Yılın en iyi telefonu-1 [Anket#13]

Hiç şüphe yok ki 2018'in ilk yarısına çentik tasarımına sahip akıllı telefonlar damga vurdu. Birçok üretici alışkanlıklarını bir tarafa bırakıp bu akıma uyum sağlarken Samsung, HTC, Sony ve birkaç Çinli üretici ise bu akımdan sıyrılmayı başardı. Özellikle kamera ve yapay zeka konusunda ciddi inovasyon kaydedilirken, üçlü kamera paketine sahip Huawei P20 Pro ve değişken diyafram aralığıyla Galaxy S9/S9+ akıllı telefonlardaki kamera deneyimine yeni bir boyut kazandırdı. Oppo ve Vivo gibi üreticilerin çentik tasarımı için geliştirdiği çözümler ise adeta büyüledi.

DonanımHaber ekibi olarak gerek MWC 2018'e gerekse de diğer firmaların lansmanlarına bizzat katılım sağlayarak, tanıtımı yapılan telefonları en hızlı şekilde sizlerle buluşturmaya çalıştık. Birçok lansmanı olay yerinden takip ederek, sektöre ilişkin tüm ürün ve teknolojileri, haberlerimizde ve video incelemelerimizde sizlerle buluşturduk. Şimdi sıra yılın ilk yarısının en iyi akıllı telefonunu seçmeye geldi.

Yazımızın devamında yer alan ankette oy kullanarak sizin için en iyisi olduğunu düşündüğünüz akıllı telefona karar verebilirsiniz. Sizin seçiminiz olan cihaz listede yoksa yorumlarda belirtebilirsiniz.

2018 yılının ilk yarısında tanıtılan telefonlardan en iyisi hangisi? Asus ROG Phone Galaxy S9/S9+ HTC U12+ Huawei P20 Pro LG G7 ThinQ OnePlus 6 Oppo Find X Sony Xperia XZ2 Premium Vivo Nex S/Nex A Xiaomi Mi 8/Mi 8 Explorer Edition Oy Ver 3863 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2018 yılının ilk yarısında tanıtılan telefonlardan en iyisi hangisi? Asus ROG Phone Galaxy S9/S9+ HTC U12+ Huawei P20 Pro LG G7 ThinQ OnePlus 6 Oppo Find X Sony Xperia XZ2 Premium Vivo Nex S/Nex A Xiaomi Mi 8/Mi 8 Explorer Edition Anket Sonlandı 3863 kişi oy verdi. Sonuçları Göster 2018 yılının ilk yarısında tanıtılan telefonlardan en iyisi hangisi? 3% Asus ROG Phone 135 oy 19% Galaxy S9/S9+ 751 oy 3% HTC U12+ 134 oy 21% Huawei P20 Pro 807 oy 2% LG G7 ThinQ 65 oy 5% OnePlus 6 177 oy 7% Oppo Find X 277 oy 3% Sony Xperia XZ2 Premium 110 oy 4% Vivo Nex S/Nex A 169 oy 32% Xiaomi Mi 8/Mi 8 Explorer Edition 1238 oy 3863 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön