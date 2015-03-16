Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

YouTube, "Cards" adını verdiği yeni video içi açıklama sistemini tanıttı

4 yıl
1,8b
1
3
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
YouTube,
 
Bugün ortaya çıkan bilgilere göre kendi içerisinde ücret karşılığı abone olunabilen bir video hizmeti üzerinde çalışan sınıfının en büyüğü YouTube, "Cards" adını verdiği yeni video içi açıklama sistemini tanıttı.
Uzun zamandır kişilerin videolarına tıklanabilir bağlantılar eklemesine imkan tanıyan ancak bu özelliği mobil tarafa taşımayan YouTube,  resmi blog sitesinde "Cards" isimli yeni sistemini görücüye çıkarttı. Temel olarak yine kişilerin videolarına farklı etkileşimli içerikler (Tıklanabilir diğer videolar, çalma listeleri, bağlantılar, internet siteleri vb) eklemesine dayanan bu yeni özellik, videoların sağ tarafında şeffaf bir pencere üzerinde geliyor ve bu modern çizgiyi artık mobil dünyaya da taşıyor. Bu sayede tablet ve akıllı cihazlar için de "izleyici - içerik üretici" arası etkileşimi mümkün kılan YouTube, gelecek değişiklikler için Cards sistemi hakkında kullanıcılardan gelen bildirimleri de değerlendireceğini belirtti.
YouTube,
 

http://youtubecreator.blogspot.com.tr/2015/03/make-your-videos-even-more-interactive.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PowerPC 4 yıl
Milyarlarca videoyu kazanmadan mı izletecek millete armut piş ağzıma düş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 4 yıl
Tamam kâr edemiyorsun anladıkda iyice adblock kullanmaya zorluyorsunuz ekranın yarısını kaplamış şu zımbırtı !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 4 yıl
YouTube bu gidişle iyice paragöz olacak gibi hayırlısı olsun bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo Vibe Z2 Pro video inceleme "Üst seviye telefon pazarının yeni ve güçlü üyesi testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim