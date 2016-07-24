Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor

Özellikle geride bıraktığımız son birkaç yıldır mali açıdan hayli kötü bir grafik çizen ve kısa süre önce alınan sürpriz kararla arama, içerik, reklam ve mobil kolları başta olmak üzere şirketi satışa çıkaran Yahoo’nun beklediği alıcıyı bulduğu belirtiliyor.

Daha önce DailyMail, Google ve Verizon’dan teklif aldığı bilinen şirket hakkında güvenilir kaynaklar tarafından yayınlanan güncel haberler ortak noktada birleşiyor. Buna göre Amerika merkezli çalışmalarını yürüten telekomünikasyon devi Verizon, yaklaşık 5 milyar dolar (15 milyar TL) karşılığında Yahoo’nun yeni sahibi olacak. Üstelik şirketin online servislerinin yanı sıra taşınmaz malları, yani gayrimenkullerinin de Verizon’a geçeceği ancak anlaşma şartlarında Yahoo’nun patentlerinin yer almadığı söyleniyor.

Yaklaşık 4 yıldır CEO koltuğunda oturan Marissa Mayer hedeflerin oldukça gerisinde kalarak eleştirilerin hedefi haline gelirken, 2013 yılında 1.1 milyar dolara satın alınan blog platformu Tumblr’ın 700 milyon dolar zarar etmesi adeta bardağı taşıran son damla oldu. Önümüzdeki hafta resmi kaynaklarca doğrulanması beklenen satın alma işleminin şu an için iddia niteliği taşıdığını unutmamak gerek.