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Yılın en iyi telefonu-1 [Anket#13]

Üreticiler, yılın ilk yarısı için tüm kozlarını paylaştı. Peki bu amiral gemisi cihazlar içerisinde en iyi kim? Gelin 2018'in ilk yarısının en iyi telefonunu hep birlikte seçelim.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
8,7b
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Hiç şüphe yok ki 2018'in ilk yarısına çentik tasarımına sahip akıllı telefonlar damga vurdu. Birçok üretici alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp bu akıma uyum sağlarken Samsung, HTC, Sony ve birkaç Çinli üretici ise bu akımdan sıyrılmayı başardı. Özellikle kamera ve yapay zeka konusunda ciddi inovasyon kaydedilirken, üçlü kamera paketine sahip Huawei P20 Pro ve değişken diyafram aralığıyla Galaxy S9/S9+ akıllı telefonlardaki kamera deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Oppo ve Vivo gibi üreticilerin çentik tasarımı için geliştirdiği çözümler ise adeta büyüledi. 
DonanımHaber ekibi olarak gerek MWC 2018'e gerekse de diğer firmaların lansmanlarına bizzat katılım sağlayarak, tanıtımı yapılan telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmanı olay yerinden takip ederek, sektöre ilişkin tüm ürün ve teknolojileri, haberlerimizde ve video incelemelerimizde sizlerle buluşturduk. Şimdi sıra yılın ilk yarısının en iyi akıllı telefonunu seçmeye geldi.
Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarda belirtebilirsiniz.  
2018 yılının ilk yarısında tanıtılan telefonlardan en iyisi hangisi? Oy Ver 3863 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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General. 11 ay en beğenilen
Çentikli ekranı eleştiren bir forumda, en yüksek oyu çentikli modellerin alması nasıl bir kafadır?
Fanboylukta level atlamışsınız.
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Johan Elmander 11 ay
Çentikten nefret ettiği iddia edilen bir forumda Find X ve Nex'in %9'da kalması çok ironik olmuş.
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Guest-FAA9DFD80 11 ay
Ben Oppo Find X i çok beğendim. Marka takıntısından kurtulmalıyız ülkece
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aycibin 11 ay
xiaomi mi8 seçenler...en çok oyu "iphoneX çakması" dediğiniz,"çentik mi ıyyy" dediğiniz bir telefona vermek neyin kafası :)
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Krone 11 ay
oppo ve vivo'nun telefonları güzelmiş. xiaomi zaten yan sanayi iphone. bizim millet aldığı telefonun fanı oluyor.
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dostum kertenkele 11 ay
Keşke eğlenmek için absürt bir seçenek daha koysaydınız mesela 3310. Herkesin kullandığı telefon en iyisidir bendeki note 5 dahasına ihtiyaçım yok
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adnan8520 11 ay
Çentik furyasını sevmeyen biri olarak yinede mi 8 işaretledim. Ne kadar da fiyatı 3000TL civarlarında olsada F/P ve kullanışlı üst seviye yazılım, donanım cihazı mi 8. Vivo ve Oppo ne kadar çentiksizsiz olsada fiyat ve yüz tanıma, ekranda parmak izi gibi özellikleri için 3, 4 sekment üst modellerinde kullanışlı olucak gibi duruyor.
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Cryptical 11 ay
Hocam peki p20 pro ve iphone 8 plus'ın ekranı nasıldır
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haylaz__ 11 ay
Xiamio ya verdim oyumu hedef 2023 2053 2071
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ÇatlakMerlin 11 ay
Galaxy S9'u işaretledim. Huwaei'nin telefonu hakkında bir bilgim yok açıkçası. Ancak başka bir konu var Huwaei hakkında. Kendilerinin wifisini kullanıyorum ve ne zaman arasam müşteri hizmetleri meşgul çalıyor. Saçmalık.
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ozzzy222 11 ay
samsung sevmesekte alıyoruz , samsung arge ve malzeme kalitesini son zamanlarda düşürdü , ama yinede çoğundan daha iyi , eğer şanslıysanız , ve üst seviyelerden aldıysanız ,iyi bakarsanız uzun yıllar dayanıyor. diğerleri direkt toto loto
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Moving On 11 ay
Mi 8 kesinlikle.
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ozandemir- 11 ay
iphone çakması telefon 1. olmuş :D
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