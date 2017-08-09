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Meizu’dan arka ekranlı yeni bir akıllı telefon geliyor

Memleketinde kaybettiği pazar payını geri almanın çabası içerisinde olan Meizu, yeni bir arka ekranlı akıllı telefon geliştiriyor. Meizu X2 görselleri internete sızdırıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz haftalarda arkasında ikinci bir dokunmatik ekranı olan Pro 7 akıllı telefon serisini tanıtan Çinli Meizu, konsepti beğenmişe benziyor. Firma arkasında ekran olan üçüncü bir akıllı telefonun hazırlığı içerisinde.

Konsept beğenildi

Sızdırılan görsellere göre Meizu X2 adını alması beklenen akıllı telefonda daire şeklinde bir arka ekran yer alıyor. Pro 7 serisine göre daha küçük olan bu ekranda kısıtlı bir fonksiyonellik olacağı tahmin ediliyor. Yani sadece bildirimler ve gelen arama, mesaj gibi uyarılar ekranda görünecek.

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İkinci ekran kavramı aslında YotaPhone ile daha dikkat çekici hale gelmişti. Ana ekran boyutlarında renksiz ikinci arka ekran, pil tasarrufuna önemli bir katkı sağlıyordu. Daha sonra LG V serisinde de küçük ikinci ekranlar görmüştük. Meizu da farklı bir tasarım ile şansını denemek istiyor. Muhtemelen Pro 7 serisinde ikinci ekran oldukça beğenilince yeni modelin hazırlıkları başladı.

Son dönemde Çin pazarının çok rekabetçi bir hale gelmesi yerli üreticileri oldukça zorluyor. Kendi ülkesinde bir dönem ilk beşe oynayan Meizu artık çok aşağılarda kaldı. Bu bakımdan yeni fikirlerle tüketici ilgisini çekmeye çalışıyor. Meizu X2 için şimdilik ne bir çıkış tarihi ne de donanım bilgisi mevcut. 

 

https://www.phonearena.com/news/Meizu-X2-leaks-with-a-circular-back-display_id96837 Yorum Yaz
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system electronıc 2 yıl
Ekran çılgınlığı devam edecek gibi, bir sonraki nesil telefonlar nasıl olacak merak ediyorum.
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damn2u 2 yıl
Mediatek kullanacağı için devrimsel yenilikler yapsa da yine çoğunluğun tercih sebebi olmayacak.
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pakimeno 2 yıl
meizu mx4 ve mx5 sonrası xiaomi ataklarına cevap veremeyince saçmalayarak dikkat çekmeye çalışıyor.arkada ekran nedir arkadaş ya.sen yılların mp3 çalar üreticisisin ve bu konuda çok iyisin.koy her telefona özel ses çipseti yap güzel bir dizayn koy çift kamera.zaten yazılımın en sağlam androidlerden biri ne diye gereksiz maceralar peşine koşuyorsun anlamıyorum.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
telefonlarda ekran istilası başladı
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cngzmls 2 yıl
Pro 7 olmuş
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