Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi!

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İnternetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor. Konuyla ilgili yönetmeliğin taslağı yayınlandı.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı”, RTÜK’ün internet sitesinden yayınlandı. Taslakta yapılacak küçük birkaç değişikliğin ardından yönetmeliğin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Dijital yayıncılardan yüklü miktarda lisans ücreti alınacak

RTÜK, geleneksel yayıncılık yapan TV ve radyo yayınlarını denetlediği gibi bundan sonra internetten yayınlarını da denetleyecek. Üstelik denetim alanı sadece canlı TV ve radyo yayını yapanları kapsamıyor. “İsteğe bağlı yayın hizmeti (VOD ve )” tanımına giren Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi dijital yayıncılar da RTÜK’ün denetimi altına giriyor. RTÜK, yalnızca ticari amaçla kullanımları denetleyecek. Bireysel yayınlar kapsam dışında tutulacak.

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İnternetten TV ve radyo yayını yapmak isteyen yayıncıların RTÜK lisansı alması gerekecek. İsteğe bağlı yayın hizmeti (VOD) için 100 bin TL, TV yayını için 100 bin TL ve radyo yayını için 10 bin TL talep ediliyor. Bu hizmetleri bir arada sunan kuruluşlardan her hizmet için ayrı ücret talep ediliyor. Yani hem TV, hem radyo hem de VOD içerik üreten yayıncılardan 210 bin TL alınacak.

RTÜK’ün verdiği lisans, 10 yıl boyunca geçerli olacak. Lisans olmadan yayın yapan kuruluşların tespiti halinde RTÜK’ün internet sitesinden duyurusu yapılacak. Duyurunun ardından kuruluş yayın yapmak istiyorsa üç aylık geçici lisans ücreti parasını yatırmak zorunda. Ücreti yatırmazsa, erişim engeli uygulanacak.

Gelirlerin binde beşi RTÜK’e gidecek!

Lisans almak isteyen yayıncıların kabul edeceği yükümlülükler arasında ilginç bir madde bulunuyor. Ücretli yayın sunan kuruluşların yıllık net satışlarının, gelecek yıl RTÜK’e aktarılacak.

Taslakta; lisans almayan yayıncılara uygulanacak idari yaptırımlar, internet yayıncıların yükümlülükleri ve RTÜK’ün denetim kapsamı hakkında maddelere yer verildi.