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YouTube'un Android uygulamasında "koyu mod" test ediliyor

Geçtiğimiz aylarda masaüstü web sitesi için koyu tema seçeneğini kullanıma sunan YouTube bu özelliği mobil uygulamasına da dahil edecek gibi görünyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
3,1b
1
16
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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YouTube'un Android uygulamasında
Günümüzde geliştiricilerin kendi web sitelerine ve uygulamalarına koyu mod seçeneğini eklediğini sıklıkla görüyoruz. Aslına bakılırsa YouTube bu yılın başlarında masaüstü sürümü için "koyu tema" seçeneğini kullanıma sunmuştu ancak şirketin bunu mobil uygulamasına dahil edip etmeyeceği merak konusuydu.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod 2018'e ertelendi"
Android Police tarafından hazırlanan bir rapora göre, YouTube'un 12.45 sürümüne ait bir APK dosyasında, koyu temanın yakında mobil uygulama de geçerli olabileceğini gösteren bazı kanıtlar ortaya çıktı. Ancak yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi özellik henüz tamamlanmış değil.

Koyu mod seçeneğinin ne zaman geleceği belli değil

Koyu mod, uygulamanın üst kısmını göz yormayacak şekilde karartmış fakat görselden de anlaşılabileceği üzere ikonları ve metni bile kaybetmesi nedeniyle henüz tam olarak hazır değil gibi görünüyor. Muhtemelen bu hatalar geliştirme süreci tamamlanınca düzelecek ve alt kısımla birlikte ekran tamamen koyu bir hal alacak.
Öte yandan bu özelliğin mobil uygulamaya ekleneceğine dair henüz hiçbir açıklama olmadığı gibi garantisi de yok. YouTube gibi şirketler zaman zaman bazı özellikler test edebiliyorlar fakat bunu uygulamaya geçirmedikleri de oluyor. Tıpkı daha önce Android için koyu mod test eden Google'ın yaptığı gibi.

http://www.androidpolice.com/2017/11/17/youtube-v12-45-reveals-dark-mode-works-apk-teardown/ Yorum Yaz
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sadrag 1 yıl en beğenilen
"Bence DH de böyle bişey yapabilir" diyecektim ki, mobil uygulamanızın olmadığını hatırladım..
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***Leopard*** 1 yıl sadrag
sadrag
"Bence DH de böyle bişey yapabilir" diyecektim ki, mobil uygulamanızın olmadığını hatırladım..


Uygulama yok deyip sallamasaydın keşke
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sadrag"Bence DH de böyle bişey yapabilir" diyecektim ki, mobil uygulamanızın olmadığını hatırladım..Uygulama yok d...
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Exfat 1 yıl
Geliştiricinin biri çoktan kralını yapmış. Ondan öğrenebilirler.
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kaynak: forum.xda-developers.com/...
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System32Deleted 1 yıl
Koyu Tema Seviyorum Gözlerimi Agrıtmıyor
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SeloTheCaptain 1 yıl
Koyu tema. En sevdiğim
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***Leopard*** 1 yıl EyeCoral
Kalite kısmı ayrı konu , diğer sitelerin uygulamalarını denemedim.
Uygulama var ve gelişiyor , beğenmeyen kullanmasın ki zorlayan da yok.
Mobilden de aynı şeyler yapılabiliyor zaten.
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keremec 1 yıl
Led ekranlı telefonlarda siyah arkaplan hem daha guzel gözüküyor hem de pil tasarrufu sağlıyor.
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forgot 1 yıl
donanimhaber beyaz değil ama bu hali bile gözümü alıyor. Gece modu kesinlikle lazım
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Kefelon 1 yıl
Gece modu/koyu modu olmayan uygulamaları kullanasım gelmiyor artık. Girdiğim her yeri koyu moda aldım. Baya rahatlıyor insanı. Çok uzun vakitler geçiriyoruz, iyi oluyor koyu mod.
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sadrag 1 yıl
Gece modu istediğim birşey ama asıl niyetim mobil uygulama için iğneleme yapmaktı.. Uzunca bir süredir bekliyorum şahsen. Beta olması iyi. Sağlam bişey çıkar inşallahda bizde kullanmaya başlarız..
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Ussuz 1 yıl
Dh deki gece moduda siyah arka plan üzerine beyaz yazılar olsa daha iyi. Şuan ki hâliyle pek bir işe yaramıyor bence
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bilgehankalkan 1 yıl sadrag
Mobil uygulama henüz beta aşamasında fakat mobil forumda yıllardır gece modu mevcut, onu kullanabilirsiniz forum tarafındayken.
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orientem 1 yıl
Ben masaüstünde de ku
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