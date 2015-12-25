Haber Müdürü
Dizüstü bilgisayarlar dünyasında artık daha nitelikli ve belirli amaçlara hizmet eden modeller daha fazla dikkat uyandırmayı başarıyor. Bu noktada şirketlerin de ürün farklılaştırmasına ve dizüstü bilgisayar serilerinde kendi çizgilerini oturtma yoluna gittiklerini görüyoruz.
Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda kompakt yapıdaki cihazlar daha fazla ilgi gördü daha fazla pazarda ses getirdi. Yazımızın devamında farklı markalara ait dizüstü bilgisayarların listelendiği bir anket bulacaksınız. Siz de buradan kendi kriterleriniz ölçüsünde en iyisi dediğiniz dizüstü bilgisayarı oylayın ve yılın en iyisine siz karar verin. Ankette sizin aklınızdaki model mevcut değilse yorumlardan seçiminizi ileterek en listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları Oy Ver 1036 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda kompakt yapıdaki cihazlar daha fazla ilgi gördü daha fazla pazarda ses getirdi. Yazımızın devamında farklı markalara ait dizüstü bilgisayarların listelendiği bir anket bulacaksınız. Siz de buradan kendi kriterleriniz ölçüsünde en iyisi dediğiniz dizüstü bilgisayarı oylayın ve yılın en iyisine siz karar verin. Ankette sizin aklınızdaki model mevcut değilse yorumlardan seçiminizi ileterek en listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
Dell XPS 13
https://www.donanimhaber.com/notebook/haberleri/Dellin-yeni-XPS-13-ultrabook-modeli-neredeyse-cercevesiz-ekran-ile-geliyor.htm
Apple MacBook 12”
https://www.donanimhaber.com/mac_imac_macbook_mac-mini/haberleri/Artik-resmi--Karsinizda-12-inclik-Retina-MacBook.htm
Microsoft Surface Book
https://www.donanimhaber.com/notebook/haberleri/Microsoft-Surface-Book-on-inceleme-videosu-iste-merak-edilen-tum-detaylar.htm
HP Spectre X2
Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları Oy Ver 1036 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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maalesef en iyi dizüstü bilgisayarı seçmeniz cok abes olmus. uzun süredir inceleme videolarında ciddi bir yokluk yasadıgınız bir gercek ve yukarıda yazılı ürünlerin hicbirinin donanımhaberde incelemesi mevcut degil.
saygılar