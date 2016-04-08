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SpaceX Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor

SpaceX bu gece TSİ 23.43'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyacak. Kargo teslimatının ardından her zaman olduğu gibi bir de Falcon 9 iniş testi gerçekleşecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,6b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX bu gece Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyor. Daha önce birçok kez ISS'e başarılı bir şekilde kargo taşıyan SpaceX'in bu denemesi geçtiğimiz Haziran ayındaki patlamanın ardından bir ilk olacak. Kargo teslimatının ardından bir de iniş testi yapacak olan şirket bu görevde Falcon 9 roketi ve Dragon uzay kapsülünü kullanacak.

Falcon 9 ile birlikte gönderilecek olan Dragon uzay kapsülü, içerisinde çok önemli bilimsel çalışmalar barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız NASA'nın insanlı Mars görevleri için planladığı şişirilebilir yaşam kapsülleri bu gece test çalışmaları için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. BEAM (Bigelow Expandable Activity Module) ismi verilen yaşam kapsülleri iki yıl boyunca ISS astronotları tarafından düzenli olarak test edilecek. BEAM testlerden başarılı sonuçlar aldığı takdirde uzay seyahatleri ve keşif programları için çok önemli bir dönemin kapılarını aralayacak.

Ayrıca Bkz. "NASA, şişirilebilir yaşam kapsüllerini ISS'te test edecek"
Falcon 9 iniş testinin başarılı olma ihtimali yüksek

Bu geceki öncelikli amaç ISS'e kargo taşımak olsa da SpaceX her zaman olduğu gibi yine bir roket iniş denemesi yapacak. Önceki denemelerinde olduğu gibi yine denizde yüzen bir gemiye iniş yapmaya çalışacak olan şirket bu denemesinin başarılı sonuçlanma ihtimalini yüksek görüyor.

SpaceX daha önce toplam dört kez bir drone gemiye iniş yapmaya çalışmıştı. Bu dört deneme de başarısızlıkla sonuçlanmış olsa da şirket beşinci denemeden epey umutlu görünüyor. Bu geceki görevle ilgili düzenlenen basın toplantısında şirket yetkilisi Hans Koenigsmann,"Bu defa kesinlikle başaracağımızı umuyorum." ifadelerini kullandı.

TSİ 23.43'de gerçekleşecek olan fırlatmayı hem SpaceX'in YouTube adresi hem de NASA'nın Ustream adresi üzerinden canlı izleyebileceğiz. Canlı yayınlar için aşağıdaki pencereleri kullanabilirsiniz.
Güncelleme 23.58: Falcon 9 ilk kez yüzen bir gemiye başarılı bir şekilde iniş yaptı! İniş görüntülerini alttaki videodan izleyebilirsiniz. Detaylar için:

Ayrıca Bkz. ""Yıldızlara doğru bir basamak daha": İşte SpaceX'in tarih yazdığı anlar ve detaylar"


http://www.spacex.com/webcast Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Halilowich 3 yıl en beğenilen silversmith
silversmith
Kardeş ilk yorum bu mu acaba? :)

İlk ve son olsun mümkünse. Millet uzayda ilk olmaya çalışır. Bizimkiler burda yorum atarak ilk olunca bişey oldu sanıyor
silversmithKardeş ilk yorum bu mu acaba? :)İlk ve son olsun mümkünse. Millet uzayda ilk olmaya çalışır. Bizimkiler burda yorum...
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1 Yanıt Yanıtla +30
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Valla ilk denemeyi 4 kez izledim kalkamadi 5. Denemeyi izlemedim kalkti. Cenabetlik bende galiba bu aksam izleyeyim kalkamazsa bi gusul alayim
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
bu yeni habermi
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DH Misafiri 3 yıl
gercekten cok basarili bir is cikardilar. helal olsun. gurur duydum
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teramit 3 yıl
Spiderhip
Onu bende anlamadım. Hayır belki sonraki versiyonları için bunu yapabilirlerdi ama ilk versiyonu böyle zorlu, dalgayla bir o yana bir bu yana dönen bir platforma indirmek istemek enteresan, helal ki başardılar da. Buraya indiren her yere indirir artık :) Bir de madem roket çok pahalıydı, hem tekrar yapım süresi de çok uzundu. Öyleyse acaba neden bugüne kadar, astronot kapsülleri gibi paraşütler açıp su gibi nispeten belli hız altında daha yumuşak çarpmışma sağlayan bir ortama indirmiyorlardı. Paraşüt taşımıyor ise, o zaman ters itişler çalıştırırlıp yine suya indirmek denenebilirdi. En azından milyonlarca dolar kaybetmek yerine denenebilirdi. Yani illa bilgisayar ile kıpır kıpır oynayan bir platforma mı inmesi gerekiyordu bugüne kadar ?

suya inmek bir iniş yöntemi ama bir geri dönüş yöntemi olamıyor her zaman, kapsül suya paraşütle iner ama motorlar inişte zarar görebilir.Droneshipe inen stage 1 de motorlar hiç zarar görmüyor hemen yeniden kullanılabilir.Roket çok hassas bir yapıda en ufak bir parça yüzünden sonraki uçuşta infilak edebilir o yüzden suya paraşütle bile inmek çok riskli.ULA yakında suya paraşütle motor indirmeyi deneyecek ama SpaceX şimdiden roketi aynen indirdiği için baya önde.
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teramit 3 yıl
chtsydn
Bu adamlar neden bu roketi yüzen bir platformun üzerine indirmeye çalışıyor? Eğer mantıklı bir nedeni yoksa aklıma çok farklı senaryolar geliyor

500 tane mühendis mantıklı bir sebep bulmakta zorlanmaz ama açıklaYalım...
stage 1 yani geri gelen kısımın içinde roket yakıtı kalıyor fakat çok değil, çünkü esas görev cargoyu yörüngeye çıkarmak.Bu yakıta az yer kaldığı için kalktığı noktaya geri dönmeye yetmeyebilir.O yüzden ayrıldığı noktanın altında drone ship gönderiyorlar sadece inişte kendini yavaşlatacak kadar yakıtla yüklemek yeterli oluyor.
Eğer LEO ya uydu gönderirlerse az yakıt gerektiğinden geri dönüşe çok yer kalıyor kalktığı yere geri dönebilir.Ama GEO ya gidecekse yada LEO ya ağır bir yük gidecekse geri dönüş yakıtına pek yer kalmıyor bu yüzden denize roket indirebilmek çok önemli.
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teramit 3 yıl
chtsydn
Elon Musk tam çizgi romanlardaki süper kötü karakterler gibi
Roketi okyanusa indiren, okyanustan kaldırmayı hayli hayli yapar. Okyanus da dev bir su kütlesi ve gözden ırak, şimdi olduğu gibi kıyıda bir yere indirmek zorunda da değiller. Adamlar gizlice gidip okyanusun ortasında roket fırlatıp indirse kimsenin ruhu duymayacak
10 yıla aya marsa falan koloni kurarlar da ruhumuz duymaz valla

gizlice roket fırlatmak 1960 yılında bile mümkün değildi , o kadar film seyredeceğine biraz belgesel seyret...
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Lene 3 yıl
Vaybeee Adamlar artık bir şeyleri aşmışlar.Ya biz..!! Akşamları Haberleri izlerken Kusacak gibi oluyorum..
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Spiderhip 3 yıl
Onu bende anlamadım. Hayır belki sonraki versiyonları için bunu yapabilirlerdi ama ilk versiyonu böyle zorlu, dalgayla bir o yana bir bu yana dönen bir platforma indirmek istemek enteresan, helal ki başardılar da. Buraya indiren her yere indirir artık :)

Bir de madem roket çok pahalıydı, hem tekrar yapım süresi de çok uzundu. Öyleyse acaba neden bugüne kadar, astronot kapsülleri gibi paraşütler açıp su gibi nispeten belli hız altında daha yumuşak çarpmışma sağlayan bir ortama indirmiyorlardı. Paraşüt taşımıyor ise, o zaman ters itişler çalıştırırlıp yine suya indirmek denenebilirdi. En azından milyonlarca dolar kaybetmek yerine denenebilirdi.

Yani illa bilgisayar ile kıpır kıpır oynayan bir platforma mı inmesi gerekiyordu bugüne kadar ?
1 Yanıt Yanıtla
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chtsydn 3 yıl Spiderhip
Elon Musk tam çizgi romanlardaki süper kötü karakterler gibi
Roketi okyanusa indiren, okyanustan kaldırmayı hayli hayli yapar. Okyanus da dev bir su kütlesi ve gözden ırak, şimdi olduğu gibi kıyıda bir yere indirmek zorunda da değiller. Adamlar gizlice gidip okyanusun ortasında roket fırlatıp indirse kimsenin ruhu duymayacak
10 yıla aya marsa falan koloni kurarlar da ruhumuz duymaz valla
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chtsydn 3 yıl
Bu adamlar neden bu roketi yüzen bir platformun üzerine indirmeye çalışıyor? Eğer mantıklı bir nedeni yoksa aklıma çok farklı senaryolar geliyor
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Hamikisi 3 yıl chtsydn
chtsydn
Bu adamlar neden bu roketi yüzen bir platformun üzerine indirmeye çalışıyor? Eğer mantıklı bir nedeni yoksa aklıma çok farklı senaryolar geliyor


Eger indirmede basarisiz olurlarsa , roket suya girecekti.Ama bu toprakta yapilsaydi ortada muazz derecede bir patlama+radyasyon yayardi
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tobepeople 3 yıl
Ay ve diğer gezegenlerdeki değerli madenleri taşımak için harika bir yöntem yani mesela dünya da ;
1. Antimadde - 100 Trilyon Dolar/Gram
2. Kaliforniyum 252 - 27 Milyon Dolar/Gram
3. Painite - 300.000 Dolar/Gram
4. Elmas - 65.000 Dolar/Gram
5. Trityum - 30.000 Dolar/Gram
6. Taaffeite taşı - 20.000 Dolar/Gram
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16. Altın - 39.81 Dolar/Gram (bunu anlamanız için koydum aradaki gram farkını)
Aydaki Titanyum rezervi de cabası
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Valla ilk denemeyi 4 kez izledim kalkamadi 5. Denemeyi izlemedim kalkti. Cenabetlik bende galiba bu aksam izleyeyim kalkamazsa bi gusul alayim
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