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Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı

Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırım meyvesini yavaş yavaş veriyor. Havaların da elverişli olması ile dün rüzgar enerjisinde önemli bir rekora ulaşıldı. İşte detaylar:
7 ay
30,4b
1
63
Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı
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Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem güneş hem de rüzgar için önemli yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların geri dönüşleri yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde hizmete alınmış 172 rüzgar enerjisi santrali, dün önemli bir rakam elde etti. Hızını artıran rüzgarın etkisi ile enerji üretimi artan rüzgar santralleri, dün üretilen elektriğin %16.8’lik dilimini sağladı.


Ülkemizin bir yıl içinde toplamda tükettiği elektriğin %6.3’ünü üreten rüzgar türbinleri için %16.8’lik üretim rakamı önemli bir rekor. Dün üretilen toplam elektrik oranı 780 bin 674 megavatsaate ulaşmış.


Doğal gaz ve kömür yakılarak üretim yapılan santrallerden sonra payı en yüksek enerji üretim birimi olan rüzgar türbinlerinin en büyüğü Manisa Soma’da yer alan Soma Rüzgar Santrali. Kurulu gücü 240MW seviyesinde. Ülkemizdeki diğer 5 büyük rüzgar santrali ise şöyle: 

  • Soma Rüzgar Santrali - Manisa 240MW
  • Dinar Rüzgar Santrali - Afyon 200MW
  • Geycek Rüzgar Santrali - Kırşehir 168MW
  • Balıkesir Rüzgar Santrali - Balıkesir 143MW
  • Osmaniye Gökçedağ RES - Osmaniye 135MW

Rüzgar son 5 yılda çok hızlı büyüyor

Anlık artan tüketim ihtiyacının karşılanmasında anahtar rol oynayan doğal gaz santrallerinde dün 213 bin 537, ithal kömür ile çalışan termik santrallerde 180 bin 622 megavaat saat elektrik üretilmiş. Türkiye’de hidroelektrik, linyit kömürü ile çalışan termik santraller ve akarsulara üzerine kurulan HES’ler ve güneş olmak üzere 4 farklı santral tipinden daha elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.


Ülkemizde kurulu rüzgar gücü 6.6MWe seviyesini aşmış durumda. 2005 yılında çıkan Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun getirdiği kolaylıklar ile birlikte özellikle son 5 yılda rüzgar enerjisinde her yıl %25-30 seviyesinde bir büyüme rakamı yakalanmış oldu. Bu arada çok yakında Kuzey Ege’de denizlere kurulacak deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri ihalesi yapılacak. İhale kapsamındaki kapasite ise bin 200 megavat olarak hedefleniyor.

* Kullanılan görseller ülkemizdeki rüzgar santrallerinden alınmıştır. 

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MustafaC53 7 ay en beğenilen
Çok önemli ve çok güzel bir haber, devlet ve halk olarak paramızın çoğu bu enerjiye gidiyor. Eğitim ve askeriyeden sonra en büyük yatırımlarımızı enerjiye yapmalıyız.
Çok önemli ve çok güzel bir haber, devlet ve halk olarak paramızın çoğu bu enerjiye gidiyor. Eğitim ve askeriyeden sonra en büyük yatırımlarımızı enerjiye ya...
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Swonz 7 ay faruk321
Hocam tek nedeni bu değil aslında. Şöyle karşılaştırma yapalım
- 1000mw'lık nükleer santral için yaklaşık 3.4 km2 alana ihtiyaç duyulur ama 1000mw rüzgar santrali için yaklaşık olarak 344 km2 bir alan gerekir
- rüzgar gülü %25 kapasite ile 20 yıl çalışırken nükleer santral %90 kapasiteyle 60 yıl çalışır
- aynı gücü üreten rüzgar santrali ile nükleer santral yapıldığını düşün. Rüzgar santrali inşaasında 50 kat çelik 60 kat beton fazladan kullanılır
Örnek soma res 169 rüzgar gülüyle yılda ortalama 500 gwh üretiyor.
Akkuyu nükleer santrali 4 reaktörüyle tam kapasite yıllık üretim değeri yaklaşık 35.000 gwh
Hocam tek nedeni bu değil aslında. Şöyle karşılaştırma yapalım- 1000mw'lık nükleer santral için yaklaşık 3.4 km2 alana ihtiyaç duyulur ama 1000mw rüzgar s...
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Swonz 7 ay faruk321
Nükleer santralin ürettiği güç bir rüzgar santrali ile kıyaslanmayacak kadar büyük
2 Yanıt Yanıtla +44
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
Nükleer iyi tabi ki de, atomu kim parçalayacak, daha teknoloji yok bizde, ve İran örneğindeki gibi ulaşmaya çalışanlara da baskı uygulanıyor. Parası ile kurdurmaya çalışıyoruz, Rusya'dan başka gelen yok.
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DH Misafiri 7 ay
Başka ülkeler kaçta kaçını karşılıyor, ona baktınız mı?
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e_capkan 7 ay
çok az.
%100 ü geçmişti bir tane ülke bi ara (almanya sanırım)
elektrik fiyatı ekisye düşmüştü hatta
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hazarRS 7 ay
böyle haberlere ve gelişmelere ihtiyacımız var işte.
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pcqlock 7 ay
Su laf oyunlarina sinir oluyorum.
"Urettigi elektrigin yuzde 17 si" tamam pay guzelde önemli olan tukettigi elektrigin yuzdesi degilmidir.
"Yuzde yuz yerli tasarim hizli tren" tasarim lafinida ne guzel koymussunuz.
Demirele ozenir oldular. Biz zam yapmadik bizden oncekiler yapmis biz onayladik
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Kafam Kasınıyor 7 ay
eyy cehape meGAVATı sizden ogrenecek degiliz
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Ö1f1 7 ay
Jeoternal kaynaklı enerji sektörü hakkında bilgisi olan var mı?
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woineer 7 ay
Bu haber güzel yalnız kaçırılan bir şey var. Toptan piyasada elektriğin 1 mwh'i 350 tl civarı şu anda. Lakin devlet rüzgardan üretenlere destek veriyor. Ve rüzgarcılar 10 yıl süreyle 1 mwh elektriği 73 dolardan, güneşciler 133$'dan satıyor.
Mesela bir kömür santrali, doğalgaz santrali 350 civarına satarken rüzgarcı 73$*6=450 liraya satıyor. Aradaki fazla fiyat farkı da epdk'nın belirlediği tarifelerin içine dahil edilerek biz hane halkı ve diğer sanayicilere yansıtılıyor.
Örnek vermek gerekirse enerjiye 350 lira verirken ortalama 60-70 lira da rüzgar, güneş gibi santrallerden üretildiği için ekstra olarak cebimizden çıkıyor.
Son olarak; devletin bu santrallere destek verme sebebi yaygınlaşması için. Ekipmanlar pahalı ve ithal ediliyor. Destek verilmezse kimse kurmak istemiyor. Ne zaman ekipmanların ana omurgasını biz üretebiliriz, işte o zaman rüzgar ve güneş santrali bizim için hem çevreci hem de ekonomik olur. Diğer türlü çevreye faydalı, cebe zarar. Son zamanlarda artan enflasyonun ana sebebi de elektrik ve doğalgazdaki bu bağımlılıkların sonucu.
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mahmut716 7 ay
5 santral değil de 50 santral olsaydi, yüzde 100unu üretecekti belki
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ouzqan 7 ay
Güzel başlangıç ama daha da fazlası yapılmalı.
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