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Yönlendiriciler kablosuz şarj için kullanılabilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yönlendiriciler kablosuz şarj için kullanılabilecek

Bilim dünyası zaman zaman evimizde bize hizmet veren bazı araçları çok daha farklı amaçlar için kilit cihazlar haline getirebiliyor. Washington Üniversitesi araştırmacıları da benzer bir çaba içerisinde.

Araştımacılar evinizdeki yönlendiricinin yaydığı radyo frekanslarını kablosuz şarj için bir enerji dalgası haline getirmeyi başarmış. Üstelik bunun için yönlendirici tarafında sadece yazılım güncellemesi yapmak yeterli. 

Projede kritik nokta şarj edilen cihazda ortaya çıkıyor. Bu cihazın radyo frekanslarını doğru akıma çevirecek bir dönüştürücüye sahip olması gerekiyor. Bu sayede evinizde yönlendiricinin frekanslarının ulaştığı bir yere cihazınızı koyuyorsunuz ve şarj olmasını seyrediyorsunuz. Bu mesafe genelde 8-10 metre oluyor.

Piyasada buna benzer mantıkta çalışan Energous adında bir seri mevcut. Ancak bu cihaz sadece enerji aktarımı yapıyor. Projedeki yönlendirici ise WiFi üzerinden internet iletmeye devam ederken herhangi bir aksama olmadan enerji de aktarabiliyor. 

Ekip 6 tane Asus RT-AC68U yönlendiricisini deneme amaçlı gönüllü kişilerin evlerine yerleştirmiş ve denekler cihazlarını sıkıntısız şarj edebilmiş. Ayrıca WiFi bağlantısının da kalitesinin düşmediği görülmüş. 

Üniversite projeyi hayata geçirmek üzere bir girişim ile çalışmalara başlamış durumda. Sayısız testlerin sonucunda ortaya bir tüketici ürünü çıkacak. Ancak bunun ne zaman çıkacağı ve mobil cihaz tarafında ne tür sensörler kullanılacağı belli değil.  

http://www.phonearena.com/news/Firmware-update-can-turn-your-Wi-Fi-router-into-a-battery-charger-for-your-smartphone-or-tablet_id70243 Yorum Yaz
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2000li 4 yıl
Deneme
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Umutcan 4 yıl
Dışarıda tamam, ama evimde kablo teknolojisi varken kullanmam. Ki zaten kablo kadar hızlı şarj etmeyeceğine eminim, ev haricinde ise batarya bitme derdinden kurtarır.
Şu da var ki ben wifi'ı kullanmadığım zaman kapatmaya özen gösteriyorum fakat komşularımın 7/24 açık. Etrafımda 13-15 tane ağ buluyorum, bu durumda kablosuz sinyallerden ne kadar kaçabiliriz tartışılır.
Tüm o sinyaller benim evimin içine de ulaşıyor. Artık yaşantımızın içine girmiş.
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ufuk172 4 yıl
Gelecegin teknolojik atilimlari bence kablosuz enerji aktarimi alaninda olacak. Hic bir zaman alete baglamadiginiz sebeke uzerinden kendini sarj eden teefonlar oldugunu dusunun.
Siz sokakta yururken telefonunuz cebinizde sarj oluyor!
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ufuk172 4 yıl
Gelecegin teknolojik atilimlari bence kablosuz enerji aktarimi alaninda olacak. Hic bir zaman alete baglamadiginiz sebeke uzerinden kendini sarj eden teefonlar oldugunu dusunun.
Siz sokakta yururken telefonunuz cebinizde sarj oluyor!
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ardabeyim 4 yıl
@Blaberus sıcak bir yaz gününde öğle saatlerinde 1 saat dışarda gezerken aldığın radyasyon telefonu 1 yıl cebinde gezdirdiğinde aldığın radyasyonla neredeyse aynı. Radyasyon konusunda bu kadar takıntılıysan yazları da dışarı çıkmıyorsundur kesin o zaman
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DraGonS 4 yıl
Eskiden 3310 zamanında telefonlarımızın arkasına bit sticker yapıştırırdık. Telefonla konuşurken o sticker yanıp sönerdi. Onu her gördüğümde ne biçim bir radyayon yediğimizi düşünür dururdum.
Etraf zaten wifi çöplüğü birde kablosuz akım geçirmek ya da enerji dönüşümü yapmak ne kadar akla mantığa yatkın onu hiç bilmiyorum.
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Vault Man 4 yıl
ya ben anlamıyorum kimse radyasyondan korkmuyor mu ? Şahsen ben odamda 4 tane kaktüs yetiştiriyorum ayrıca telefonumu yatarken vs 2-3 mt uzağıma bırakırım. Wifi değil kablolu kullanıyorum. Ben ki ne ilac ne iğne olan adamım ama bu radrasyon şakaya gelmez, çocugunuz 9 kollu, 2 kafalı olabilir, daha kötüsü siz kanser olabilirsiniz. Bu çalışmalar beni korkutuyor zaten her yerde kablosuz işlemler gerçekleşirken birde bu çıkarsa herhalde ben korkudan telefonu böyle şarj etmem.
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MühendisMurat 4 yıl Vault Man
Blaberus

ya ben anlamıyorum kimse radyasyondan korkmuyor mu ? Şahsen ben odamda 4 tane kaktüs yetiştiriyorum ayrıca telefonumu yatarken vs 2-3 mt uzağıma bırakırım. Wifi değil kablolu kullanıyorum. Ben ki ne ilac ne iğne olan adamım ama bu radrasyon şakaya gelmez, çocugunuz 9 kollu, 2 kafalı olabilir, daha kötüsü siz kanser olabilirsiniz. Bu çalışmalar beni korkutuyor zaten her yerde kablosuz işlemler gerçekleşirken birde bu çıkarsa herhalde ben korkudan telefonu böyle şarj etmem.

Gerçekten haklısın, gelişme güzel ama bende buna dikkat ediyorum artık ciddi zararlarını uzun vadede göreceğimize inanıyorum.
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GoldPunch 4 yıl
Harika bir gelişme olur.
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