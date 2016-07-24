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YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı

Yaklaşık iki yıldır mobil uygulamada benimsediği materyal tasarım anlayışını web sitesine yansıtmaya hazırlanan YouTube, kademeli olarak tüm kullanıcıları yeni tasarıma geçirmeye başladı.
2 yıl
8,3b
1
31
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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YouTube'un iki ay önce sınırlı kullanıcı grubuyla test etmeye başladığı materyal tasarım yavaş yavaş hayata geçirilmeye başlandı. İçerik odaklı sade yapısıyla büyük beğeni toplayan düzenlemeyle birlikte yeni videoları ve kanalları keşfetmek de oldukça kolaylaşıyor.

İçerikler daha fazla ön plana çıkıyor

Mevcut tasarıma nazaran içeriği daha fazla ön plana çıkaran materyal tasarımda göz yoran ve gereksiz görülen tüm detaylardan olabildiğince uzak duruluyor. Ana sayfada büyük önizleme görselleriyle kullanıcının ilgisini çekebilecek içerik önerilerinde bulunan YouTube, ekranı şeritler halinde tam sayfa kullanarak aynı anda onlarca videoya erişilmesini sağlıyor. Sol üst köşedeki üç yatay çizgi simgesine tıklayarak ulaşabileceğiniz -müzik, spor, oyun, haber ve trend videolar kategorilerinin yer aldığı- yan menünün gizlenmesi ise alanı genişleterek ekranın daha verimli kullanılmasının önünü açıyor.
Kanal tasarımlarında da radikal değişikliğe giden YouTube, kapak ya da manşet olarak nitelendirilen üst bölümü tamamen genişleterek kanal kimliğini en iyi şekilde yansıtıyor. Üstelik boyutları arttırılarak dikkat çekici hale getirilen "ABONE OL" butonuyla kanal sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Genel yapı itibariyle modern hatlara kavuşan platformdaki ufak ancak etkili değişikliklerle içeriklere verilen değerin arttırılması sağlanıyor. Kademeli şekilde materyal tasarımı uygulamaya başlayan YouTube’un yeni tasarımı herkes için tam olarak ne zaman hayata geçireceği ise henüz bilinmiyor.

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peske 2 yıl en beğenilen
donanımhaber yılan hikayesine dönen tasarım değişikliğini hala uygulamadı
2 Yanıt Yanıtla +55
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napolyon94 2 yıl
DH 90 larin devlet dairesi gibi
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gun 2 yıl
Eklenen özellikler, hatalar ve uyum sorunları bizi taa buraya getirdi. Temmuz'da olmasa bile Ağustos'ta geçişi yapmış oluruz.

Çıkacağımız beta tahminen oldukça olgun bir beta olacak ve teselli olarak betadan çıkış için çok vakit harcamayacağız.
Eklenen özellikler, hatalar ve uyum sorunları bizi taa buraya getirdi. Temmuz'da olmasa bile Ağustos'ta geçişi yapmış oluruz.Çıkacağımız beta ta...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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LittleEinstein 2 yıl
YouTube'dan çok forumun kullandığı yazılım önemli. Şöyle ki:


Forumun kullandığı yazılım: ASP Playground Advanced Edition 2.3
Yazılımın son sürümü: APG vNext 5.5

Karşılaştırma yapmak istiyorsanız forumun web tasarımı ile yazılımın web tasarımını kontrol edin:

DonanımHaber
Anasayfa: donanimhaber.com/...
Forum: forum.donanimhaber.com/...

ASPPlayground.NET
Anasayfa: aspplayground.net/...
Forum (demo): aspplayground.net/...
1 Yanıt Yanıtla
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gun 2 yıl LittleEinstein
O sürüm zamanındaki sürüm üstüne biz 50 bin değişiklik yaptığımız için o sürümün gözükmesinin bir anlamı yok.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ilk çıkan smart TV özellikle LG serisi için
youtube yazılım güncellemesi yaparsan
sevindirik olucağız ! he :)
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Virtual Reality 2 yıl
YouTube mobil uygulamasında hala ses seviyesi kontrol butonu yok. Telefonumun ses kısma butonu arızalı, YouTube uygulamasında sanal ses kontrol butonu olmadığı için, çektiğim çilenin hatti hesabı yok.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Geçen(7 ay önce) forumda + verme butonu yenilendiğini gördüm, ne gülmüştüm ya
Biz o kadar tasarım değişsin diyoruz, adamlar artı verme butonunu değiştiriyorlar
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Nu.D.38 2 yıl
Ben yenilik göremedim
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revelax 2 yıl
Ana sayfanin mobil gorunununude artik degistirseniz hani cok kotu ve kullanissiz donannim haber yoneticilerine duyrulur.
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Barni Moloztaş 2 yıl
AĞDA ŞAKASI
SLIME HAVUZU
ALTIN YEDİK
GTA 5
İşte yeni YouTube
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jimhendrix 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
AĞDA ŞAKASI
SLIME HAVUZU
ALTIN YEDİK
GTA 5
İşte yeni YouTube

Para karşılığı kızı eve attı videolarına hergün sovuyorum.
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Neyinkafasi 2 yıl
Görselde Oha diyorum kanalını görünce midem bulandı youtube kanal engelleme özelliği getirsin önce.Şuanda olan bloklama sistemleride çalışmıyor blokluyorum anasayfamda çıkmaya devam ediyor böyle saçmalık olamaz.Botcu,0-16 yaşa hitap eden bu kanallar inadına yaparmış gibi ne yaparsam yapıyım karşıma çıkıyor.
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BekirTemel 2 yıl
önerilen kısmı ülkenin özeti.güler misin ağlar mısın
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12 Angry Men 2 yıl
DH nin tasarımı böyle iyi alışmışız, anlık çökmeler ve yavaşlamalara çare bulsalar yeter.
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Das Boot 2 yıl
gaming.youtube.com adresinde hali hazırda zaten bu tasarım mevcut.
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youtube, materyal tasarım ve
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