    2026 BAFTA Game Awards adayları açıklandı: İşte yılın oyunları

    2026 BAFTA Games Awards adayları belli oldu! Londra'da gerçekleşecek olan etkinliğin aday listesi, 17 kategoride 42 oyunu içeriyor. İşte yılın en iyi oyunları olarak gösterilen yapımlar:

    Yılın en iyi oyunlarının seçileceği 2026 BAFTA Game Awards etkinliği bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak. Bu yılki ödüller, dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricilerinin başarılarını takdir edecek. 17 kategoride 42 oyunun aday gösterildiği bu yıl, Clair Obscur: Expedition 33 ve Dispatch gibi popüler oyunlar sırasıyla 12 ve 9 adaylıkla öne çıkıyor.

    BAFTA Game Awards 2026 adayları

    BAFTA Oyun Ödülleri 2026 aday listesi oyun sektöründe deneyimli profesyonellerden oluşan İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin 1700'den fazla üyesi tarafından belirlendi. Listenin başında, En İyi Oyun, Sanatsal Başarı, Müzik ve performans ödülleri dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde 12 adaylık alan Clair Obscur: Expedition 33 yer alıyor. İşte bu yılki BAFTA Game Awards adayları:

    Yılın en iyi oyunu

    • ARC Raiders
    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones

    En iyi animasyon

    • Battlefield 6
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong

    En iyi sanatsal başarı

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Hollow Knight: Silksong
    • South of Midnight

    En iyi ses

    • ARC Raiders
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones

    En iyi İngiliz yapımı oyun

    • Atomfall
    • Citizen Sleeper 2
    • Mafia: The Old Country
    • Monument Valley 3
    • Powerwash Simulator 2
    • Two Point Museum

    En iyi ilk oyun

    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Consume Me
    • Despelote
    • Dispatch
    • The Midnight Walk

    En iyi gelişen oyun

    • Fallout 76
    • Helldivers 2
    • Hitman World of Assassination
    • No Man’s Sky
    • Vampire Survivors
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2

    En iyi aile oyunu

    • Donkey Kong Bananza
    • Is This Seat Taken?
    • LEGO Party!
    • Mario Kart World
    • Powerwash Simulator 2
    • Two Point Museum

    En iyi eğlence ötesi oyun

    • The Alters
    • And Roger
    • Citizen Sleeper 2
    • Consume Me
    • Despelote
    • STALKER 2

    En iyi oyun tasarımı

    • Ball X Pit
    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Ghost of Yotei
    • Hades II
    • Split Fiction

    En iyi çok oyunculu oyun

    • ARC Raiders
    • Dune: Awakening
    • Elden Ring Nightreign
    • LEGO Party!
    • PEAK
    • Split Fiction

    Müzikleri en iyi oyun

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Hollow Knight: Silksong
    • Indiana Jones

    En iyi hikaye anlatımı

    • The Alters
    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Indiana Jones
    • Kingdom Come: Deliverance II

    En iyi tescilli fikir

    • The Alters
    • ARC Raiders
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Dispatch
    • South of Midnight
    • Split Fiction

    En iyi başrol oyuncusu

    • Aaron Paul – Dispatch
    • Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
    • Erika Ishii – Ghost of Yotei
    • Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
    • Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
    • Troy Baker – Indiana Jones

    En iyi yardımcı oyuncu

    • Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
    • Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
    • Jane Perry – Dead Take
    • Jeffrey Wright – Dispatch
    • Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
    • Troy Baker – Death Stranding 2

    En iyi teknik başarı

    • ARC Raiders
    • Death Stranding 2
    • DOOM: The Dark Ages
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones
    • Split Fiction

