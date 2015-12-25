Dell XPS 13

Apple MacBook 12”

Microsoft Surface Book





HP Spectre X2

Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları Dell XPS 13 Apple MacBook 12” Microsoft Surface Book HP Spectre X2 Lenovo Yoga 900 Asus Zenbook UX305 HP Spectre X360 Microsoft Surface Pro 4 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Oy Ver 1036 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları Dell XPS 13 Apple MacBook 12” Microsoft Surface Book HP Spectre X2 Lenovo Yoga 900 Asus Zenbook UX305 HP Spectre X360 Microsoft Surface Pro 4 Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) Anket Sonlandı 1036 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

Yılın en iyi dizüstü bilgisayarları 37% Dell XPS 13 386 oy 19% Apple MacBook 12” 192 oy 12% Microsoft Surface Book 124 oy 1% HP Spectre X2 8 oy 5% Lenovo Yoga 900 53 oy 9% Asus Zenbook UX305 94 oy 3% HP Spectre X360 30 oy 8% Microsoft Surface Pro 4 83 oy 6% Diğer (Lütfen yorumda belirtiniz) 66 oy 1036 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön

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Dizüstü bilgisayarlar dünyasında artık daha nitelikli ve belirli amaçlara hizmet eden modeller daha fazla dikkat uyandırmayı başarıyor. Bu noktada şirketlerin de ürün farklılaştırmasına ve dizüstü bilgisayar serilerinde kendi çizgilerini oturtma yoluna gittiklerini görüyoruz.Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda kompakt yapıdaki cihazlar daha fazla ilgi gördü daha fazla pazarda ses getirdi. Yazımızın devamında farklı markalara ait dizüstü bilgisayarların listelendiği bir anket bulacaksınız. Siz de buradan kendi kriterleriniz ölçüsünde en iyisi dediğiniz dizüstü bilgisayarı oylayın ve yılın en iyisine siz karar verin. Ankette sizin aklınızdaki model mevcut değilse yorumlardan seçiminizi ileterek en listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.