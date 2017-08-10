YotaPhone 3 detaylanıyor

Yıllar önce Putin’in desteği ile yola çıkan ve arka kısımdaki e-ink ekranı ile akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getiren YotaPhone, yeni nesline gün sayıyor. YotaPhone 3 modelinin özellikleri detaylanmaya başladı.

Yeniden başlıyor

Projeyi geliştiren Yota firması, girdiği mali sıkıntılar nedeniyle 2015 yılında Çinli Hex Global firmasına yüzde 65 hissesini satmak zorunda kalmıştı. YotaPhone 3 projesi de bu nedenle bir süre rafa kalkmıştı. Haziran ayında YotaPhone 3 ile ilgili planlar yeniden duyuruldu. Şimdi ise donanımı detaylanıyor.

YotaPhone 3 daha çok orta seviyeye hitap eden bir donanıma sahip. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği telefon, e-ink ekranlı ikinci ekran ile birlikte uzun kullanım sürelerine erişebilecek.

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4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelin arka kamerası 12MP çözünürlüğünde. Ön kamerası ise 13MP çözünürlüğünde. Batarya kapasitesi 3200mAh civarında.

YotePhone 3 modelinin 64GB kapasiteli versiyonu 350$ fiyat etiketine sahip. 128GB kapasiteli versiyonu ise 450$ civarında olacak. Satışlara Eylül ayında Çin’de başlanıyor. Sonrasında Rusya’ya sıra gelecek. YotaPhone 2 modeli ülkemizde de satışa çıkmıştı. Bakalım yeni model de sınırlarımıza uğrayacak mı?