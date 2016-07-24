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Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor

Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan Yahoo hakkında edinilen son bilgilere göre şirketin teknoloji devi Verizon tarafından satın alınacağı ve hatta anlaşmanın imzalanmak üzere olduğu ifade ediliyor.
2 yıl
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Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Özellikle geride bıraktığımız son birkaç yıldır mali açıdan hayli kötü bir grafik çizen ve kısa süre önce alınan sürpriz kararla arama, içerik, reklam ve mobil kolları başta olmak üzere şirketi satışa çıkaran Yahoo’nun beklediği alıcıyı bulduğu belirtiliyor.
Daha önce DailyMail, Google ve Verizon’dan teklif aldığı bilinen şirket hakkında güvenilir kaynaklar tarafından yayınlanan güncel haberler ortak noktada birleşiyor. Buna göre Amerika merkezli çalışmalarını yürüten telekomünikasyon devi Verizon, yaklaşık 5 milyar dolar (15 milyar TL) karşılığında Yahoo’nun yeni sahibi olacak. Üstelik şirketin online servislerinin yanı sıra taşınmaz malları, yani gayrimenkullerinin de Verizon’a geçeceği ancak anlaşma şartlarında Yahoo’nun patentlerinin yer almadığı söyleniyor.
Yaklaşık 4 yıldır CEO koltuğunda oturan Marissa Mayer hedeflerin oldukça gerisinde kalarak eleştirilerin hedefi haline gelirken, 2013 yılında 1.1 milyar dolara satın alınan blog platformu Tumblr’ın 700 milyon dolar zarar etmesi adeta bardağı taşıran son damla oldu. Önümüzdeki hafta resmi kaynaklarca doğrulanması beklenen satın alma işleminin şu an için iddia niteliği taşıdığını unutmamak gerek.

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atilasat 2 yıl
yahoo candır
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LORDTEK 2 yıl
Microsoft'a satmadılar zamanında...
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OverClocK1ng 2 yıl
Sonunda. Bence Yahoo da iş var. Bilgisayarlarına baktığım kişilerde Yahoo Messenger ve Yahoo maili kullanan çok kişi görüyorum. Ve kullananlar da memnunlar yani..
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Virinom 2 yıl
Wordpress varken Tumblr neden bu kadar tuttu anlamış değildim. Meğerse tutmamış. Bence hak etmiyordu da zaten.
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Myxo 2 yıl
Cidden tumblr gibi bir siteden zarar etmeyi nasıl başardılar anlaması çok güç. Sosyal medya platformları içerisinde ücretsiz olup da en çok kişiselleştirilme imkanı olup en özgün medyaları içinde barındıran site tumblr. Milyonlarca kullanıcısı var bir de. Başka şirket olsa darphaneye çevirmişti tumblrı. Ne diyelim bu da bi başarı.
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DraGonS 2 yıl
Zamanında microsoft 44 milyar dolar teklif etmişti ve yahoo satmamıştı. Şimdi niye satmadık diye ağlıyorlardır. 1/10 tekflife sattıklarına göre işler çok kötü.
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Dahi Olalım 2 yıl
Tumblr ı batıracak kadar kötü yönetici olmayı nasıl başardılar
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wolf silver 2 yıl
Sonuç olarak yıkılmaz denilen dev yerle bir oldu. 2. Nokia Vakası olabilir. Verizon da kendi adamlarını Yahonun içine Yerleştirmis anlaşılan.
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