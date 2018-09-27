Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi!

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı”, RTÜK’ün internet sitesinden yayınlandı. Taslakta yapılacak küçük birkaç değişikliğin ardından yönetmeliğin yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Dijital yayıncılardan yüklü miktarda lisans ücreti alınacak
RTÜK, geleneksel yayıncılık yapan TV ve radyo yayınlarını denetlediği gibi bundan sonra internetten yayınlarını da denetleyecek. Üstelik denetim alanı sadece canlı TV ve radyo yayını yapanları kapsamıyor. “İsteğe bağlı yayın hizmeti (VOD ve )” tanımına giren Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi dijital yayıncılar da RTÜK’ün denetimi altına giriyor. RTÜK, yalnızca ticari amaçla kullanımları denetleyecek. Bireysel yayınlar kapsam dışında tutulacak.
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Gelirlerin binde beşi RTÜK’e gidecek!Lisans almak isteyen yayıncıların kabul edeceği yükümlülükler arasında ilginç bir madde bulunuyor. Ücretli yayın sunan kuruluşların yıllık net satışlarının binde beşi, gelecek yıl RTÜK’e aktarılacak.
Taslakta; lisans almayan yayıncılara uygulanacak idari yaptırımlar, internet yayıncıların yükümlülükleri ve RTÜK’ün denetim kapsamı hakkında maddelere yer verildi.
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