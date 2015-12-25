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Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları

Her ne kadar tabletlere yenilmiş olsa dizüstü bilgisayarlar dünyasında 2015 yılı ilgi çekici ürünler sahne aldı. Şimdi gelin en iyi dizüstü bilgisayara hep birlikte karar verelim.
3 yıl
10,3b
1
35
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dizüstü bilgisayarlar dünyasında artık daha nitelikli ve belirli amaçlara hizmet eden modeller daha fazla dikkat uyandırmayı başarıyor. Bu noktada şirketlerin de ürün farklılaştırmasına ve dizüstü bilgisayar serilerinde kendi çizgilerini oturtma yoluna gittiklerini görüyoruz.

Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda kompakt yapıdaki cihazlar daha fazla ilgi gördü daha fazla pazarda ses getirdi. Yazımızın devamında farklı markalara ait dizüstü bilgisayarların listelendiği bir anket bulacaksınız. Siz de buradan kendi kriterleriniz ölçüsünde en iyisi dediğiniz dizüstü bilgisayarı oylayın ve yılın en iyisine siz karar verin. Ankette sizin aklınızdaki model mevcut değilse yorumlardan seçiminizi ileterek en listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.

Dell XPS 13
Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları


Apple MacBook 12”
Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları


Microsoft Surface Book

Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları


HP Spectre X2
Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları
 

Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları Oy Ver 1036 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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insanderili 3 yıl en beğenilen
nacizane olarak görüsümü su sekilde belirtmek istiyorum;
maalesef en iyi dizüstü bilgisayarı seçmeniz cok abes olmus. uzun süredir inceleme videolarında ciddi bir yokluk yasadıgınız bir gercek ve yukarıda yazılı ürünlerin hicbirinin donanımhaberde incelemesi mevcut degil.
saygılar
nacizane olarak görüsümü su sekilde belirtmek istiyorum;maalesef en iyi dizüstü bilgisayarı seçmeniz cok abes olmus. uzun süredir inceleme videolarında cid...
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bersgurs 3 yıl
xps 13 gelmiş geçmiş en iyi laptop 13 inç de
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DH Misafiri 3 yıl
tabi ki Dell
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Mr. Jingles 3 yıl
Dell XPS 13 açık arayla en iyisi.
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Xedos. 3 yıl
o kadar iyi ki tartışmasız dell
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DH Misafiri 3 yıl
Tartışmasız Asus N551JW.
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DH Misafiri 3 yıl
LG GRAM nerede :)
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DH Misafiri 3 yıl
Tartışmasız Asus N551JW.
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FIRAT_G_ 3 yıl
En üst düzey makine bende.
Birkaç saat önce satın aldım. Yarım saattir kullanıyorum. Windows 10 güncellemesi yükleniyor.
Hp stream x360 maviş

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hksdejavu 3 yıl
Bence Apple'in Macbook Air ve ya MacbookPro ailesi Mabook ailesinden daha iyi. Air da olmayan retina ekran ve daha ince tasarim iyi hos ama performans kotu. Bir de fansiz yapmak icin CoreM kullanilmis. Air kullanicisi olarak fanlar o kadar dusuk devirde donuyor ki fan sesi hic duyulmuyor ve fansiz mis gibi hissediyorsunuz. Dolayisiyla bu listede Retina Macbook yerine baska bir macbook olmaliydi bence.
Mac i cikartinca listedeki favorim Dell XPS kaliyor. Zaten benim gorusume gore Macbook deneyiminin Windowsta vucut bulmus hali :)
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FlyingUnderpants 3 yıl
13 ve 14 inc ekranlar küçük geliyor. Ultrabook da olsa, hergün taşıyacakta olsam 15 inc en ideali. Ne de olsa gün içerisinde saatlerce bu ekrana bakıyoruz. Küçük ve yeterli detayı barındırmayan ekran boyutu kullanışsız geliyor.
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Lifad 3 yıl
yine hepsiburada reklamı sandım
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hp spectre x2, dell xps 13 ve
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