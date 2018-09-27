Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı

Ülkemizin bir yıl içinde toplamda tükettiği elektriğin %6.3’ünü üreten rüzgar türbinleri için %16.8’lik üretim rakamı önemli bir rekor. Dün üretilen toplam elektrik oranı 780 bin 674 megavatsaate ulaşmış.
Doğal gaz ve kömür yakılarak üretim yapılan santrallerden sonra payı en yüksek enerji üretim birimi olan rüzgar türbinlerinin en büyüğü Manisa Soma’da yer alan Soma Rüzgar Santrali. Kurulu gücü 240MW seviyesinde. Ülkemizdeki diğer 5 büyük rüzgar santrali ise şöyle:
- Soma Rüzgar Santrali - Manisa 240MW
- Dinar Rüzgar Santrali - Afyon 200MW
- Geycek Rüzgar Santrali - Kırşehir 168MW
- Balıkesir Rüzgar Santrali - Balıkesir 143MW
- Osmaniye Gökçedağ RES - Osmaniye 135MW
Rüzgar son 5 yılda çok hızlı büyüyor
Anlık artan tüketim ihtiyacının karşılanmasında anahtar rol oynayan doğal gaz santrallerinde dün 213 bin 537, ithal kömür ile çalışan termik santrallerde 180 bin 622 megavaat saat elektrik üretilmiş. Türkiye’de hidroelektrik, linyit kömürü ile çalışan termik santraller ve akarsulara üzerine kurulan HES’ler ve güneş olmak üzere 4 farklı santral tipinden daha elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.
Ülkemizde kurulu rüzgar gücü 6.6MWe seviyesini aşmış durumda. 2005 yılında çıkan Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun getirdiği kolaylıklar ile birlikte özellikle son 5 yılda rüzgar enerjisinde her yıl %25-30 seviyesinde bir büyüme rakamı yakalanmış oldu. Bu arada çok yakında Kuzey Ege’de denizlere kurulacak deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri ihalesi yapılacak. İhale kapsamındaki kapasite ise bin 200 megavat olarak hedefleniyor.
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- 1000mw'lık nükleer santral için yaklaşık 3.4 km2 alana ihtiyaç duyulur ama 1000mw rüzgar santrali için yaklaşık olarak 344 km2 bir alan gerekir
- rüzgar gülü %25 kapasite ile 20 yıl çalışırken nükleer santral %90 kapasiteyle 60 yıl çalışır
- aynı gücü üreten rüzgar santrali ile nükleer santral yapıldığını düşün. Rüzgar santrali inşaasında 50 kat çelik 60 kat beton fazladan kullanılır
Örnek soma res 169 rüzgar gülüyle yılda ortalama 500 gwh üretiyor.
Akkuyu nükleer santrali 4 reaktörüyle tam kapasite yıllık üretim değeri yaklaşık 35.000 gwh