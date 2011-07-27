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YouTube mobil veri kullanımının %22’sine ev sahipliği yapıyor

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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YouTube mobil veri kullanımının %22’sine ev sahipliği yapıyor
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Mobil cihazlar giderek hayatımızda daha çok yer ediniyor. Mobil cihazların artışına paralel olarak veri kullanımı da aynı oranda yükseliyor.

Allot Communications firmasının geçtiğimiz Salı günü yayınladığı mobil trendler raporuna göre mobil veri kullanımı yılın ilk yarısında %77 oranında artış gösterdi. Veri kullanımında en çok bant genişliğini çevrimiçi video akışları kullanıyor. Aynı periodda çevrimiçi video izleme %93 oranında arttı.

Video akışları bant genişliğini kullanan en büyük tekil uygulama haline geldi. Mobil bant genişliğini video %39 oranında, dosya paylaşımı %29 oranında ve internet sörfü ise %29 oranında meşgul ediyor.
YouTube’ın mobil veri kullanımındaki oranı %22 seviyesine ulaşmış durumda. Bu oran büyük ölçüde mobil platformlardaki uygulamaları sayesinde gerçekleşiyor. YouTube’un video akış firmaları arasındaki izlenme oranı ise %52 seviyesinde.

Videolar kapasitesi itibariyle bant genişliğini en çok kullanan uygulama. Ancak en çok büyüyen değil. Bant genişliğini %4 oranında kullanan VOIP yani internet üzerinden ses aktarımı da büyük atılım içerisinde. Skype’ın kullanımı yılın ilk yarısında %101 oranında arttı. Twitter kullanımı %297, Facebook kullanımı ise %166 oranında artış gösterdi.

Mobil uygulamalar alanında ise Android Market’teki hareketliliğin yılın ilk yarısında %196, App Store’dakinin ise %47 artış gösterdiği tespit edilmiş. App Store tüm uygulama indirme trafiğinin %84’üne sahip durumda. Android Market %13, diğer mağazalar ise %3’üne sahip.

Allot firması bu raporu hazırlarken dünya çapındaki birçok operatöre bağlı 250 milyondan fazla aboneden toplanan verileri temel aldı.   

Mobil veri kullanımındaki bu artış önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak. Çünkü her gün daha fazla mobil cihaz hayatımıza giriyor ve mobil veri bağlantı teknolojileri daha da hızlı hizmetler sunuyor.

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neXXen 7 yıl
Tartışmayıverirsiniz olur biter. Tüm yorumları okuyorum,çok saçma tartışmalar var, yok ios bir numara yok android iosu ezer. Kime ne güzelse o güzeldir kardeşim,objektif bir tartışma göremiyorum uzun zamandır,zamanınıza yazık şu boş tartışmalar için.
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detroit21 7 yıl
Apple store u her habere atmak zorunda degilsiniz biliyorsunuz tartisma cikacak o yuzden atiyorsunuz .
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darkaura 7 yıl
cok iyi hatirliyorum youtube turkiyede yasaklandigi gun internet hizi belirgin sekilde artmisti. internet trafiginde ciddi bir pay aldigi muhakkak. ama benim aklimi kurcaliyan nokta youtubeun uften puften nedenlerle kapatilip bu kadar uzun sure acilmamasinin bunla ilgisi. ttnetin gecmiste cevirdigi onca bizans oynunu dusunursek bence hicde ihtimal disi degil.
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