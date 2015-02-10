YouTube videolarını 3D hale getirebilen uygulamasıyla dikkat çeken yeni sanal gerçeklik gözlüğü: HiFly

Kickstarter'ın büyük desteği ile tüm teknoloji dünyasını sanal gerçeklik kavramıyla yeniden tanıştıran OculusRift, önemli bir kapıyı aralamış durumda. Bu kapıdan geçmeyi hedefleyen projelerden yeni sanal gerçeklik gözlüğü HiFly, YouTube videolarını 3D hale getirebilen uygulamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve Kickstarter üzerinde 14,000$ bağış toplamayı hedefliyor.

Tech Chef tarafından geliştirilen sanal gerçeklik gözlüğü HiFly, Oculus Rift'ten farklı olarak üzerinde ekran barındırmıyor ve diğer birçok benzeri gibi görüntü kaynağı olarak akıllı telefonları kullanıyor. Bünyesinde 4.7 inç ekran boyutlarındaki akıllı telefonları taşıyabilen ürün, üç boyutlu görüntü deneyimini iki adet reçine tabanlı lensiyle sağlıyor ve belirtildiği kadarıyla %100 izleme boyutu veriyor. Sunduğu bu deneyim için ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan HiFly, konforlu göz pedleri sayesinde de uzun kullanım süreçleri sonucunda dahi ağrı yaratmıyor. En büyük farkını tasarlanan özel mobil uygulamasıyla (iOS / Android) yaşatan sanal gerçeklik gözlüğü, bu sayede YouTube videolarının üç boyutlu olarak izlenmesine imkan tanıyarak içeriksel olarak zengin bir deneyim ortaya koyuyor.

Site üzerinden koyduğu hedefin henüz 1,120$'lık kısmını toplayabilen HiFly, yapılacak en az 55$ bağış (Uluslararası kargo) ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünü tanıtan açıklayıcı videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/585994639/hifly-virtual-3d-entertainment-and-3d-mobile-app