2026 BAFTA Game Awards adayları açıklandı: İşte yılın oyunları

BAFTA Game Awards 2026 adayları
Yılın en iyi oyunu
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
En iyi animasyon
- Battlefield 6
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
En iyi sanatsal başarı
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
En iyi ses
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
En iyi İngiliz yapımı oyun
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En iyi ilk oyun
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
En iyi gelişen oyun
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- No Man’s Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En iyi aile oyunu
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party!
- Mario Kart World
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En iyi eğlence ötesi oyun
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2
- Consume Me
- Despelote
- STALKER 2
En iyi oyun tasarımı
- Ball X Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
En iyi çok oyunculu oyun
- ARC Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- LEGO Party!
- PEAK
- Split Fiction
Müzikleri en iyi oyun
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones
En iyi hikaye anlatımı
- The Alters
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Indiana Jones
- Kingdom Come: Deliverance II
En iyi tescilli fikir
- The Alters
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight
- Split Fiction
En iyi başrol oyuncusu
- Aaron Paul – Dispatch
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yotei
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
- Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker – Indiana Jones
En iyi yardımcı oyuncu
- Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry – Dead Take
- Jeffrey Wright – Dispatch
- Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker – Death Stranding 2
En iyi teknik başarı
- ARC Raiders
- Death Stranding 2
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
- Split Fiction