Rekor: Türkiye dün ürettiği elektriğin %17’sini rüzgardan karşıladı

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Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hem güneş hem de rüzgar için önemli yatırımlar yapılıyor. Bu yatırımların geri dönüşleri yavaş yavaş etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde hizmete alınmış 172 rüzgar enerjisi santrali, dün önemli bir rakam elde etti. Hızını artıran rüzgarın etkisi ile enerji üretimi artan rüzgar santralleri, dün üretilen elektriğin %16.8’lik dilimini sağladı.





Ülkemizin bir yıl içinde toplamda tükettiği elektriğin %6.3’ünü üreten rüzgar türbinleri için %16.8’lik üretim rakamı önemli bir rekor. Dün üretilen toplam elektrik oranı 780 bin 674 megavatsaate ulaşmış.





Doğal gaz ve kömür yakılarak üretim yapılan santrallerden sonra payı en yüksek enerji üretim birimi olan rüzgar türbinlerinin en büyüğü Manisa Soma’da yer alan Soma Rüzgar Santrali. Kurulu gücü 240MW seviyesinde. Ülkemizdeki diğer 5 büyük rüzgar santrali ise şöyle:

Soma Rüzgar Santrali - Manisa 240MW

Dinar Rüzgar Santrali - Afyon 200MW

Geycek Rüzgar Santrali - Kırşehir 168MW

Balıkesir Rüzgar Santrali - Balıkesir 143MW

Osmaniye Gökçedağ RES - Osmaniye 135MW

Rüzgar son 5 yılda çok hızlı büyüyor

Anlık artan tüketim ihtiyacının karşılanmasında anahtar rol oynayan doğal gaz santrallerinde dün 213 bin 537, ithal kömür ile çalışan termik santrallerde 180 bin 622 megavaat saat elektrik üretilmiş. Türkiye’de hidroelektrik, linyit kömürü ile çalışan termik santraller ve akarsulara üzerine kurulan HES’ler ve güneş olmak üzere 4 farklı santral tipinden daha elektrik üretimi gerçekleştiriliyor.





Ülkemizde kurulu rüzgar gücü 6.6MWe seviyesini aşmış durumda. 2005 yılında çıkan Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun getirdiği kolaylıklar ile birlikte özellikle son 5 yılda rüzgar enerjisinde her yıl %25-30 seviyesinde bir büyüme rakamı yakalanmış oldu. Bu arada çok yakında Kuzey Ege’de denizlere kurulacak deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri ihalesi yapılacak. İhale kapsamındaki kapasite ise bin 200 megavat olarak hedefleniyor.

* Kullanılan görseller ülkemizdeki rüzgar santrallerinden alınmıştır.