 dakika sonrasında infilak etmişti. Bu talihsiz kazanın ardından bir süre diğer uzay şirketlerinin araçlarıyla ISS'e kargo taşıyan NASA, dokuz aylık süre zarfının ardından ilk kez dün gece SpaceX'in araçlarını kullandı.
Beşinci denemede başarılı oldular

Daha önce Ocak 2015, Nisan 2015, Ocak 2016 ve Mart 2016 olmak üzere toplam dört kez Falcon 9 roketini denize indirmeye çalışan şirket ilk kez başarıya ulaştı. Florida'daki Cape Caneveral uzay üssünden TSİ 23.43'de fırlatılan Falcon 9 fırlatılış anından yaklaşık 10 dakika sonra Atlantik Okyanusu'ndaki uzaktan kontrollü gemiye başarıyla iniş yaptı. Şirketin YouTube üzerinden canlı olarak yayınladığı bu muhteşem anlarda özellikle SpaceX çalışanlarının sevinçleri görülmeye değerdi.

İşte roketin iniş anı ve indiği andaki konumu:
 
Elon Musk aynı roketi tekrar fırlatmayı düşünüyor

SpaceX'in tek bir Falcon 9 roketi yaklaşık 60 milyon dolara mal oluyor. Roketlerin yüksek maliyetleri nedeniyle şirketin bu alandaki çalışmaları da uzay araştırmalarının geleceği için bir devrim niteliğinde değerlendiriliyor.

Elon Musk Aralık ayında Yeryüzü'ne indirilen Falcon 9'un bir hatıra olarak saklanacağını açıklamıştı; ancak bu kez Elon Musk dün gece indirilen roketin Mayıs veya Haziran ayında tekrar fırlatılabileceğini belirtti. Zira Elon Musk'a göre her bir roket en az 10-20 defa, hattı bazı durumlarda 100 defa kullanılabilecek kapasiteye sahip.

Musk, roket indirme işlemlerinde başarı yüzdelerini %100 seviyelerine çıkarttıklarında fırlatma maliyetlerinin de 100 kat azalacağını ifade ediyor. Musk aynı zamanda Ocak ayındaki başarısız denemenin ardından 2016 için %70, 2017 içinse %90 oranında başarılı iniş tahmininde bulunmuştu. Şirketin bu alandaki yükselen başarı yüzdesi tüm uzay meraklılarını da heyecanlandırıyor.

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gcb1903 3 yıl en beğenilen
Bunlar olurken biz ne yapıyoruz demiyorum bakın ne konuşuyoruz, gündemimiz ne?
Bir taciz-tecavüz olayında hala ülkenin en yetkin makamları it dalaşıyla uğraşıyor.
Bir üniversite de alkol tatmadığı için bir öğrenci dersten atılıyor, bir eğitim görevlisi görevinden ayrılmak zorunda kalıyor.
Konya Fener'i yeniyor, 3 cm ofsayt gözülmüyor, el görülmüyor, Piririri neden Volkan'ı almış o konuşuluyor.
Benden akıllı birisi ne demiş. İnsanın fikri ne ise zikri odur. Dil kalbin aynası. Bizim hayatımızda yok bunlar. Gelişmek, üretmek, icat etmek, çalışmak. Bunlara karşıyız biz toptan. Yoksa sağcı, solcu, dindar, kemalist fark etmeksizin nasıl pastadan pay alacak.
Bunlar olurken biz ne yapıyoruz demiyorum bakın ne konuşuyoruz, gündemimiz ne?Bir taciz-tecavüz olayında hala ülkenin en yetkin makamları it dalaşıyla uğraş...
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feerrroooo 3 yıl
gcb1903
Bunlar olurken biz ne yapıyoruz demiyorum bakın ne konuşuyoruz, gündemimiz ne?Bir taciz-tecavüz olayında hala ülkenin en yetkin makamları it dalaşıyla uğraşıyor.Bir üniversite de alkol tatmadığı için bir öğrenci dersten atılıyor, bir eğitim görevlisi görevinden ayrılmak zorunda kalıyor.Konya Feneri yeniyor, 3 cm ofsayt gözülmüyor, el görülmüyor, Piririri neden Volkanı almış o konuşuluyor.Benden akıllı birisi ne demiş. İnsanın fikri ne ise zikri odur. Dil kalbin aynası. Bizim hayatımızda yok bunlar. Gelişmek, üretmek, icat etmek, çalışmak. Bunlara karşıyız biz toptan. Yoksa sağcı, solcu, dindar, kemalist fark etmeksizin nasıl pastadan pay alacak.

Aynen kardeş, ABD'de hiç taciz, tecavüz olmuyor zaten.Bütün halk. 7-24 bilim konuşuyor!
gcb1903Bunlar olurken biz ne yapıyoruz demiyorum bakın ne konuşuyoruz, gündemimiz ne?Bir taciz-tecavüz olayında hala ülkenin en yetkin makamlar...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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jubeii 3 yıl
biz aptallığımıza doyamadık bi yuz sene daha aptal olmamız lazım. çalışmalar son surat devam edicek. bunun kitabını yazdık yazacaz.
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1 Avatar
fthkn 3 yıl
IceRulez
muratkayaMaliyetleri yüzde bire indirecek ve uzayda çok daha fazla sayıda insanın çok daha uzun süre barınmasına, daha gelişmiş uzay istasyonları kurulmasına olanak tanıyacak bir teknoloji. Uzay madenciliğine de kapı açacaktır. Tarihe tanıklık ediyoruz.
bende uzay madenciliğini merak ediyorum, bilim kurgu filmlerindeki gibi para yerine mineral alıp vermeye mi başlayacağız acaba

diğer gezegenlerdeki madenleri sömürme üzerine kurulmuş bir sistem. Henüz gidemiyorlar da çok seviniyorum. Dünya bitti diğer gezegenlere geldi sıra.
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fthkn 3 yıl
infom@n
O zamanda 500 tane roketle gezerlerdi. Araplar kadar müsrif ve Müslümanlıkla tezat bir millet yok. Yazık başka bişey diyemiyorum

müslümanlıkla tezat değiller. İslam arap kültürüdür. Sen de kimsin ki Arap'a arap olmayı öğretiyorsun?
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DeepNote 3 yıl
Roketlerin kalkış yapmasına ve bir yere düşüp can almasına alışkın olduğumdan ilk defa bir tanesinin gerisin geri yuvaya dönüp kuş gibi konmasını garipsedim.
Çok medeni ve barışçıl geldi, insanoğlu için umut verdi diyecektim neredeyse. Sonra şuradaki yorumları okudum bastım küfrü, yine umutsuzluğa düştüm
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milyondabir 3 yıl
müslüman ülkelerin acınacak halleri aslında. şu gördüklerimiz ne haallerdeyiz gelişmişlik anlamında bizlere gösteriyor.
ülkede devamlı cami hocası yetiştirsen fazla bişey beklememiz de hayal olmazmı
yeni yapılacak camilere anca imam yetiştiriyoruz.
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Hümiyettin 3 yıl
Elon Musk'ı çok takdir ediyorum. Tesla, SpaceX, Hyperloop gibi yeni bir çağı başlatabilecek işler ile uğraşıyor.
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infom@n 3 yıl
Türkiye'de trend aşağıdaki SS'te.
Birde bunları izleyip klavye başında 3 ay sonra Space X'in aynısını yapacağımızı söyleyen tipler var.

[separator]
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infom@n 3 yıl
vesago
Atlantik Okyanusundaki uzaktan kontrollü gemiye başarıyla iniş yaptı. Neden uzaktan kontrollü soru işaretleri...

Üstüne roket inen bir gemide olmak ister miydin?
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vesago 3 yıl infom@n
infom@n
vesago
Atlantik Okyanusundaki uzaktan kontrollü gemiye başarıyla iniş yaptı. Neden uzaktan kontrollü soru işaretleri...

Üstüne roket inen bir gemide olmak ister miydin?


Şimdilik kalsın belki sonra
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl
Ülkemizde icat edilen tek roket "Torpildir..."
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Master_Evil 3 yıl
2-3 yıldır bunun haberleri geliyordu nihayet başarmışlar, çalışan adam yapıyor
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kımyasal 3 yıl
IceRulez
muratkayaMaliyetleri yüzde bire indirecek ve uzayda çok daha fazla sayıda insanın çok daha uzun süre barınmasına, daha gelişmiş uzay istasyonları kurulmasına olanak tanıyacak bir teknoloji. Uzay madenciliğine de kapı açacaktır. Tarihe tanıklık ediyoruz.
bende uzay madenciliğini merak ediyorum, bilim kurgu filmlerindeki gibi para yerine mineral alıp vermeye mi başlayacağız acaba

Enteresan gelecek ama eski Roma da lejyonların ücretleri bazen ''Tuz'' ile ödenirdi.
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yoksulseytan22 3 yıl
Arkadaşlar bu şirket 2002 de kuruldu. Yani 14. yılına girdiler. Para yatırırsan uzayada çıkarsın arşada! Biz şimdi başlasak anca 30 yılda uzaya çıkariz kafasını yaşayanlara KAPAK NİTELİĞİNDEDİR SPACEX ŞİRKETİ.



Ha yok uzaya çıkmak çok masraflı derseniz DİYANETİN SON 14 YILDAKİ TOPLAM BÜTÇESİNE BAKIN.

BİRDE DİYANET TURKİYEYE NE KATMIŞ ONA DA BİR BAKIN.



SONRA AYAKKABI KUTULARINI VE REZALARİ SAVUNURSUNUZ İSTERSENİZ.

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vesago 3 yıl
"Atlantik Okyanusu'ndaki uzaktan kontrollü gemiye başarıyla iniş yaptı."
Neden uzaktan kontrollü soru işaretleri...
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forumlarabak 3 yıl vesago
vesago
"Atlantik Okyanusu'ndaki uzaktan kontrollü gemiye başarıyla iniş yaptı."
Neden uzaktan kontrollü soru işaretleri...

Roket iniş anında infilak etseydi mürettebatı olan gemiden kurtulan olmayabilirdi. Bu durum da şirketi dünya medyasınca kötü bir duruma sokabilir bir çok açıdan olumsuzluklarla karşılaşabilirdi
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