YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı

YouTube'un iki ay önce sınırlı kullanıcı grubuyla test etmeye başladığı materyal tasarım yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandı. İçerik odaklı sade yapısıyla büyük beğeni toplayan düzenlemeyle birlikte yeni videoları ve kanalları keşfetmek de oldukça kolaylaşıyor.

İçerikler daha fazla ön plana çıkıyor

Mevcut tasarıma nazaran içeriği daha fazla ön plana çıkaran materyal tasarımda göz yoran ve gereksiz görülen tüm detaylardan olabildiğince uzak duruluyor. Ana sayfada büyük önizleme görselleriyle kullanıcının ilgisini çekebilecek içerik önerilerinde bulunan YouTube, ekranı şeritler halinde tam sayfa kullanarak aynı anda onlarca videoya erişilmesini sağlıyor. Sol üst köşedeki üç yatay çizgi simgesine tıklayarak ulaşabileceğiniz -müzik, spor, oyun, haber ve trend videolar kategorilerinin yer aldığı- yan menünün gizlenmesi ise alanı genişleterek ekranın daha verimli kullanılmasının önünü açıyor.

Kanal tasarımlarında da radikal değişikliğe giden YouTube, kapak ya da manşet olarak nitelendirilen üst bölümü tamamen genişleterek kanal kimliğini en iyi şekilde yansıtıyor. Üstelik boyutları arttırılarak dikkat çekici hale getirilen "ABONE OL" butonuyla kanal sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Genel yapı itibariyle modern hatlara kavuşan platformdaki ufak ancak etkili değişikliklerle içeriklere verilen değerin arttırılması sağlanıyor. Kademeli şekilde materyal tasarımı uygulamaya başlayan YouTube’un yeni tasarımı herkes için tam olarak ne zaman hayata geçireceği ise henüz bilinmiyor.