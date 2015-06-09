Yönlendiriciler kablosuz şarj için kullanılabilecek

Bilim dünyası zaman zaman evimizde bize hizmet veren bazı araçları çok daha farklı amaçlar için kilit cihazlar haline getirebiliyor. Washington Üniversitesi araştırmacıları da benzer bir çaba içerisinde.





Araştımacılar evinizdeki yönlendiricinin yaydığı radyo frekanslarını kablosuz şarj için bir enerji dalgası haline getirmeyi başarmış. Üstelik bunun için yönlendirici tarafında sadece yazılım güncellemesi yapmak yeterli.





Projede kritik nokta şarj edilen cihazda ortaya çıkıyor. Bu cihazın radyo frekanslarını doğru akıma çevirecek bir dönüştürücüye sahip olması gerekiyor. Bu sayede evinizde yönlendiricinin frekanslarının ulaştığı bir yere cihazınızı koyuyorsunuz ve şarj olmasını seyrediyorsunuz. Bu mesafe genelde 8-10 metre oluyor.





Piyasada buna benzer mantıkta çalışan Energous adında bir seri mevcut. Ancak bu cihaz sadece enerji aktarımı yapıyor. Projedeki yönlendirici ise WiFi üzerinden internet iletmeye devam ederken herhangi bir aksama olmadan enerji de aktarabiliyor.





Ekip 6 tane Asus RT-AC68U yönlendiricisini deneme amaçlı gönüllü kişilerin evlerine yerleştirmiş ve denekler cihazlarını sıkıntısız şarj edebilmiş. Ayrıca WiFi bağlantısının da kalitesinin düşmediği görülmüş.





Üniversite projeyi hayata geçirmek üzere bir girişim ile çalışmalara başlamış durumda. Sayısız testlerin sonucunda ortaya bir tüketici ürünü çıkacak. Ancak bunun ne zaman çıkacağı ve mobil cihaz tarafında ne tür sensörler kullanılacağı belli değil.

http://www.phonearena.com/news/Firmware-update-can-turn-your-Wi-Fi-router-into-a-battery-charger-for-your-smartphone-or-tablet_id70243