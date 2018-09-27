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Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi!

Netflix, YouTube ve diğer dijital yayın platformlarına RTÜK'ün müdahale edebilmesine imkân tanıyan yönetmeliğin taslağı yayınlandı. RTÜK, dijital yayıncılardan yüklü miktarda lisans ücreti alacak.
7 ay
13,8b
1
156
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yönetmelik taslağı yayınlandı: İnternet yayınlarına RTÜK denetimi!
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İnternetten yayın yapan kuruluşlara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) denetimi geliyor. Konuyla ilgili yönetmeliğin taslağı yayınlandı.

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı”, RTÜK’ün internet sitesinden yayınlandı. Taslakta yapılacak küçük birkaç değişikliğin ardından yönetmeliğin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Dijital yayıncılardan yüklü miktarda lisans ücreti alınacak

RTÜK, geleneksel yayıncılık yapan TV ve radyo yayınlarını denetlediği gibi bundan sonra internetten yayınlarını da denetleyecek. Üstelik denetim alanı sadece canlı TV ve radyo yayını yapanları kapsamıyor. “İsteğe bağlı yayın hizmeti (VOD ve )” tanımına giren Netflix, YouTube, BluTV, Spotify gibi dijital yayıncılar da RTÜK’ün denetimi altına giriyor. RTÜK, yalnızca ticari amaçla kullanımları denetleyecek. Bireysel yayınlar kapsam dışında tutulacak.

Ayrıca Bkz. "Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı"

İnternetten TV ve radyo yayını yapmak isteyen yayıncıların RTÜK lisansı alması gerekecek. İsteğe bağlı yayın hizmeti (VOD) için 100 bin TL, TV yayını için 100 bin TL ve radyo yayını için 10 bin TL talep ediliyor. Bu hizmetleri bir arada sunan kuruluşlardan her hizmet için ayrı ücret talep ediliyor. Yani hem TV, hem radyo hem de VOD içerik üreten yayıncılardan 210 bin TL alınacak.
RTÜK’ün verdiği lisans, 10 yıl boyunca geçerli olacak. Lisans olmadan yayın yapan kuruluşların tespiti halinde RTÜK’ün internet sitesinden duyurusu yapılacak. Duyurunun ardından kuruluş yayın yapmak istiyorsa üç aylık geçici lisans ücreti parasını yatırmak zorunda. Ücreti yatırmazsa, erişim engeli uygulanacak.

Gelirlerin binde beşi RTÜK’e gidecek!

Lisans almak isteyen yayıncıların kabul edeceği yükümlülükler arasında ilginç bir madde bulunuyor. Ücretli yayın sunan kuruluşların yıllık net satışlarının binde beşi, gelecek yıl RTÜK’e aktarılacak.

Taslakta; lisans almayan yayıncılara uygulanacak idari yaptırımlar, internet yayıncıların yükümlülükleri ve RTÜK’ün denetim kapsamı hakkında maddelere yer verildi.


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emre1393 7 ay en beğenilen
muz cumhuriyetinde sıradan bir gün daha.
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napolyon94 7 ay
Allah kahretsin, her geçen gün yaşam çemberimiz daralıyor. Sansür de sansür! ULAN RTÜK SEN KİMSİN Kİ İNTERNETİ DENETLEME HAKKİNİ KENDİNDE GOREBİLİYORSUN?
1 Yanıt Yanıtla +202
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mokinto 7 ay
4k hdr buzlu Netflix.
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2 Avatar Avatar
Saul Hudson 6 ay
torrente mecbur bırakırlarsa kullanmaktan çekinmem.
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Thingol 7 ay
Nasıl bir saçmalık yahu bu. Çocuğumun Netflix'de ne işi var o yaşta? Bari düzgün bir bahane bulun. Açıkça biz örümcek kafalıyız deyin. Netflix izleyecek yaşa geldiyse de ondan sonrasına ben karar veririm. Sana mı soracağım benim çocuğum ne izleyebilir diye? Kimsiniz kardeşim siz? Devlet, vatandaşına hizmet için vardır. Vatandaş devletin kölesi değildir. Bu kanunda emeği geçen ne kadar adam varsa halkın hak ve özgürlüklerini kısıtlamak suçundan içeri alınması lazım.
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Hendrik Johannes Cruijff 7 ay
İnternet yayınlarına Rtük yasağı hm anladım amaçları propaganda kanallarını engellemek.Hükümetle ters düşen politikalar izleyen programları tabi sosyal medya büyük mecra artık ayaklanma ve hareketlenmeler youtube vb kanallar üzerinden oluyor malum tv kanallarını kendilerine bağladılar.Wikipedia hala kapalı yav yapmadıkları iş mi.Rtük bu zamana kadar hangi işe yaradı evlilik denen insan ahlakına uymayan programları yıllardır yayınladılar sırf yandaşları para kazanıyor diye.
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AMC 7 ay
Rtük boş işlerlen uğraşacagına saçma sapan çakma dizileri yasaklasın.
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15 7 ay
Jwjs
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15 7 ay
ıöbxm
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nl_ztrk 7 ay
Bipsiz dizi izliyorduk ne güzel...
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Brotha 7 ay
Spotify'da neyi denetleyecekler Allah aşkına çok merak ediyorum.
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e92v8 7 ay Brotha
Aynen ya spotify da müzikten başka ne var
netflix te öyle, adamlar +18 dizi yayınlasalar bile türkiye ne yapabilir? Ne aptalca bir sistemimiz var hergün çıldırıyorum
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aykut.. 7 ay
Abi bu hükümetin başka işi gücü yok mu Allah aşkına zırt pırt gereksiz şeylerle uğraşıp dururlar anca
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kakarikikiri 7 ay
insan bir yerden sonra söyleyecek söz bulamıyor, kendi dünya görüşlerinden olmayan her şeye denetim, yasak ve vergi. internetin yarısı yasak zaten! yakında tek girebildiğimiz site turkuaz medyanın siteleri olacak sanırım.
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