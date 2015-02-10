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YouTube videolarını 3D hale getirebilen uygulamasıyla dikkat çeken yeni sanal gerçeklik gözlüğü: HiFly

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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YouTube videolarını 3D hale getirebilen uygulamasıyla dikkat çeken yeni sanal gerçeklik gözlüğü: HiFly
Kickstarter'ın büyük desteği ile tüm teknoloji dünyasını sanal gerçeklik kavramıyla yeniden tanıştıran OculusRift, önemli bir kapıyı aralamış durumda. Bu kapıdan geçmeyi hedefleyen projelerden yeni sanal gerçeklik gözlüğü HiFly, YouTube videolarını 3D hale getirebilen uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Kickstarter üzerinde 14,000$ bağış toplamayı hedefliyor.
Tech Chef tarafından geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü HiFly, Oculus Rift'ten farklı olarak üzerinde ekran barındırmıyor ve diğer birçok benzeri gibi görüntü kaynağı olarak akıllı telefonları kullanıyor. Bünyesinde 4.7 inç ekran boyutlarındaki akıllı telefonları taşıyabilen ürün, üç boyutlu görüntü deneyimini iki adet reçine tabanlı lensiyle sağlıyor ve belirtildiği kadarıyla %100 izleme boyutu veriyor. Sunduğu bu deneyim için ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan HiFly, konforlu göz pedleri sayesinde de uzun kullanım süreçleri sonucunda dahi ağrı yaratmıyor. En büyük farkını tasarlanan özel mobil uygulamasıyla (iOS / Android) yaşatan sanal gerçeklik gözlüğü, bu sayede YouTube videolarının üç boyutlu olarak izlenmesine imkan tanıyarak içeriksel olarak zengin bir deneyim ortaya koyuyor.
Site üzerinden koyduğu hedefin henüz 1,120$'lık kısmını toplayabilen HiFly, yapılacak en az 55$ bağış (Uluslararası kargo) ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
YouTube videolarını 3D hale getirebilen uygulamasıyla dikkat çeken yeni sanal gerçeklik gözlüğü: HiFly

https://www.kickstarter.com/projects/585994639/hifly-virtual-3d-entertainment-and-3d-mobile-app Yorum Yaz
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eticin16 4 yıl
bu gözlükler şuanda aliexpress de satılmakta zaten bu firma sadece android paltformunda yaptığı uygulama ile bişeyler yapabilir belki bu tarz uygulamalardan google play de birçok var ve her geçen gün daha çok çıkmakta ben aliexpress stesinden color cross firmasının bu tarz gözlüğünü aldım ve şuanda kullanmaktayım Oculus Rift'in google playde ücretsiz olarak sundugu sinema uygulamasını kuararak çok rahat bi şekilde telefonunuzun hafızasındaki 3d filimleri izleyebiliyorsunuz ayrıca youtubede bulunan 3d videoların bulundugu bi uygulamada var onu kurup youtube üstünde halihazırda bulunan 3d videolarıda izleyebilirsiniz ama bu firmanın yapacağı uygulama youtubedeki bütün videolaraı 3d ye çevirecekse o zaman bi fark yaratabilir ama kimse bu gözlüğe 55 dolar verip almaz bence çünkü benim aldığım gözlük 14,99 dolar ve bundan hiçbir farkı yok. merak edenler olursa linkini paylkaşıyorum isteyen bakabilir.
aliexpress.com/...
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Umutcan 4 yıl
Telefon kullanan bu tip aparatlar çok kullanışsız geliyor bana, en fazla video izlenir o bile her seferinde bölmeyi aç telefondan videoyu değiştir geri kapa kafaya tak vs...
Telefonun dokunmatik kontrollerin aparat içinde kalması kötü birşey.
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emir kustirika 4 yıl
microsoftun holo gözlüklerini bi kenara koyuyorum geri kalanı icin kacımız kafasına boyle bişey takıp otobuste gider veya evde oturur ...
bence bu gözlük furyası fena halde fail olcak 3d tv ler ve google glas gibi cok az bir kesim kullanıcak geri kalan eski sistem devam edicektir ?
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307kd 4 yıl emir kustirika
emir kustirika
microsoftun holo gözlüklerini bi kenara koyuyorum geri kalanı icin kacımız kafasına boyle bişey takıp otobuste gider veya evde oturur ...
bence bu gözlük furyası fena halde fail olcak 3d tv ler ve google glas gibi cok az bir kesim kullanıcak geri kalan eski sistem devam edicektir ?


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doctor_bey 4 yıl emir kustirika
emir kustirika
microsoftun holo gözlüklerini bi kenara koyuyorum geri kalanı icin kacımız kafasına boyle bişey takıp otobuste gider veya evde oturur ...
bence bu gözlük furyası fena halde fail olcak 3d tv ler ve google glas gibi cok az bir kesim kullanıcak geri kalan eski sistem devam edicektir ?

Kesinlikle haklısınız, tutmayacak bencede o kadar
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CooL_ROMEO 4 yıl
Bu aleti kullanmıştım youtube videoları değil de tam anlamıyla bir oculus rift deneyimi yaşayabileceğiniz uygulamalar mevcut
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