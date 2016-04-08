SpaceX Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX bu gece Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor. Daha önce birçok kez ISS'e başarılı bir şekilde kargo taşıyan SpaceX'in bu denemesi geçtiğimiz Haziran ayındaki patlamanın ardından bir ilk olacak. Kargo teslimatının ardından bir de iniş testi yapacak olan şirket bu görevde Falcon 9 roketi ve Dragon uzay kapsülünü kullanacak.

Ayrıca Bkz.

"NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek"

TSİ 23.43'de gerçekleşecek olan fırlatmayı hem SpaceX'in YouTube adresi hem de NASA'nın Ustream adresi üzerinden canlı izleyebileceğiz. Canlı yayınlar için aşağıdaki pencereleri kullanabilirsiniz.

Güncelleme 23.58: Falcon 9 ilk kez yüzen bir gemiye başarılı bir şekilde iniş yaptı! İniş görüntülerini alttaki videodan izleyebilirsiniz. Detaylar için:



Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"





http://www.spacex.com/webcast

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Falcon 9 ile birlikte gönderilecek olan Dragon uzay kapsülü, içerisinde çok önemli bilimsel çalışmalar barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız NASA'nın insanlı Mars görevleri için planladığı şişirilebilir yaşam kapsülleri bu gece test çalışmaları için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) ismi verilen yaşam kapsülleri iki yıl boyunca ISS astronotları tarafından düzenli olarak test edilecek. BEAM testlerden başarılı sonuçlar aldığı takdirde uzay seyahatleri ve keşif programları için çok önemli bir dönemin kapılarını aralayacak.Bu geceki öncelikli amaç ISS'e kargo taşımak olsa da SpaceX her zaman olduğu gibi yine bir roket iniş denemesi yapacak. Önceki denemelerinde olduğu gibi yine denizde yüzen bir gemiye iniş yapmaya çalışacak olan şirket bu denemesinin başarılı sonuçlanma ihtimalini yüksek görüyor.SpaceX daha önce toplam dört kez bir drone gemiye iniş yapmaya çalışmıştı. Bu dört deneme de başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şirket beşinci denemeden epey umutlu görünüyor. Bu geceki görevle ilgili düzenlenen basın toplantısında şirket yetkilisi Hans Koenigsmann,"Bu defa kesinlikle başaracağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.