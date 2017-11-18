YouTube'un Android uygulamasında "koyu mod" test ediliyor

Günümüzde geliştiricilerin kendi web sitelerine ve uygulamalarına koyu mod seçeneğini eklediğini sıklıkla görüyoruz. Aslına bakılırsa YouTube bu yılın başlarında masaüstü sürümü için "koyu tema" seçeneğini kullanıma sunmuştu ancak şirketin bunu mobil uygulamasına dahil edip etmeyeceği merak konusuydu.

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Android Police tarafından hazırlanan bir rapora göre, YouTube'un 12.45 sürümüne ait bir APK dosyasında, koyu temanın yakında mobil uygulama de geçerli olabileceğini gösteren bazı kanıtlar ortaya çıktı. Ancak yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi özellik henüz tamamlanmış değil.

Koyu mod seçeneğinin ne zaman geleceği belli değil

Koyu mod, uygulamanın üst kısmını göz yormayacak şekilde karartmış fakat görselden de anlaşılabileceği üzere ikonları ve metni bile kaybetmesi nedeniyle henüz tam olarak hazır değil gibi görünüyor. Muhtemelen bu hatalar geliştirme süreci tamamlanınca düzelecek ve alt kısımla birlikte ekran tamamen koyu bir hal alacak.

Öte yandan bu özelliğin mobil uygulamaya ekleneceğine dair henüz hiçbir açıklama olmadığı gibi garantisi de yok. YouTube gibi şirketler zaman zaman bazı özellikler test edebiliyorlar fakat bunu uygulamaya geçirmedikleri de oluyor. Tıpkı daha önce Android için koyu mod test eden Google'ın yaptığı gibi.

http://www.androidpolice.com/2017/11/17/youtube-v12-45-reveals-dark-mode-works-apk-teardown/