YouTube, "Cards" adını verdiği yeni video içi açıklama sistemini tanıttı

Uzun zamandır kişilerin videolarına tıklanabilir bağlantılar eklemesine imkan tanıyan ancak bu özelliği mobil tarafa taşımayan YouTube, resmi blog sitesinde "Cards" isimli yeni sistemini görücüye çıkarttı. Temel olarak yine kişilerin videolarına farklı etkileşimli içerikler (Tıklanabilir diğer videolar, çalma listeleri, bağlantılar, internet siteleri vb) eklemesine dayanan bu yeni özellik, videoların sağ tarafında şeffaf bir pencere üzerinde geliyor ve bu modern çizgiyi artık mobil dünyaya da taşıyor. Bu sayede tablet ve akıllı cihazlar için de "izleyici - içerik üretici" arası etkileşimi mümkün kılan YouTube, gelecek değişiklikler için Cards sistemi hakkında kullanıcılardan gelen bildirimleri de değerlendireceğini belirtti.

http://youtubecreator.blogspot.com.tr/2015/03/make-your-videos-even-more-interactive.html